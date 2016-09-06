济民可信20亿 推动护工行业标准建立

2016-09-06 21:57 来源： 经济观察网 作者： 温淑萍 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 温淑萍 “互联网+”的概念已经渗透到社会各个领域，随着春雨医生、好大夫在线等较早一批涉水互联网医疗的企业不断发展，互联网医疗的规模也不断扩大。或许，护理市场存在着的巨大矛盾，也通过互联网得以缓解，据了解济民可信欲拿20亿，推动护工标准的建立。

纵观目前“互联网+医疗”的发展，如何吸引患者、如何改进预约挂号难、如何在线问诊等仍然是大部分互联网医疗企业的主推业务；

医院方面，部分知名品牌医院，已经将原有的IT系统升级，对接新开设的微信服务号，提升患者的挂号体验，甚至开放检查报告系统，将医患沟通深化至诊中阶段。

但与此同时，不论是互联网医疗企业还是知名医院，都忽视了患者最为看重的诊后护理和康复指导，“诊后服务”（即病后护理）仍然是整体医疗过程中较薄弱的环节。

大病初愈的病人回家后如何调养？需要持续看护的病人如何获得诊后指导？上哪找护工？找的护工不专业怎么办？反应不及时怎么办？院方陪护公司因种种因素不能进行上门服务等诸多问题也凸显出护理业市场问题多多。

目前的护理市场存在着巨大矛盾：一方面,诸多医疗机构面临“护工荒”难题；而另一方面,“黑护工”大量存在，无法成为“正规军”。这些“黑护工”，没有专业的资质认证，通常以“游击战”为主。要解决这一难题，就需要专业、创新的平台介入，对护工进行筛选、培训、考核，为病患提供可靠的护理服务。

而济民可信大健康的战略，是期望改变行业矛盾，推动一号护工整合“家庭健康陪护”生态圈。

2015年初，由江西济民可信亿万资金重磅打造的国内首家专业020健康护理服务平台“一号护工”出现在业内的视线中。在短时间的运营下，并取得了巨大成功，成为国内健康护理行业首屈一指品牌。

据了解，这是济民可信集团“一核两翼”战略全新起航，20亿战略资金助力大健康产业的前奏。数据显示，济民可信集团为中国制药百强企业排名第7,2015年销售额达176亿，全球拥有13家全资子公司，国内销售网络覆盖6000多家医院。

一号护工依托济民可信在卫生领域多年积累的资源优势，对医院、专业陪护中心、护工以及有护理需求的对象进行整合。依托互联网优势，通过专业线上数据与线下资源优化与整合，“一号护工”拥有过千名护理员的真实数据，遍布北京61家医院，通过与医院方面的全方位接触，能够根据患者需求在10分钟匹配最合适的护理员，1小时内即可急速到岗，打破了医院陪护中心上门服务难的壁垒。

业内人士表示，从产业布局，市场定位，到平台优势，再到产业深耕，一号护工在济民可信大健康战略的背景下，以互联网为基础，打造从医院到家庭，从护理服务到健康管理与服务的综合健康服务生态产业，走出了一条适合中国环境的家庭健康护理模式。一方面为社会输送更多专业的护工，解决了“护工难”问题，另一方面为线下陪护中心带来更多的业务，多赢的局面无疑将促进护工产业健康有序发展。