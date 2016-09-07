G20成果公报屡提“创业” 意义何在？

经济观察网 记者 宋笛 “将强化《二十国集团创业行动计划》中的政策措施，欢迎中国通过设立二十国集团创业研究中心为此作出贡献。” ，“创业”一词以这样的形式出现在G20杭州峰会的成果公报中。

在这其中，提及的“《二十国集团创业行动计划》”以及“创业研究中心”都是此前7月召开的二十国集团（G20）劳工就业部长会议中的会议成果，前者也是劳工就业部长会议中的核心成果。

劳工就业部长会议宣言指出，G20成员国同意采取行动落实行动计划，努力创造良好的政策环境，让创业者特别是青年创业者释放潜力。各国欢迎中国建立G20经济体创业研究中心，作为G20成员国加深信息交流、分享最佳实践的平台，开展比较研究，为落实创业行动计划提供支持。

此次的G20杭州峰会的成果公报极为紧密的将创业与就业两者进行了链接，在该份成果报告中指出：我们认为创业是创造就业机会、推动经济增长的重要动力。

创业能够给就业带来多大的拉动？根据2016年6月，人社部劳动科学研究所发布的《中国青年创业现状报告》显示，平均一人创业能带动8.4人就业。多个地方政府公布的数据与此相仿，以上海市为例，在上海市的第二轮“创业行动计划” 帮助成功创业3.2万人，创业带动就业28.33万人，比例接近1:8.8.

同样值得注意的是，创业带来的不仅仅是数量上的就业岗位，创业本身产业趋向的合理性和前瞻性给予了这些“新工作”更大的含金量，北京师范大学劳动力市场研究中心副主任李长安曾经表示，我国大多数行业的城市创业活跃度高于农村，且更多集中于第三产业。

截止到2015年年底，在我国目前的就业版图中， 第三产业吸纳就业人数比例已经占据了42.4%，尽管如此，人力资源和社会保障部劳动科学研究所所长郑东亮曾经表示，我国第三产业的发展空间还很大。预计到“十三五”末，第三产业吸纳就业占比将超过50%。

在可以预想的一段时间中，创业的行业聚集区域必然会成为新就业的行业聚集区域，提供“高含金量”就业的能力，也是整个世界对于“创业”这一事物所给予的厚望。

在G20成果公报中也同样指出，要“支持创业和就业，创造体面工作，确保在全球供应链框架内建设更安全的工作场所，加强社会保障体系”。“体面就业”，是国际劳工组织（ILO）总裁Juan Somavía 2001年在其就职演说中提出的。其涵义对劳动者来说，就业不仅是获得一份工作，而是获得一个能充分发挥其生产技能和得到尊重的职位。创业所带来的新兴职业的广泛出现无疑会给“体面就业”提供更为广阔的空间。

目前中国经济正处于极为关键的转型时期，创新驱动创业，创业带动就业正在成为中国经济发展中极为鲜明的一条思路。

8月22日，国家人力资源和社会保障部国际合作司副司长戴晓初在出席“2016实现可持续发展目标中国峰会”时曾表示，“仅煤炭和钢铁部门去产能可能就要裁减180万工人，将近这两个行业的15%的劳动力。中国正在进行农业现代化和城镇化的进程，很多劳动者将从一产向二产、三产转型。如何提供多体验的劳动就业型机会，对于中国来说是一个巨大的挑战。”

在经济转型和去产能的过程中，势必会带来大量人员的流动，创业无疑是解决其中一部分人就业的重要渠道。这一点在目前一些国有大型企业的双创过程中已经得到了初步的体现。根据经济观察网的了解，目前有多个大型央企已经建立了创业孵化器，这些孵化器孵化的一部分项目正是来自于企业内部员工的项目，这种从就业向创业的转化一定程度会缓解一部分企业的去产能压力。

对于中国如此，对于世界同样如此，虽然今年上半年包括美国、英国等个别经济体公布的就业数据呈现了一定程度的回温，但联合国下属机构国际劳工组织（ILO）依然给出了并不乐观的预测，根据其预测，今年世界上15岁至24岁的失业人口将增加50万，至7100万。年轻人失业率将从2015年的12.9%上升至13.1%，接近2013年13.2%的峰值，特别是中等收入新兴经济体，年轻人失业率将从13.3%上升至13.7%。

在这一局面下，G20成果公报屡提“创业”的意义就较为明显了，创业不仅有益于寻找世界经济发展的新动能，同时它的持续进行本身就能持久性的缓解各国就业的巨大压力。