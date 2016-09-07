战略布局五大领域 百度金融的机会还有多少？

经济观察报 记者 胡群 蓄势已久的百度金融正向市场全面展现战略方向。

9月1日，百度高级副总裁、百度金融服务事业群组总经理朱光在百度世界大会上表示，未来三到五年百度金融要做一家真正意义上的金融科技公司，通过科技驱动金融，将在身份识别、大数据风控、智能投顾、量化投资和金融云等领域与合作伙伴一起践行普惠金融的理想。

当蚂蚁金服已经估值超过600亿美元，触角全面伸向金融领域，腾讯金融正在支付、理财领域纵横捭阖之时，百度金融的机会还有多少？“金融布局需要参与者找到差异化定位，无论是渠道、平台还是工具。”百度副总裁张旭阳向经济观察报表示，在金融科技市场中，百度可以用数据和技术优势获取一席之地。而财富管理行业市场太大，如果我们认为再过五年可能是200万亿的市场，1%的市场份额就是2万亿。所以只要为用户提供更好的服务，就一定有一定的市场份额。

为金融机构提供科技

“金融业的核心是要处理信息，处理投资人和筹资人的信息不对称问题，数据是非常重要的。”清华大学五道口金融学院理事长兼院长吴晓灵表示。

数据是金融机构最有价值的资产，金融机构向来重视数据管理和数据应用，致力于建立数据管控机制、数据标准、数据分析环境，这些数据被应用于客户授信、评级、市场风险、流动性风险管理的模型，操作风险监控、预警，应用于盈利性分析、客户关系管理等。但是数据虽大却不能称之为大数据，零散的数据很难有效地被应用，导致信息不对称。

这为互联网机构开展金融业务提供了可能性。

朱光称，“百度的技术基因正在全面注入百度金融。百度金融将在身份识别、大数据风控、智能投顾、量化投资和金融云领域为金融机构提供科技，提供效率。”

目前，百度金融已将数据、模型，结合社会各个机构的合作数据，共同构成模型，已为中信银行、移动消费金融公司“买单侠”优化模型，通过网络大数据来提升风控能力。而在量化投资领域，百度金融与易方达基金和申万宏源证券分别在量化投资和信用预警方面进行探索。

张旭阳表示，百度金融与易方达基金的合作，进行了长达一年的前期测试。相比以往的互联网公司提供数据，机构方负责策略设计不同，百度金融的合作是基于百度在机器学习领域的专长及数据优势，与易方达基金共同研讨开发的投资策略。

在双方合作过程中，百度提供了新的数据源以及数据分析技术。而在所有测试集合中（如沪深300、中证800等），百度大数据因子都有一定的alpha贡献。易方达基金副总裁陈彤表示，“而在与百度的合作中，我们发现百度的数据因子蕴含了传统金融数据中所没有的具有潜在投资价值的信息，从更多角度对市场参与者的情绪进行刻画，与传统投资形成了很好的互补。从而可以在某些特定角度捕捉到市场的无效性，其背后有一定的经济逻辑作为支撑。这将可以为量化投资产品提供更好的思路和产品设计方向。”

申请多个牌照

央行行长周小川此前多次强调，金融业务需持牌经营。7月2日，央行条法司副司长刘向民亦表示，应划清金融和Fin-tech界限。Fintech机构不直接从事金融业务，主要与持牌机构合作。《中国银行卡产业发展报告2016》显示，百度已向央行提交第二批个人征信牌照申请。

“个人征信牌照早已向央行申请，我们还向监管机构申请基金代销牌照。”张旭阳向经济观察报记者称，“我们认为未来互联网金融的监管需要有三个原则，第一，能力匹配；第二，信息披露；第三，个人数据信息隐私保护。”

目前百度已拥有支付、资产交易中心等牌照，与蚂蚁金服、腾讯相比，百度在金融领域的牌照明显偏少。中信银行行长孙德顺今年初曾表示，由于百信银行是银行开设独立法人银行，没有先例，要突破诸多法律法规，银监会已受理申请，正等待国务院审批；而在8月份，孙德顺则表示，银监会已受理百信银行的试点申请。

但随着金融科技发展，牌照的重要性可能正在减弱，如在消费金融领域，持牌的消费金融公司与未持牌的BAT及平安普惠相比，并未在业务开展方面有多少优势。“百度金融最想做的是一个真正意义上的金融科技公司，向合作伙伴输出技术方案，提升他们的收益，降低他们的成本。”朱光称。

张旭阳的智能投顾

在五大战略布局，市场更为期待的是百度金融在智能投顾领域的动作。张旭阳的团队如何用金融科技在财富管理、资产管理行业获得更大的进步？

数据显示，截至6月末，中国的财富管理行业市场不断扩大，银行理财产品规模突破26万亿，信托规模已超17万亿，证券、基金、资管行业的规模突破46万亿。

“还有100多万亿存款，以及大量资产还放在房产上面，未来金融资产是巨大的。”张旭阳认为，这不仅是中国的经济体系变革，从原来以银行为主导的间接融资体系向市场为主导的直接融资体系转型，背后资产管理行业和财富管理行业的发展必然是一个加速的趋势。同时中国已经进入到老龄化社会，过去30年所积累的财富，在未来都会转换为对投资的需求。因此，预计5年后，财富管理行业市场可能面临着一个200万亿的市场。

在这个市场演化过程中，百度金融会如何介入？

传统金融机构可能更多的是对结构化的数据有很好的处理方式和方法，包括价量数据和财务数据。百度将对半结构化数据，对非结构化数据做快速的处理。

“智能投顾在中国需要做本土化改造。百度金融依托‘百度大脑’，通过互联网人工智能、大数据分析等手段，提供专业的‘千人千面’定制化财富管理服务。”张旭阳认为，在财富管理领域，金融科技的发展有望实现投资者风险偏好识别、数字化资产配置与产品组合、风险分析与预警、过滤噪音并降低交易成本、为个人和机构投资者提供技术支持并提升投资效率，从而冲破“风险隔离”、“风险可计量”、“投资者可承受”的行业瓶颈，使财富管理回归本源。

当前全球由理财机器人管理的财富已经达到数百亿美元，据知名管理咨询公司科尔尼预测，到2020年智能理财市场规模将突破2.2万亿。贝莱德、嘉信理财和德银等一些传统金融机构也开始积极布局智能理财业务。国内智能理财行业还处于萌芽阶段，目前只有少数公司具有相关业务。