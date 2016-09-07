中国成立国际税收研究中心做什么？

经济观察网 记者 杜涛 9月5日，二十国集团领导人杭州峰会公报中提出，中国将成立一个成立一个旨在开展国际税收政策设计和研究的国际税收政策研究中心。

南京财经大学财税学院教授王建伟认为，在后BEPS时代，每个国家在落实BEPS行动计划的时候，都要进行相关的国内的国际税收政策调整。充分研究BEPS对各个国家的影响，在落地的过程中，涉及到主权国家的权利和BEPS行动计划的约束问题，这就不是当前国家考虑本国国情、传统习惯、征管习惯来进行国家税收政策设计。必须包括原则性的问题、行动计划的具体要求， 全面综合深入的研究怎么与国内的税法衔接的问题。成立国际税收政策研究中心，会使得未来中国的国际税收立法会更加与国际税收法协调一致。

BEPS是指税基侵蚀和利润转移（BEPS, Base Erosion and Profit Shifting) 是当前全球最热门的税务议题之一。

后BEPS时代，是指BEPS行动计划已经推出，并且经过G20国家领导人签字后。提出的包容性框架就要分步去落实。后BEPS时代就是落实BEPS行动计划的时间，时间从现在开始，大约一直要到2020年左右。

中国财政部部长楼继伟曾经表示，“包括我国在内的发展中国家，在BEPS方面主要的问题是转移定价，导致转移利润和腐败。在规则中要给以支持，要向这个方向引导。BEPS项目财政部要发挥主导作用”。

BEPS的15项行动计划成果的后续实施和落实，尤其是其转化为国内法律体系的工作，不仅涉及税收征管，更是牵扯到税收法律和政策制定；不仅涉及国家显性或隐性的经济利益，更涉及到政治权益和话语权。

财政部作为税收政策制定部门，在税收立法、税收制度、税收政策方面承担了主要职能，成立国际税收研究中心，有利于BEPS在中国的落实，有利于协调国际国内税收制度和政策。

一位财税部门的国际税收专家告诉记者，经济全球化、区域经济一体化进程的不断推进和国际经济日趋融合，使各国经济依存度越来越高，一个国家的财税政策实施效应越来越超越国界，因而国际税收协调与合作凸显重要。中国现在成立国际税收研究中心就是要落实BEPS行动计划，为中国财税部门在国际税收政策方面提供智力支持。

上述财税部门国际税收工作的研究者告诉记者，国际税收是全球治理体系不可或缺的重要组成部分，是全球经济规则协调的重要内容。而BEPS计划的实施是引领国际税收规则制定的重要抓手和协调舞台。中国财政部有必要以维护和增进国家税收利益为核心，深度参与BEPS规则的制定和实施，更要积极去引导下一阶段国际税收改革方向。来维护中国税收利益。

因此财政部肯定要推动国际税收议题取得重要成果，那就更有必要深度参与BEPS规则的制定和实施。整合国际国内资源、统筹安排和落实G20税收工作。

在经历了2008年金融危机后，各国尤其是发达国家经济下滑与财政危机，普遍关注国家间有害税收竞争和跨国逃避税造成的资本外流和税收损失问题，税收问题的关注度到了前所未有的程度，税收制度的趋同性、税收政策的配合性、各国对税收协调与合作的要求日益迫切。因此G20下的税收透明度、税基侵蚀和利润转移（BEPS）、税收与发展等国际税收改革项目备受瞩目。

另外税收越来越成为各国参与全球经济治理的重要手段，当前国际税收规则的主导权逐渐由传统的国际组织（如联合国、经合组织和世贸组织）向更具有政治高度的国际机制（如G20、APEC）转移。

“2009年G20伦敦峰会以来，税收就成为G20峰会财经渠道的主要议题，并导致了一系列的国际税收行动，国际税收协调的范围由加强税收情报交换这一单一的税收征管领域延伸到全方位的国际税收规则领域，国际税收标准和行动也由过去的指导性规则转向G20框架内的政治承诺和结束性的行动计划。”上述国际税收工作研究者告诉记者。

中国财政部已加入OECD财委会并以合作伙伴身份参加有关项目，这也就要求必须持续跟踪研究各个子领域的税收政策制定。

上述国际税收工作研究者认为，“当前国际税收规则变化迅速，各国税制更新层出不穷，各国均投入了大量人力和时间搜集、分析他国税制改革情况以便优化本国税制的竞争力，因此，中国也应专门加强人力资源配备，着力深化国际税收政策研究分析工作。其次为了能够深入参与国际税收规则的讨论并影响其走向，维护中国际税收话语权。财政部税政司只有国际处一个处负责国际税收业务，因此急需加强对国际税收工作的机制建设，从机构和人员力量上做好充分保障。成立国际税收研究中心就能够给提供智力支持。”

但是王建伟也认为财政部作为建立国际税收研究中心的支持方，单单凭借官方力量是不够的，还要整合民间的国际税收智库进行支持。

附：二十国集团领导人杭州峰会公报第十九条

我们将继续支持国际税收合作以建立一个全球公平和现代化的国际税收体系并促进增长，包括推进正开展的税基侵蚀和利润转移合作、税收情报交换、发展中国家税 收能力建设和税收政策等，以促进增长，提高税收确定性。我们欢迎建立二十国集团/经合组织税基侵蚀和利润转移包容性框架，以及在日本京都召开的第一次会 议，支持及时、持续、广泛落实税基侵蚀和利润转移一揽子项目，并呼吁所有感兴趣但尚未就税基侵蚀和利润转移项目作出承诺的国家和税收辖区作出承诺，并平等 参与该框架。我们也欢迎在有效和广泛落实国际公认的税收透明度标准方面取得的进展，呼吁所有尚未承诺采纳税收情报自动交换标准的相关国家，包括所有金融中 心和辖区，尽快作出承诺，最迟在2018年前实施自动情报交换标准，签署并批准多边税收行政互助公约。我们核可经合组织与二十国集团成员共同提出的关于识 别在税收透明度方面不合作辖区的客观标准建议。

我们要求在2017年6月前向我们报告各辖区在税收透明度上取得的进展，以及税收透明度与情报交换全球论坛 将如何管理国别审议进程，应对各国提出的补充审议要求，以便经合组织在2017年7月二十国集团领导人峰会前准备一份尚未在落实国际税收透明度标准上取得 满意进展的辖区名单。对列入名单的辖区将考虑制定防御性措施。我们鼓励各国和国际组织帮助发展中国家进行税收能力建设，并对国际货币基金组织、经合组织、 联合国和世界银行共同成立的新的税收合作平台表示认可。我们支持亚的斯税收倡议的原则。我们认识到非法资金流动对各国经济都会产生巨大负面影响，并将继续 推进二十国集团在这方面的工作。我们强调税收政策工具在开展供给侧结构性改革、促进创新驱动和包容性增长方面的有效性，以及税收确定性对于促进投资和贸易 的益处，并要求经合组织和国际货币基金组织继续就促进增长的税收政策和税收确定性开展工作。

为此，中方愿作出自身贡献，成立一个旨在开展国际税收政策设计 和研究的国际税收政策研究中心。