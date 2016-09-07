房地产专家：现在的火热是泡沫式繁荣 要让住宅回归使用价值

经济观察网 王岩/文 近日有数据显示，今年上半年，天津的武清共成交21443套新房，同比上涨191.82%，占远郊区县成交量的65%，占天津全市总成交量的21%。

一系列数据背后，或预示着武清在京津冀协同发展背景下活力的重现。作为与北京通州、河北廊坊并称京津冀协同发展三大桥头堡之一的天津武清，如何挖掘并“坐实”自身发展潜力，如何将先天优势与后天机遇对接、融合，既决定着自身地位走向，也影响着京津冀协同发展的前景和最终版图。

在近日举办的“碧瞰武清”京津协同武清碧时代高峰论坛上，北京市房地产协会秘书长陈志表示，京津冀一体化，其实很多河北的区域，基本都是嗷嗷待哺的状态，要处理各种复杂的关系，这有可能会拖累区域的发展，拖累一体化的程度；反而武清能够获得加速发展。他认为：“产业支撑是必要的，房地产是先导。武清楼市频频出现日光盘，即反映出这种现象。让我们拭目以待，武清将更有持续力。”

陈志还认为，武清有自己独特的地方，是京津走廊上非常特殊的节点型城市，“对于北京人来说，其实武清是一个不远不近的非常好的北京疏解人口腾挪的去处。”

这种优势自然给武清带来更多机遇。不过陈志也提醒说，在未来产品的打造上，不能光要噱头，要靠品质，让住宅成为一种消费品，而不是投资品。他认为，现在北京周边的一些河北的区域，基本都是“挂羊头卖狗肉”，基本都在炒金融的概念，“说北京投资没地去了，上我这儿来吧，这是很危险的一件事。”他希望房企在武清好的生态资源、区位优势等基础上，打造出有内涵的、有品质的产品，真正让住宅回归使用价值，抑制过分的金融属性、金融价值。

“因为我们现在看到的火热，更多的是货币支撑带来的一种泡沫式繁荣，早晚要退去。退去以后，你的产品是垃圾怎么办。我们许许多多的买房人都是受害者，都会为自己的投资心头滴血，谁都不愿意。”陈志说，特别希望在武清的房企比如碧桂园，现在的产品应该领先于北京能给出来的产品，让北京疏解出去的客群，能够享受到真正的好房子。

在地王频现、房价高企等背景下，让住宅更多的回归居住属性，将有助房地产市场发展趋于理性。而从另一个角度来说，产业发展的现状及前景，也影响着当地吸引外来人群的能力。

在上述论坛上，清华同衡城市发展策划所副所长彭剑波指出，除了区位，武清最核心特点就是产城融合。武清产业非常发达，区别于环北京，特别是河北省的很多城市。通过2015年地方政府工作报告的数据比对，武清的人口相当于固安、大厂、香河户籍人口的总和，武清的GDP相当于接近4倍的固安，武清的地方财政收入相当于3倍的固安。

“武清的GDP及地方财政收入，是支撑区域发展的内生动力，更是持续健康稳定有序营造的重要前提。”彭建波进一步表示，从数据上看，武清已经跟北京周边的很多非北京的区县拉开了非常大的差距。能实现千亿GDP，在京津冀一体化蓝图当中，除北京的区县，武清排名第一。

由此看来，武清的“京津冀明珠”地位如何坐实，还需观望但值得期待。