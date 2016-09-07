潘石坚：100亿？我们才刚上路

经济观察网 记者 洪宇涵 9月6日下午，佳兆业集团与凯兴资本在北京钓鱼台国宾馆召开发布会，宣布正式启动佳兆业凯兴基金。据了解，该基金总体规模逾100亿，主要投资方向聚焦于体育场馆、体育培训、竞赛演出及体育衍生商品和服务等。

地产大鳄的百亿敲门砖

佳兆业集团是一家成立于1999年总部位于香港的大型综合性投资集团。佳兆业已于2009年在香港联交所上市，目前的主营业务为地产。

从去年开始，佳兆业把触角更多的伸向了地产之外的领域，佳兆业整合旗下文体、旅游、酒店、影院等业务板块并成立文化集团，进军包括文化、体育等业务在内的“大文化”领域。

佳兆业在进军体育产业后，结合了具有丰富经验的地产业务，在体育场馆运营方面发力。目前佳兆业运营包括深圳大运中心、深圳南山文体中心、深圳盐田体育中心、深圳观澜体育公园、佛山高明体育中心、惠州仲恺体育馆等体育场馆的运营权，成为中国最大的非国营文体产业运营商之一。场馆运营面积85万平米，管理场馆总资产近100亿元。

“佳兆业文化集团业务主要短期内会以运营体育场馆为主，后续会相继涉及文体综合服务体运营、场馆O2O运营和衍生经营等业务，” 佳兆业文化集团总裁舒立在发布会上表示。集团旨在打通文体产业上下游资源，在旗下场馆平台投资引入、承办保障国内外重量级赛事及演艺活动，取得市场化运作与公益服务最佳平衡，打造体育场馆运营、影院运营的品牌，整合体育全产业链。

凯兴资本的投资布局

凯兴资本是本次发布会的另一主角，创始人潘石坚表示，佳兆业在场馆规范设计、升级建造、运营管理有丰富的经验，凯兴资本、佳兆业资本同样在体育领域具有丰富的投融资管理经验，双方具有很强的互补性。凭借双方在各自领域的势，以资本加实业的力量为中国体育事业和体育产业注入崭新的活力，有助于盘活中国体育场馆资源、全面提升场馆运营水平。

潘石坚继续介绍道，此次佳兆业凯兴基金将在全国范围内布局，“如果在20个城市投资，平均一个城市只有5亿元，就能达到100亿的投资规模。所以100亿知识我们第一期的资金，这个数量并不算多，由于体育产业尤其是场馆方面在资金量方面要求比较大，在青岛这样的城市完成初步局部可能需要10亿元，这样算下来可能还不够。”

据了解，凯兴资本创办于2014年，是一家创新性的私募基金。目前旗下的凯兴投资已拥有两支体育产业投资基金中体凯兴和雷曼凯兴，覆盖体育产业媒体端、大型体育赛事等领域，在帮助企业成长的同时，也通过不断汲取各行业基因完善凯兴资本自身的整个体育产业生态版图。

房产基因助力场馆运营

佳兆业文化在此前提出了“轻资产、重运营、专业化”的型场馆运营管理理念，本次发布会上，佳兆业表示会遵循这一理念，进行体育场馆的持续开发。佳兆业会以场馆投资、赛演运作、IP开发、衍生经营为主线的“四驱”经营模式。在此基础上，提出平台开放性和独立性的以文体连锁、互联网平台、赛事演艺、增值业务综合体为主线的“四驱模式”2.0。

由于目前步入体育产业的公司数目众多，触及领域广泛，即便是场馆运营方面也有诸如有阿里背景的阿里体育的涉足。目前任职阿里体育的副总裁张大钟就曾是乐视生态中心（五棵松体育馆）的总经理。阿里体育对场馆运营的重视也从战略上进入到了落实阶段。6月，金螳螂与阿里体育签订《合作协议》，投资2千万元成立阿里体育投资管理有限公司,并以合资公司为管理机构发起设立总额100亿元的体育产业基金,投资于全国体育场馆及体育相关产业,打造体育经济生态圈。

具有地产基因的佳兆业在运营体育场馆虽然有着自己特有的优势，但进入新行业后也将面临激烈竞争。