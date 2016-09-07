零食行业迎遇风口，百草味双线并行占位零食电商第一股

经济观察网 记者 李佳佩 不久前，百草味与好想你于上海丽思卡尔顿正式对外发布零食新生态并购战略会,百草味率先打开零食电商进入资本市场的大门，这是零食电商并购的第一案,也是线下传统民营企业与互联网企业的基因融合的典型案例之一。二者将进行线上、线下全产业链融合,打通生产、运输、销售多类渠道，对于二者的转型和长远布局来说,是一个重要拐点。

零食风口成型，中国食品企业于世界500强占比现大缺口

据统计，2015年中国电商零售总额达6250亿美元，同比增长33.3%。坚果、干果等休闲食品电商异军突起。来自中国互联网络信息中心的数据，按照休闲食品行业2014年3875亿元产值和55.7%的网购渗透率进行估算，未来该行业年网购销售额将超过2000亿元，网购渗透率也将随着愈加年轻的消费群体网购习惯大大增加，休闲零食风口逐渐成型。

国内知名经济学家马光远在百草味新生态战略发布会也强调：“全球500强，中国企业数量越来越多，今年两岸三地共132家企业进入财富500强，但在中国这132家企业里，只有一家是食品企业，这是一个绝对大的结构性残缺”。

此外，从经济学角度，马光远将大众消费维度用吃、喝、玩、乐四大类型进行划分概括。他强调；吃、喝、玩、乐是中国经济朝阳行业，是全球未来最好的产业类型，食品更是重中之重，而中国企业在这些真正代表未来经济发展趋势产业里，所占比重较少，食品零售一定是下一个风口。

回顾前几年，零食的主要销售形式主要是散装形式于零售店或大型超市采购。但当前，更多的消费者选择零食品牌专卖店购买从产品，不但购买环境好，购买便利，而且品牌专卖店的产品也更有品质上的保障。可见零食行业市场确实在不断扩大，朝着更好的方向发展。但作为企业，要想在行业中占得一席之位，就需要顺应市场趋势，结合消费者消费行为趋向，在保证产品口味、质量安全之余，做好用户消费体验。

新种类零食迅猛发展，线上、线下双线消费通路成趋势

随着近年来健康化消费理念的深入人心，坚果类零食因其含有丰富的脂肪、蛋白质、多维生素和矿物质，成为健康食品的代表，备受消费者喜爱。据此前媒体报道数据，葵花子的收入规模在坚果炒货市场的占比已从60%以上下降到25%左右，而碧根果、夏威夷果、巴旦木等高端坚果的销量节节攀升，坚果炒货市场正逐渐改变传统的产品结构。

而从消费渠道选择来看，生于互联网的年轻消费者对线上电商的依赖性不言而喻，玲琅满目的零食产品类别及购物便捷性为消费者带来了极致购物体验。电商渠道成为坚果炒货品牌渠道扩张的战略重点，且收获颇丰。

据百草味CEO蔡红亮介绍，2010年12月，百草味做了个大胆的决定，关闭所有线下店铺，进驻天猫平台，当时定了第一个月600万的销售额，这在当时让整个团队都打了个哆嗦。而到了2014年，百草味电商销售额已经超过10亿。百草味仅用三年时间就从600万做到10个亿，电商平台的威力可见一斑。与之相较的三只松鼠等纯粹互联网零食品牌亦是搭着电商平台便车，做到了短期内超额翻倍。

然而线上电商平台冲劲有余，却体验不足。自去年开始，各大依靠互联网平台开疆扩土的品牌接连转战线下，致力O2O，做全渠道运营。如百草味，2015年重新布局线下，用全国布局的大手笔连续开店，仅仅3个月，在北京、上海、杭州、南京、成都等全国20多个一二线城市开发了40多家经销商，线下铺设店面达到10000家。

追溯其原因，既有电商竞争白热化压力，也有品牌发展需要“体验式营销”概念的驱动。

如其线下业务部总监早前所言：“线上线下融合更利于品牌打造，单纯的线上销售容易让消费者思想局限，将百草味理解为一个知名"网店"或电商品牌，而百草味真正要做的是一个零食产业，这需要线下市场的补充；此外，拓展线下是百草味公司的中长期战略规划，未来要将"趣味零食探索家"的概念贯穿整个零食行业，于消费者做体验式沟通”。

另外，从近日阿里2.67亿元注资闪电购C轮这一动作能看出这一趋势。作为专做平台，此前从未涉及线下运件的阿里来说，注资闪电购除了出于投资层面考虑，此次行为或许也代表了阿里对未来商业模式的判断，即用“极致快速+便捷体验”满足平台使用者。

据了解，闪电购是一个提供极速购物及送货的移动社区电商平台，主要提供基于 LBS 定位一公里范围内的水果生鲜、饮料乳品、休闲零食的一小时送货到家服务。

互联网时代，品牌依靠线上或线下单一渠道，未来市场发展之路只能越走越窄，此次好想你与百草味的线上、线下互补，即是迎合了市场发展大势，强强联手也将为促成中国下一个食品行业世界500强企业带来新的希望。