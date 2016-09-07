科达股份华丽亮相 两翼布局构建行业龙头

经济观察网 实习记者 韩松 作为成功由传统行业转型为互联网营销主板第一股的科达股份，近期备受市场关注。日前，在北京进行的科达股份投资者调研活动中，众多基金、保险、券商界的投资者来到现场，就关心的公司业绩、发展战略等话题与科达股份的高管进行交流互动。

在此次交流会上，投资者对科达股份的业绩非常感兴趣。根据科达股份的中报显示，公司2016年1-6月实现营业收入29.40亿元，同比增长516.31%，公司本季度营业收入环比上季度增长124.72%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长951.36%，公司本季度净利润环比上季度增长1102.41%。

科达股份董事会报告指出，利润大幅增长的原因在于2015 年9月1日，科达股份一举并购百孚思、上海同立、广州华邑、雨林木风、派瑞威行五家互联网营销公司，因合并范围增加导致公司本报告期营业收入、归属于上市公司的净利润同比大幅增加。

科达股份公告显示，自2016年7月起，公司所属行业变更为信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务。科达股份正式成为互联网营销概念股。科达股份董事长刘锋杰表示，今年科达股份确立了聚焦营销服务与深入发掘行业应用的双重战略，通过内生+外延扩张把握数字营销领域的战略机遇，快速形成在汽车数据服务等重点行业应用的优势。

科达股份已经并购了五家子公司，并准备继续并购另外三家。在调研中了解到，科达股份的子公司，单一公司在互联网营销领域分别是创意内容、效果、搜索、密集技术、汽车线上线下营销等领域的佼佼者。

在今年6月份，科达股份管理总部成立，下设汽车事业部和数字营销部两大业务部门，同时设立共享服务中心为公司体系提供业务支持。整合形成的两大业务部保持着紧密协作，为客户提供有效的解决方案，通过汽车服务产业链、数字营销板块两翼布局，构建出两大事业部核心竞争力。此外科达股份还在进行人才梯队建设，将从子公司选出一批业务骨干重点培养与激励，在业务协作、创新与发展上发挥更大的作用，科达股份作为互联网营销龙头的地位将得到持续巩固。