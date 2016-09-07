百济与GE合作灵活工厂 加快生物药上市流程

经济观察网 记者 温淑萍 “百济是国内第一个跟GE签定FlexFactory™这个设备采购的公司，我们现在在苏州在中式车间里面在安装这个产品。” GE医疗大中华区生命科学事业部总经理李庆介绍。

据了解，FlexFactory™灵活工厂，是GE两年前发布的一个整体化解决方案。而GE生命科学是GE医疗很重要的部分，也是近几年发展非常迅速的业务部门。该部门主要的产业包括生物工艺，实验室设备，还有包括对比剂。其中生物工艺是这几年发展的重点，也是和百济神州类创新性公司的合作所在。GE在生物工艺这个产业领域已经有超过十几年的历史，可以说产品和服务能够帮助生物药的企业把更多的产品带到更多的市场上去。

百济神州2011年成立。现在属于研发阶段的生物学公司，该公司的其中一个特点是，有比较强的研发团队，王小东院士是这个公司的创始人之一，是科研方面的主要创始人。今年2月份在美国纳斯达克上市，是中国第一家研发阶段的生物学公司在美国上市，也可以说研发的成果取得乐国际的认可。百济神州主要的研究方向是癌症方面的新药，包括靶向治疗和免疫治疗，有四个药物已经进入临床。所以对一个公司来讲，有四个创新的药物进入临床其速度和效率是比较快的。

“我们希望能够把这些产品尽快推向市场，不光是有研发有实力，要变成可以生产。我们跟GE合作，希望在商业上也有一些作为。所以我们希望在中国成为一个比较好的创新公司。” 百济神州生物科技有限司生物药研究首席总监李康称。

据了解，目前百济神州超出250名员工，而且还在不断增加。其中150名科研人员。研发团队主要的负责人都是具有海外教育和工作经验，还拥有在国外著名的科研顾问团。“你们知道，做药是一件很复杂的事情，要有很多不同的专长技术，包括是从化学，生物，生产制造和销售是很复杂的一个过程。我们现在主要的团队是在北京，目前正在美国和国外建立团队，包括在美国建立临床研发。”李康介绍，在澳洲和台湾已经建了自己的临床开发团队。

“首先一个大分子的生产工艺是相当复杂的，这样的话像我们这样的设备供应商有义务也能够协助我们的客户我们的药厂，更好的开发他的工艺，最后实施一个比较高质量的生产技术。当然从模块化的角度上来说，主要是因为我们现在是一个客户的整体解决方案，客户在很多的环节会使用到GE的产品。甚至像我们如果是做模块化工厂，KUBio™的话是整体化都会用GE的设备和产品甚至服务。”李庆称，通过解决方案的介入，将来不管是产品生产出来的质量，包括自动化的平台，以及将来的售后服务各方面要求会更高。既然客户在整个生产选择过程中100%的选择了GE作为一个供应商，那么GE就有义务帮助我们的客户能够尽快的安装好这个设备，调试好这个设备，能够很顺利的实施这个商业化生产，以及未来商业化生产以后售后服务也要完全达到客户的要求。

“从我们用户的角度来说，我们是比较喜欢所谓一站式的服务。比如刚才说到KUBio™模块化的工厂，还有叫FlexFactory™灵活工厂，整条链的仪器设备，对我们来说比较合适。我们大量的把时间放到早期的研发。而在生产这块，一开始并没有放特别多的量。这一点和国内很多公司不一样，国内很多公司在一开始就招了很多人去做生产，但是这个生产其实一个药到最后生产的话也要很多年。从刚开发到中试生产一般要两三年，如果不是仿制药的话以前一般至少要有两三年的时间才可生产。我们在生产这块相对来说早期的时候比研发薄弱一点。所以希望在生产这一块，能够利用某一些大的公司，他们有更多的knowledge base，知识的积淀，我们就可以利用这种积淀帮助我们把生产搞上去，这个是我们比较欣赏GE的一个方面。”李康称。

在新药研发方面，据了解百济只做癌症药物研发和新药研发。其中包括了抗体药物或者生物药，也包括了化学药。人的疾病多种多样，如果按大类分，很多大公司有十几个治疗领域，比如新血管疾病，消化道疾病、神经疾病、传染疾病，这些都不是百济的长项。但癌症方面，由于先天人才的积累，百济的知识非常丰满。

“癌症治疗未来的发展是什么，我们掌握的比较清楚。所以我们不仅是对癌症治疗的理论基础比较知道，他未来治疗的理论方向或者是理论指导需要的知识技术是什么，我们也很清楚，这个主要是癌症的肿瘤免疫治疗。所以这块就是crtical knowledge。最后一个就是critical mass，就是说最后搞科研的总人数还是要有一定的数字，达不到一定数字的话，可能形成不了一定的科研力量。”李康称，百济从2011年 90几个人做科研，现在大概有150人。这些所有的人都是做癌症研发的，其中30几位都是有海外留学经验，还有30多位博士。比如整个生物药部门有24个人，一共有6位留学回国的人员，博士有5位。几乎四分之一是留学回国，博士也有20%，大学本科可能只有3个人，所以大部分都是硕士。所以critical mass也是很重要的。

“几乎所有做生命科学，生物药的公司都有我们的设备，我坦白讲，国内大概有超过500家的生产企业，超过两三千家的研究所，还有一些大学院校，都有我们的设备。喜康，包括百济，包括最近在杭州奠基的辉瑞，他们都是跟我们签署的设备都是一体化的服务设备，就是一个解决方案，等于说是一个解决方案的购买，而不是说单个的设备。”李庆称。

业内人士认为，研发领域，随着解决方案提供方的支持，以及研发企业自身的实力沉淀，未来将会有更多新药加快生产以及上市流程。