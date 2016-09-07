人民网携简一、奥普发出明码实价好品牌倡议

9月6日下午，人民网在人民日报社新媒体大厦1号演播厅举办了“明码实价好品牌——2016明码实价共同发声新闻发布会”，并邀请到简一大理石瓷砖、奥普浴霸等家居建材品牌参与和发声。

明码实价是市场发展必然选择

众所周知，家居建材行业的消费乱象一直以来为各方所诟病，价格不透明，信息不对称，消费者只能感叹“水太深”。

而明码实价可谓是一个行业隐痛，虽然近年来有部分家居建材企业实施了明码实价，但最终实施效果却并不如人意。

主办方表示，推动家居建材行业的明码实价工作，目的很明确，就是要直面市场现状，打破行业潜规则，解决百姓在居家装修过程中的材料采购痛点。

中国室内装饰协会会长刘珝认为，中国家居建材行业最典型的问题就是市场价格不规范，习惯性把竞争放在价格上。

他指出，这种停留于“价格竞争”的现状，放到当前国家正坚定推动的“供给侧结构性改革”大背景下，是非常不利于行业长远发展的。尤其现在中国中产阶级消费群体的迅速成长，大家对品牌、服务都更加的关注，在高端消费方面尤其如此。

“国际上的建材行业，是品质竞争、技术竞争。聚焦产品，无论是花色、工艺都越来越好，越来越精。从品质品牌上获得合理利润后再投入到产品和技术的研发和创新。这才是企业发展行业进步的正向循环。”因此，刘珝认为，明码实价不单是使企业品牌能够进一步提升，特别重要的是能让消费者得到实惠。同时也是市场发展，品牌时代的必然选择，必定会推动整个建材行业往新的方向良性发展。

明码实价有利产品价值回归

作为大理石瓷砖品类的开创者，为了节省顾客的金钱和时间，提高信任度与透明度，简一今年3月率先实行明码实价，承诺其在全国范围内所有授权门店，实行明码实价，并由总部进行统一管理和监督，成为行业内首个直接面向消费者宣布及承诺明码实价的材料品牌。

简一大理石瓷砖国内营销总经理邱文胜表示，长期以来，在建材行业高标价、乱打折的现象比比皆是，但是中国制造的发展之路，应该是规范化、品牌化、创新化。

据邱文胜介绍，简一的品牌服务商和代理商，坚持做明码实价之后，实实在在的感受到了好处，第一成交没那么复杂了，第二有更多的时间去为客户做真正贴心的服务。而对于消费者来说，则是由开始的怀疑、不相信到最后的简单、明白消费、成交过程的加快，这就是一个良性循环。

奥普浴霸市场总监吴石钢表示，现在的消费者非常理性，选择产品不再单纯看产品价格，而是更看重产品的品质、质量、售后、服务等。奥普将在全国范围内查实终端卖场，核实产品价格，明码实价，给所有消费者可信赖的产品和诚信的价格。

同时，邱文胜呼吁更多的好品牌加入到明码实价行列。“消除价格陷阱，开创公平交易；远离议价烦扰，首推透明消费；还有更重要的就是避免时间浪费，让厂家真真正正的回归到服务价值、产品价值，而不是在讨价还价中浪费时间和精力。”

“中国的市场经济越成熟、越发展，明码实价就是滚滚大势，不可阻挡，一定是越来越多。” 邱文胜说。