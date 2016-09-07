京东发起全球首家电商VR/AR产业联盟 未来购物正式开启

VR（虚拟现实）与AR（增强现实）是目前技术领域最热的两个词，一个将你完全代入虚拟世界，一个将虚拟世界代入现实。有人将VR看作是互联网时代的又一次重要变革。通过IDC和京东联合发布的数据显示，中国VR市场将在2016年Q4迎来爆发。但在这快速发展的背后，VR也面临着很多问题。京东的用户调研数据显示，在购买过VR设备的人群中，有32%的人认为内容匮乏是主要问题，同时25%的人觉得用户体验差。

面对这样的问题，京东于9月6日发布VR/AR战略，成立全球电商领域首个VR/AR产业推进联盟，联合了30多家VR/AR上下游企业，从VR、AR的硬件设备厂商、算法及系统制作商，到内容供应商，涵盖了完整的VR、AR生态，通过品牌、营销、运营、金融等方式，整合行业资源，为VR、AR企业提供全面支持。京东集团CTO张晨表示，“在技术领域，京东还将提供一套统一的建模工具，它能够让使用者制作统一标准的电商应用和VR/AR内容，并降低建模成本。同时京东还建立了内容分发平台，对接内容提供商和需求方，推动大量VR/AR新内容的产出，填补目前内容匮乏的问题”。

打造最优质的VR/AR电商体验

除了在产业生态上的布局，京东同时展示了自己的VR购物应用——“VR购物星系”，这个系统还将开放给第三方，使用户体验更加丰富的购物场景。京东目前的演示聚焦在3C、家电等领域，率先开放了消费电子卖场。用户能够在这个卖场中体验到线下购物的真实感，通过VR的控制器可以拿起选中的商品，360度地查看；用户更能体验到线下购物也无法提供的丰富信息，例如他们可以探查产品内部的结构，详细了解产品的功能特性。京东透露，在实际应用中，将通过手势、声纹等多种形式完成支付，使用户在VR环境下实现完整的购物过程。

除了打造VR的购物体验外，京东更加强调AR领域的布局。“AR能够更好地提升消费者的网购体验，特别是在家装领域，京东将联合第三方推出AR家装产品，”京东集团首席技术顾问翁志说。通过AR购物应用，用户可以在真实环境下“看到”虚拟物品，例如沙发的摆放位置、墙纸的颜色等；用户通过语音可远程与设计师进行实时对话，设计师甚至也会出现在画面中，直接帮助用户设计室内的布局。据悉，目前京东正在与家装VR、AR内容制作企业进行合作，进行家装领域的应用探索，相信通过更加深入的合作和新技术的来临，AR的普及应用很快就会到来。

除了提升用户的购物体验，京东VR/AR技术实验室正在测试将这些技术用于京东的仓储物流等应用，此前京东就与英特尔合作利用实感技术对商品的三围进行识别测量，解决了不同尺寸包裹数据采集的问题。在京东的演示中，仓储人员通过VR、AR技术可更直观便捷地进行仓容规划，仓储面积、容量一目了然，提升了物流效率。

产业联盟全力助推 降低VR/AR门槛

IDC和京东联合发布的中国VR/AR市场分析显示，目前VR/AR产品的购买人群主要是80-90后的男性用户，这部分人群的购物心理更为理性，对于促销的敏感度低。而VR/AR无论是产品营销还是内容应用，对于从业者都有不低的门槛，这也正是京东VR/AR产业推进联盟成立后第一个要解决的问题。

京东商城3C事业部总裁胡胜利表示，京东VR/AR产业推进联盟将通过四个方面促进行业发展：品牌聚能，利用京东大数据，进行品牌塑造，准确定位目标人群，进行产品定位迭代；营销聚能，打造适合初创企业的营销方法论，通过高效的方法触达用户，并通过众筹权益、预约优惠、白条免息、体验沙龙、试用众测等方式提升购买和产品口碑；运营聚能，为初创企业提供仓配可一体化的运营解决方案；金融聚能，利用京东金融的“百十一计划”、众创生态圈，通过创投、众创学院为VR/AR创业者提供全方位的服务。

同时，针对VR/AR品类，京东3C将开辟专属的购物频道，整合VR、AR相关的手机、IT等周边类产品，给用户提供一站式的购买体验。同时将打造VR、AR用户生态社区，让用户能够第一时间获取最新的VR/AR资讯，同时也可交流相关产品的使用心得，评测文章等。京东还会针对不同的品牌开设相应的专区，使厂商能够直接了解到产品反馈，另一方面也为各大品牌建立粉丝圈。

除此之外，京东透露还将开设线下体验店，形成线上与线下的联动，用户可以直接体验最新的VR/AR产品，通过定期举办的试用活动，有效降低VR、AR的使用门槛。

2016年被称为VR的元年，而在京东眼中2017年上半年将会是AR的元年，届时，京东也将完成VR和AR的全面布局。为了实现这一目标，京东已经将VR定位为核心技术研发方向之一，并通过产业推进联盟等方式打通上下游生态，带动合作伙伴、初创企业形成高速成长的驱动力。而消费者不仅会在短期内感受到这些技术对购物体验的改善，更会跟随产业升级，享受到更多梦幻般的未来应用场景。