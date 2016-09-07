G20后宏观数据将现反弹？19家机构预测结果出炉

经济观察网 记者 李晓丹 实习记者 刘雪松 杭州G20结束4天后，从9月9日开始，国家统计局将陆续公布8月宏观数据，而在G20峰会前夕，官方公布的PMI从上月的49.9上升至50.4。8月的宏观数据是否也会像PMI一样出现反弹？

19家机构给出的预测显示：尽管8月的新增信贷不会像7月那样不足5000亿，但仍在8000亿以下，相应的M2增速也保持在10.2%左右，固投也未能出现明显上涨。此外，CPI可能会略有下降，PPI降速收窄。

这些数据意味着，供给侧改革之下货币政策保持“稳健”，降准降息短期很难出现。

“经济观察报月度观察”由经济观察报发起，每月进行一次。本次共有19家机构参与月度宏观数据预测。

CPI小幅回落 PPI降幅继续收窄

8月的经济数据，依然要回答这样的问题：为什么工业数据反弹，需求却依旧疲弱？

8月官方PMI回升0.5个百分点至50.4%，而且生产、新订单、新出口订单等分项数据全面恢复，但财新PMI却回落0.6个百分点至50%，两者再次出现背离。

统计局和财新PMI已多次出现背离，这主要是因为二者样本不同：官方PMI覆盖3000家以上大中型企业，而财新PMI样本覆盖以民企为主的420家中小型企业。

安信证券首席经济学家高善文的解释是：除去出口和库存对短期工业生产有一定支撑外，工业生产的稳定，这也与去产能导致的小企业更快的关停有关。

瑞银证券中国首席经济学家汪涛也指出，8月两组PMI的背离也可能表明，大中型企业比中小型企业更易获得信贷资源和从政策支持中获益。

本次的月度调查显示，8月PPI的增速降幅很可能进一步收窄至-1%以内。汪涛预测， 8月PPI同比跌幅进一步收窄至-0.9%左右。

但这也引出另一个问题：为什么投资增速不断下滑，工业数据工业生产情况仍能保持总体稳定，经济生产和需求偏差来自于哪里？

高善文认为，当前较强的规模以上工业增加值增速或许高估了整体经济的状况，换句话说，投资数据的下滑所反映的实体经济的需求疲弱更应该引起注意。

招商证券宏观研究主管分析师谢亚轩表示，PPI的回暖与黑色金属等原材料与有色冶炼等价格上涨有关。北京大学经济学院经济学系副主任苏剑认为，PPI上涨除了黑色系价格上涨的因素外，还受去年工业品价格大幅下滑的低基数影响，今年下半年PPI同比增速很可能会继续呈现快速反弹。

相比于PPI的回暖，8月CPI增速可能会出现小幅下滑。本次参与调查的机构预测中，最高的为1.8%，最低的为1.6%。

交通银行首席经济学家连平认为，蔬菜类价格环比延续回升态势，但上涨幅度减弱，猪肉价格环比下降明显，8月CPI同比上涨1.7%。

中信建投首席宏观经济与债券分析师黄文涛表示，猪肉价格增速还将大幅回落,CPI也会继续走低。

“未来CPI运行基本平稳，不存在明显的通胀或者通缩压力。”连平说。

固投难改下行，房地产拐点来了？

为什么财政投资加码，但固投增速却在下滑？

最近几个月的固投数据都会牵扯到这个问题。7月固投增速是8.1%，2015年全年固投的实际增速是12%。

申万宏源证券研究所首席宏观分析师李慧勇也认为，7月投资大幅下行除了受到极端天气的不利冲击，也与财政支出大幅下滑、基建投资超预期回落有关。

苏剑则认为，固投中的制造业投资还将进一步探底。

“在制造业投资、房地产投资不振情况下，基建投资本应起托底作用。但是根据财政部发布的信息，‘营改增’会减少税收，这制约了基建投资同比增速回升。”苏剑说。

国金证券首席宏观分析师边泉水表示，7月专项金融债的暂停对基金投资的影响比较大。

“8月当月固定资产投资有望恢复，但累计投资增长还将继续下行，1-8月投资增速将回落至7.8％。”李慧勇说。

苏剑则表示，8月固定资产投资同比增速或延续7月下滑态势，预计1-8月固定资产投资同比增速约为7.6%，较1-7月下滑0.5个百分点。

在固投表现疲弱时，8月的房地产市场表现仍可以用狂热来形容，不仅销售增加，房价上涨从一二线传导至三线城市。汪涛用稳健来形容8月的全国房地产销售增长，她预测的增速是15-20%。

“当前销售的强势意味着对未来需求的过度透支，期间消费贷等一些杠杆手段或许放大了这一透支，这与去年股票市场的情形有些类似。”高善文说。

野村证券中国首席经济学家赵扬则更明确地指出，一线城市楼市经过短期快速上涨，已经呈现泡沫化趋势。

次贷危机暴露出来的信用问题、杠杆问题，在眼前的这场一线房价飙涨里仍然若隐若现。银行的贷款数据显示，2016年上半年，建行、农行、招行等10家上市银行的房贷余额总额已经达到8万亿元，占同期新增贷款的42%左右。

不过，连平认为，这并不能说明居民住房贷款成为了上半年银行贷款增长的主要驱动因素，由于债务置换的原因，很大一部分企业贷款在统计数据中未能显示。

近期，城市陆续公布了限购、限贷政策。连平表示，由于新旧政策转换具有时滞性，短期内居民住房贷款仍会在每月新增信贷中占据相当重要的位置。

赵扬认为，未来中国一线城市楼价涨幅将放缓或者有一定幅度回调，但不会出现日本式的房地产泡沫破灭，因为中国目前的经济还可以维持中高速增长。

降准、降息，还得再等一等

为什么PMI、PPI数据已经向好，但信贷数据却未能先行上涨，这样的情况很少见。

在经历了7月信贷的超预期下跌后，本次的月度调查显示，在新增信贷上机构的预测普遍保守，最低的是6000亿元，最高会超过万亿。

国金证券宏观首席分析师边泉水认为，8月地产销售再度升温、工业生产淡季不淡、债券收益率提高，预计8月新增信贷7000亿，社融新增9500万亿，与此同时基础货币净投放、融资需求较低点回升，8月M2 10.9%。

渣打银行大中华区研究部主管丁爽表示，8月M2同比增长或加速至10.5%，同时央行净注入流动性表明其旨在维持市场流动性充足的意图。

保持流动性充裕并不意味着央行会实施降准或降息。谢亚轩明确表示，PPI同比快速上涨不支持货币政策进一步放松。连平也认为，现在不会出现强刺激的货币政策，实际信贷增速不低的情况下，进一步降准和释放流动性非但不能很好地解决需求端的结构性问题，反而有增加部分资产价格泡沫化的风险。

华融证券首席经济学家伍戈也认为，美联储加息预期逐步升温使得人民币贬值压力依然存在，同时不断高企的房价也使得通过货币宽松政策刺激经济增长的可能性进一步降低。

高善文也表示应该关注的两个风险，一个是房地产销售滑落，一个就是美联储加息。

光大证券首席经济学家徐高对今后一段时间宏观经济政策的判断是：7月底召开的政治局经济工作会议确定了今年下半年适度扩大总需求的总基调，显示政策将再度向稳增长回摆。

不过，摆在眼前的是，“稳增长”政策需要发力点。

徐高认为下一阶段“稳增长”的宏观政策表现是：货币政策，信贷社融投放将更加积极；财政政策将更为有力，PPP等新融资模式加速落地，以及地方政府债务规模加速扩大等。

连平认为，货币政策要破解当前这种结构性困难，释放民间投资积极性，简单而言要确保实体经济具有一定利润空间。另一方面则应控制部分行业出现泡沫化可能导致的资金配置结构性失衡，避免资金无法回归实体。

方正证券首席经济任泽平表示，稳增长与激活民间投资之间，一个可行的渠道就是将过去集中于房地产的民间资金引入到PPP项目中。

“中国经济增长的内生动力存在隐忧，过于依赖基础设施建设投资短期难以改变。”伍戈说。