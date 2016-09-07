联想推出模块化手机新品 试图激活摩托罗拉品牌效应

经济观察网 记者 冯庆艳 曾于1983年推出第一款面向市场的手机，摩托罗拉持续辉煌了三十年之久，而两年前被联想收入囊中的它，正在通过一场目前同路人寥寥的产品革新，试图激活自身原有的品牌效应，重回王者风范。

这个产品革新便是手机的模块化，这并不是最新的概念，而是早在2008年 便在以色列的一个公司制造了MODU手机，2012年设计师卡米尔•以色列研发了一款模块化概念手机Mobikoma，2013年10月当时还在Google旗下的 Moto 移动提出了一个叫做 Project Ara 的手机模块化计划，而戏剧性的是，虽然联想收购摩托罗拉后Ara作为独立项目被留在谷歌，但如今，联想携摩托罗拉品牌于9月6日推出Moto Z模块化手机新品上市销售的几天前，谷歌却被披露放弃了持续两三年的Project Ara 项目的开发工作。显然模块化手机之路上一个颇具实力的“同路人”暂时不再同行了。

联想在9月6日发布的手机新品包括两款，一款是模块化手机Moto Z，一款是Moto Z Play，以及多款可与Moto Z系列产品无缝贴合、可更换的智能模块，这些可更换智能模块具体包括摩眼-哈苏摄影模块HASSELBLAD TRUE ZOOM、摩音-JBL扬声器模块、摩影-投影模块、摩电-电池模块和摩范-背壳模块。他们试图让消费者随时随地体验摄影、高保真音响以及投影追剧等效果，形象的说法是，一部手机可以是KTV，可以是摄影棚，也可以是电影院。

之前外界担忧谷歌会因功能多样与集约化之间的矛盾，造成手机臃肿，而联想似乎考虑到了该痛点，Moto Z新机比iphone 6s plus轻薄30%，为的就是像杨元庆所说“既不增加手机的负担，又将更多功能和应用放到手机里去，同时又扩展了手机的应用和发展空间”。

联想CEO杨元庆对经济观察网称，目前手机同质化严重，创新乏力，急需一款充满想象空间的爆款产品诞生，而模块化手机无疑是突破瓶颈的一大趋势。不过在推广上目前仍需进行用户教育，让市场真正接受模块化还需一定时间。

而联想坚持模块化手机开发的背后，是试图抢占下一个物联网时代入口的设想。联想集团高级副总裁、联想移动业务集团联席总裁陈旭东曾对外称，我们正在进入物联网时代，而新一代的模块化手机，将成为物联网时代万物互联的中心。

杨元庆也表示，手机模块化是未来趋势，曾风靡家居设计领域的DIY，正在智能设备领域生根发芽。

杨元庆对经济观察网说，行业里迫切需要这种创新，不仅仅是硬件设备的新的生态环境、生态系统的建立，甚至将来会带动应用服务，包括云服务的生态的建设。