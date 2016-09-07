韩进海运进入法院接管 总统总理齐上阵喊话

经济观察网 实习记者 李楠 宋建禹 韩国最大的海运公司——韩进海运进入法院接管，引起了韩国总统、总理的高度关注。

9月5日晚，结束G20峰会后，韩国总统朴槿惠与副总理兼企划财政部长官柳一镐在杭州出席青瓦台出入记者见面会上表示，“基本上，货物装船到运往目的地为止，韩进海运对与其签订合约的货主有运送责任。”她说，“韩进海运与大股东应承担好他们的责任。”而柳一镐强调了韩进海运和大股东对其进入法庭接管带来的物流混乱负有责任，同时有意向于9月7日召开强化产业竞争力相关长官会议。

9月6日韩国国务总理黄教安就韩进海运进入法院接管一事表示，“海洋水产部等相关部门应尽早推进使用‘替代船舶投入’等紧急运输对策保证进出口企业的海上运输不出差错。”他还表示，应尽量使此次事件不要波及到实体经济领域。当前要务是将损失减小到最低，金融委员会等部门应竭力实现对韩进海运进行量身订做的支援。

一周之前即8月31日下午，韩进海运向韩国首尔中央地方法院提交法院接管申请。9月2日，韩国首尔中央地方法院通过审理，批准申请。

韩进海运是韩国最大的航运企业，世界十大船公司之一，运营着全球60多条定期和不定期航线，每年向世界各地运输上亿吨货物，在世界经济链条中有着重要的地位。但近两年来韩运海进经营状况黯淡。2016年半年报显示，韩进海运上半年营业额亏损约3700亿韩元（约22亿人民币），截至6月30日，韩运海进负债达6万亿韩元（约362亿人民币）。

据韩媒报道称，8月25日，韩进海运向债权方韩进集团提出以资金为核心的自主重建计划遭到拒绝。随后，其最大债权人韩国产业银行（KDB）在8月30日召开了“关于是否继续对韩进海运追加资金支援”的债权团会议，决定自9月4日起终止对韩进海运的财务支援。目前，韩进海运超过10亿美元的流动资金短缺问题急需解决。

9月6日最新的消息是，韩国政府决定向陷入困境的韩进海运提供约1000亿韩元（9100万美元）或以上的长期低息融资。韩国船主协会预测，韩进海运如果进入破产清算，将带来约17万亿损失，2000个以上相关从业人员失业。

此前，日本东京地方法院9月5日表示，承认韩进海运的回生程序并同意其禁止扣押令(stay order)申请。根据这一决定,韩进海运船只在日本港口停靠时，可避免被债权人扣押。日本法院此次的判决是韩进海运进入回生程序之后，外国法院的第一例批准决议。而上周五韩进海运向美国新泽西州一法院提出破产保护申请，当地时间9月6日该法院审理通过了破产保护申请。据此，向外国法院提起的法律保护程序的实施是韩进海运回生成败的重要变量。韩国海洋水产部透露，韩进海运约有一半以上的船舶（70多艘）在世界各国的港湾被扣押或拒绝进出港。