大众携手江淮成立合资公司 发力新能源车翻篇“尾气门”

经济观察网 刘俊晶/文 世界上没有不透风的墙，几乎所有的传闻到最后都成了真。

继9月6日（600418）江淮汽车宣布停牌令其与大众之间传了长达近一年之久的“绯闻”终于有了成真的希望，9月7日下午，江淮汽车发布公告称，公司于9月6日在德国沃尔夫斯堡与大众汽车（中国）投资有限公司签署合资合作谅解备忘录，双方拟以新能源汽车产品为基础，成立一家研产销一体的合资公司，在新能源汽车整车及零部件的研发、生产、销售、出行方案等领域开展全方位合作，以期共同为节能减排等做出贡献。

果然，停牌结束的时刻，便是江淮汽车宣布与大众合作的时间节点。事实上，早在2015年底，国务院总理李克强同德国总理默克尔一起视察江淮乘用车生产基地，彼时陪同默克尔的还有一位关键人物，便是大众“尾气门”事件曝光后的新任CEO穆勒。

坊间流传，在李克强总理考察江淮新能源汽车研发及生产情况期间，李克强总理曾强调创新发展、开放合作和质量是江淮汽车未来更大前景的三大保障，并现场答应要促进江淮和大众汽车的合作。

时间过去半年余，虽然大众汽车集团（中国）总裁兼CEO海兹曼及江淮汽车董事长安进均有正面回应媒体，称正积极与对方谈判并将达成合作关系，但是针对于双方合作的内容、方式以及涉及的金额和条款仍旧是秘密中的秘密。如今，江淮与大众的合作板上钉钉。

根据公告内容，大众与江淮双方将利用各自在汽车领域的技术和商务优势，在符合法律法规和国家政策的框架下，深入探讨合作模式，以期实现双方共同合作开发新能源汽车。

目前，大众汽车在中国以及拥有一汽-大众、上汽大众两家合资乘用车车企，按照政策规定，同一家外商仅可在国内建立两家（含两家）以下生产同类（乘用车类、商用车类、摩托车类）整车产品的合资企业，因此外界纷纷猜测大众和江淮在汽车领域的合作，将只能围绕商用车领域的大众皮卡进行。

就国家政策层面而言，国家相关管理部门曾在2015年6月专门针对电动乘用车企业开放单一生产资质，有分析认为，电动汽车的特殊身份或将使大众和江淮在上述产业政策限定范围之外找到合理空间。此外，比亚迪和戴姆勒成立的腾势品牌也是先例。

9月7日，记者从相关消息人士渠道获悉，江淮与大众汽车的合作将在电动汽车领域展开合作，甚至有可能按照出资比例在新能源领域创立新汽车品牌来达成深度合作。在随后7日晚间双方发布的公告里完全印证了上述说法。

在双方发布的公告中显示，关于合资公司共识方面，双方将根据对等合作原则，即分别以现金及/或其他有形或无形资产出资方式，各缴纳50%的初始注册资本。产品规划方面，在合作起始阶段，双方计划尽快基于已有的成熟平台，共建具有竞争力的产品组合。同时，原则上双方应尽其最大努力并投入各自的资源（包括现有及未来平台、技术及其它专业技能）以实现上述产品战略。

“肯定是会从在新能源汽车领域的合作开始，这不管是对于大众还是江淮而言，都是具有现实层面的需求。至于具体方式，会是在满足政策条件的要求下各自按照一定比例出资成立新的合资公司，但是关于具体品牌和名称问题，还没有具体的消息。”上述消息人士透露。

而对于大众汽车而言，在经历“尾气门”事件影响后，大众不仅将主战场进一步倚重到中国市场，更是意欲在非传统车领域有一番作为以期降低“尾气门”事件的负面效应。

此前，大众汽车曾宣布将大幅削减传统汽车产品规划。而在中国市场，大众更是主动发布“2025战略”，计划在2025年使自身电动车及插电式混合动力汽车全球年销量突破上百万辆。目前大众集团旗下有3款纯电动车，分别是e-Up、e-Golf及奥迪R8 e-tron，以及其他6款插电式混合动力汽车。

而江淮汽车的确是大众汽车的最佳合作人选之一。据中国汽车工业协会数据显示，2016年上半年，江淮汽车新能源销量约为9200余辆，位列国内新能源汽车销量排行榜单第五。与江淮汽车合作生产电动车，显然将加速大众实现在华的“2025战略”。

根据公告，大众汽车与江淮将会在备忘录签订后的五个月内商定并签署正式协议。