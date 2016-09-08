筑建公寓服务平台mamahome完成A轮融资 引入新加坡CDL入股

经济观察网 记者 黄一帆 上海报道 2016年9月6日，mamahome宣布新加坡CDL（新加坡城市发展集团）战略入股，成功完成A轮融资。mamahome方面称，此次战略投资意在整合各自公寓品牌资源、物业资源、管理资源，服务资源，共同打造国际化的共享公寓平台。

据了解，mamahome隶属中富旅居，由中富投资和易居中国联合创办成立，是面向国内公寓市场的服务平台。目前已整合中国领先的服务公寓运营商中富投资旗下的瑞贝庭、乐嘉、乐璟多个品牌公寓资源，以及www.52mamahome.com平台。

mamahome方面人士称，新加坡CDL强大的国际品牌、管理经验、海外物业资源，以及易居中国庞大的服务网络、客户资源、开发商资源，通过互联网的技术和手段，利用物业存量资源，创造高附加值，筑建完整的公寓平台。

据悉，mamahome以庞大的商旅市场为目标，将公寓运营、企业服务、供应链服务作为主要的业务方向。

新加坡城市发展中国区CEO兼集团CMO叶润明表示，作为此次战略投资方，新加坡CDL旗下的公寓品牌也将立足于中国，着眼整个亚太市场。“中国的公寓市场发展急速，亚太公寓市场的未来在中国。但公寓服务水平和国际上还有差距。我们和中富旅居一起联手打造跨国品牌，专注高端公寓服务市场，未来的发展潜力巨大。”

中富董事长、mamahome董事长袁野在会后接受经济观察网采访时表示，国内公寓市场目前竞争激烈，接下来几年会产生大量的重组整合，具备优秀的商业模式，高执行力团队、强大资源整合力的企业最终会成为王者。

袁野表示，随着地产宏观政策的推动，地产商会推出更多增量公寓，共享经济的推动下又进一步释放出大量民间存量公寓房源。公寓的品质、服务水平、资源整合能力有待进一步提升，有巨大的增长空间。

据了解，目前mamahome已通过自己开发的商旅通APP连通商旅渠道，通过妈妈管家APP贯穿公寓业主的供应链服务，未来坚定以“公寓为入口，服务为核心”，通过整合资源，并购，打通线下和线上，构建完整的公寓生态圈。