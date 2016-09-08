三菱的中国救赎：欧蓝德如何开启新发展阶段？

经济观察报 记者 高飞昌 “我的两家三菱店现在建在一起了，东南三菱和广汽三菱两块牌子早都没人分那么清了。”8月26日，在广汽三菱国产欧蓝德长沙上市会现场，一位前来参会的广汽三菱经销商告诉经济观察报记者。

在这位经销商看来，在中国可能没有哪一家外资汽车企业像三菱一样，对事关品牌形象的销售渠道管理如此缺乏主动权。虽然三菱汽车在中国拥有广汽三菱和东南三菱两家不同的合资企业，但经销商却早已在私下将两家的产品“打包销售”。三菱汽车CEO益子修曾表示，三菱在中国发展不顺，主要原因在于品牌认知度不高，并希望东南三菱、广汽三菱、三菱进口车的销售网络“三网合并”。

然而，东南三菱由于错综复杂的股权关系及其它多种因素发展缓慢，随着三菱宣布不再研发轿车产品之后，以三菱轿车为主业的东南三菱实质上“名存实亡”。而于2012年才正式成立的广汽三菱，日渐成为三菱汽车在中国发展的业务重心。

广汽三菱成立至今共推出一款国产车劲炫ASX和一款进口车帕杰罗劲畅。此番上市的国产欧蓝德是其第二款国产车型。对于这款新车，广汽三菱的股东方广汽集团表现出极高的重视度。当天，不仅广汽集团总经理曾庆洪和常务副总经理冯兴亚等广汽系高层到场，在随后的“欧蓝德之夜”上，韩红、孙楠等大腕歌手也被邀请前来助阵。

作为一款中型SUV，欧蓝德上市“气势非凡”。欧蓝德确实是三菱旗下一款颇有知名度的车，国产版车型预售价16万-24万元，起步售价相比早前的进口车型下探4万元，与该级别的竞争对手本田CR-V、丰田RAV4、日产奇骏等相比也颇具性价比优势。

对于广汽三菱而言，此前合资四年未达成预期目标。而据广汽三菱董事长卢飒表示，未来5年广汽三菱将引入十款车型。欧蓝德成为广汽三菱合资新阶段的第一炮，其重要意义不言而喻。广汽三菱的发展前景也直接关系到三菱汽车在中国的命运。

事实上，三菱汽车目前面临“内外交困”的窘境：在日本，被爆“油耗造假”，由此引发巨额赔偿，后又被日产汽车收购34%的股份并成为单一第一大股东；在中国，随着广汽三菱全面重组三菱进口车业务，广汽三菱变成三菱汽车的绝对核心，但至于如何处理未来广汽三菱和日产方面的关系，目前还没有明确的答案。

老将陨落

三菱汽车也曾是中国车市的一颗明星。作为1996年便开始与中国公司合作的外资车企，三菱汽车早在2003年就实现了14万辆的年销成绩。但是在此后的十多年里，三菱汽车却走上了一条下坡路。2015年其在华销量仅为6.13万辆，不及在华销量最高点时的一半。

其中原因复杂多样。从表面上看，较少的产品线成为制约三菱汽车在华发展的一大因素。目前三菱除了蓝瑟、翼神、帕杰罗、欧蓝德、劲炫等几款车外，再没有什么新车，这几款车也很久没有换代了。三菱留给人印象最深的莫过于帕杰罗曾连夺7次达喀尔拉力赛冠军，威震车坛。而欧蓝德作为一款城市SUV，在中国进口销售多年才姗姗来迟投入国产序列。

而更深层次的原因在于三菱汽车在中国一波三折的合资历程。刚进入中国时，三菱汽车与长丰汽车合作十年时间，主要生产帕杰罗系列车型，但合作并不顺利。另一方面，由于当时的戴姆勒克莱斯勒公司持有三菱股权，三菱借此与北汽产生关系，将旗下的欧蓝德和帕杰罗引入北汽国产过一段时间，不过此后“北戴克”解体，三菱与北汽失去了联系。

告别北汽、长丰后，三菱在2006年得到了东南汽车25%的股权，东南三菱就此形成，但由于三菱的话语权较小，三菱与东南汽车的合作进展不大。东南汽车目前将东南自主品牌与东南三菱列为其“双品牌战略”的构成部分，但是在其经营之下三菱的蓝瑟、翼神等几款轿车逐渐边缘化。更重要的是，三菱汽车在2015年宣布停止研发轿车产品，将精力投入SUV产品上，彻底宣告东南三菱的实质性“瓦解”。

另一方面，三菱汽车在发动机业务方面持有东安汽车发动机公司、沈阳航天发动机公司股份，多年来三菱依靠发动机和进口车业务在中国发展，但这被业内批为“不思进取”，使其错过了中国车市发展的黄金期。

终于在2012年随着广汽集团收购长丰汽车，曾与长丰有过合作关系的三菱又攀上了广汽集团。广汽集团与三菱汽车、三菱商事以50：33：17的股比合资成立广汽三菱，三菱方面首次与其他外资品牌一样与中国整车企业拥有了股比对等的合资公司，实现了多年的夙愿。

押宝广汽

自广汽三菱成立之初，三菱便将其中国区业务逐步向广汽三菱倾斜。一个显著的例子是，三菱曾在2013年试图推动三菱进口车、东南三菱和广汽三菱三个销售渠道的整合，以统一三菱在中国的品牌形象。随后该计划无疾而终。而2015年11月，广汽集团宣布广汽三菱开始重组三菱中国进口车业务。广汽三菱成为同时拥有三菱进口车和国产车销售大权的企业。

据记者了解，在广汽三菱成立之初的首批经销商当中，就有一部分由三菱进口车经销商转变而来。广汽三菱经销商经过几年发展，已经扩展至200余家，广汽三菱的业务前景对多年从事三菱汽车销售的经销商有着天然的吸引力。

更重要的是，三菱未来将专注于SUV研发，广汽三菱愈发成为三菱汽车在中国的“唯一”支点。广汽三菱成立之初便聚焦三菱SUV车型，并打出“SUV世家”的旗帜。时任广汽三菱执行副总经理的付守杰曾表示，广汽三菱将每年推一款新车，至2015年要达成20万辆的销售目标。

目前看来这一目标已经落空。广汽三菱2015年销量仅5.6万辆。这是由于合资四年来仅仅引入了劲炫ASX一款国产车，另有一款进口车帕杰罗劲畅，仅凭这两款车无法实现全面突破。在国内自主品牌纷纷依赖SUV脱颖而出的时候，号称“SUV世家”的广汽三菱却黯然失色。

这样的局面加剧了三菱在广汽三菱身上的豪赌。对于三菱而言，广汽三菱的成败对其未来命运至关重要。而在广汽集团的业务板块中，同样是新成立的合资公司，广汽菲亚特克莱斯勒在Jeep车型的推动下发展迅猛，并后来居上，而广汽三菱却成为广汽集团做强合资业务的最后一块短板。更值得注意的是，日产业已收购三菱股份成为其第一大股东，未来日产将对三菱的业务进行什么样的改造，将对广汽三菱产生何种影响目前仍悬而未决。

毫无疑问，这些因素共同促成了广汽三菱的“背水一战”。广汽三菱为欧蓝德举行盛大的下线仪式，当晚“欧蓝德之夜”万人共庆的大场面也是广汽三菱成立以来最重大的活动。欧蓝德力图出击的紧凑型SUV市场是国内最火热的SUV细分市场之一，其凭借三菱汽车的SUV基因以及性价比来搏击市场，该车若成功广汽三菱将进入一个全新的发展阶段。

事实上，广汽三菱已经做好了以欧蓝德为起点，发力下一阶段的准备。卢飒表示：“广汽三菱未来5年将推出10款新产品，其中包括欧蓝德插电式混动车。”另外，广汽集团的产品未来也将导入广汽三菱，广汽三菱将一方面促进广汽三菱“SUV+新能源”战略的逐步落地，另一方面推动自主品牌与合资品牌共同发展。