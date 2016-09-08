经济观察报 记者 高飞昌 一向以业绩稳健著称的江铃汽车今年也遇到了闹心的发展难题。江铃汽车发布的7月份产销快报显示，撼路者7月销量为530辆，而前7个月共销售2382辆，月均仅300余辆。撼路者是江铃汽车旗下首款乘用车，该车在去年10月底上市，但除了去年底两个月总销量超过5000辆以外，进入今年来的每个月销量都不超过1000辆。而7月则再度刷新新低。

这样惨淡的销量是江铃汽车始料未及的。作为江铃汽车“商转乘”战略的第一款产品，撼路者定位中高端硬派越野车市场，不论是福特还是江铃都对其寄望颇高。江铃汽车副总裁、江铃汽车销售公司总经理李青曾公开宣称该车在性能上可直接对抗丰田普拉多，但相对于后者稳定在3000-4000月销量的市场表现，撼路者显然没能实现他的美好期待。

在汽车行业，江铃汽车一直保持着稳健的经营，其与福特合作生产福特全顺车型，保持着较好的业绩，这也使得福特多次增持江铃汽车股份。2014年，福特和江铃的合作打破商用车的界限，决定在乘用车上进行合作。随后，撼路者被引入，今年5月双方又推出了中高端MPV途睿欧。同时，江铃重金打造自主乘用车品牌江铃驭胜，进行转型尝试。

但驭胜的发展同样没能给江铃汽车带去新的业绩支撑。今年1-7月，驭胜品牌SUV累计销量7150辆，同比大降39.14%。而其长期以来的利润源头商用车也出现了下滑。这导致江铃汽车今年上半年业绩出现继2015年全年业绩下滑后的第二次滑坡。

今年上半年，江铃汽车实现营业收入 108.11亿元，同比下降9.83%，归属于上市公司股东的净利润7.05亿元，同比下降34.86%。而汽车整车行业平均净利润增长率17.76%，公司本季度净利润环比上季度下降29.65%。“江铃没能摆脱商用车发展思维，尤其是在销售和服务方面，但发展乘用车需要的正是销售模式和服务模式的扭转。”一位不愿具名的业内分析人士告诉经济观察报记者。

乘用车支撑未成

江铃汽车在今年半年财报中对净利润下滑作出的解释是：“主要由于本期销量下降、产品降价及销售费用增加所致。”2016 年上半年，该公司销售12.1万辆整车，同比下降10.78%，包括5万辆卡车。但实际上，上半年江铃汽车还收到了2.3亿元政府补贴，如果剔除这一部分，江铃汽车上半年的表现还会更差一点。

但江铃汽车的盈利能力依旧保持行业领先水平。上半年，江铃汽车的毛利率高达22.71%，净利润也达到了6.52%，其单车利润在国内上市汽车公司中排名前三。但这些数据背后，江铃依然面临着巨大的发展压力。

商用车占业务大头的江铃汽车在过去3年业绩一直保持增长，特别是在2013—2015年间，其净利润分别同比增长 11.95%、24.37%、5.42%。但今年以来，江铃汽车的业绩一路走低。特别是商用车方面几乎全线下滑，其中福特商用车、JMC卡车、JMC皮卡销量同比去年下滑5%、16%、4%。

这更坚定了江铃汽车向乘用车转型的决心。江铃汽车从2010年开始向乘用车转型，其一开始通过发展自主品牌布局驭胜系列SUV，驭胜成为江铃汽车乘用车的主力，但销量占比尚不足江铃汽车总销量的10%。而随着福特将旗下乘用车引入江铃汽车，江铃汽车大力发展乘用车的机遇期到来了。

撼路者是福特汽车向其合作伙伴江铃汽车输入的首款乘用车产品，但撼路者所进入的市场并不是一个热门的细分市场。在国内，中大型SUV市场的主流车型是家用大7座SUV，譬如丰田汉兰达、福特锐界、别克昂科威、Jeep自由光等车型，这一市场的火热也抢占了消费者对于硬派越野车的需求。国内中高端硬派越野市场一直是受众不大的细分市场。

这一细分市场中，最知名的两款车是丰田普拉多和三菱帕杰罗，但是就销量位居第一的丰田普拉多而言，其今年上半年销量也仅1.5万余辆。而撼路者目前月均销量更是已经低至300余辆，高开低走的销量说明撼路者仍有短板需要弥补。但也从侧面说明，江铃手中拿着的不是一张好牌——福特乘用车的重心可能依然在长安福特上。

下半年，江铃汽车将推出驭胜品牌旗下第二款SUV驭胜S330等新产品。但江铃汽车对下半年业绩作出了悲观的预期，其预期下半年业绩将继续下滑。

江铃转型压力

尽管细分市场不大，但江铃自己也未能打好手中的牌。记者注意到，多数消费者对于撼路者的评价总体是“产品力不错，但是知名度有限，价格较高”。据记者了解，目前撼路者在市场终端采取大幅降价的手段以促进销量增长，部分地区降价高达8万元，而这无形中抹杀了撼路者的中高端品牌形象。

而在营销能力上，江铃也有所不足。去年撼路者正式下线之前，江铃汽车特意对全国100家江铃汽车4S店实施标准化升级。据了解，江铃汽车对这100家4S店的销售人员进行了乘用车销售和服务方面的专业系统性培训，目的在于克服江铃汽车长期的商用车销售思维。而这种窘境也是江铃汽车转型所面临的困境的注脚。

有相关分析指出，在乘用车方面缺乏体系化、平台化的研发生产能力和战略眼光是江铃汽车乘用车发展缓慢的主要原因。而目前摆在江铃汽车眼前的，是持续提高研发生产实力，推出符合市场需求而有竞争力的产品，同时加强营销宣传增强品牌曝光率。

江铃与福特在商用车领域进行合作，双方此前推出的福特全顺车型已经成为中高端轻型商用车领域中的佼佼者。因此江铃汽车相信，过去在商用车方面的成功同样可以在乘用车方面开花结果。事实上，福特近年来不断地对江铃汽车加大投入，此前福特在资本方面通过几次增持江铃汽车股份将自身拥有江铃汽车的股比提高至32%。

福特除了对江铃汽车在轻型商用车领域不断加码，还涉足重卡等领域，而乘用车方面也在进行尝试。今年上半年江铃汽车原董事长王锡高和原总裁陈远清双双卸任，分别由邱天高和范炘接替。此次江铃汽车高层“换血”被业内解读为江铃汽车扩大与福特合作的重大举措。

在这一系列调整背后，除了福特扩大在中国市场的押注，还有江铃自身的压力。

中银国际指出，多年来江铃汽车稳健经营，公司目前账上净现金高达94.7 亿元，而无负债，但其经营已在一个阶段性低谷。江铃汽车能否凭借三款车型带动公司走上中长期盈利周期，仍需要进一步检验。