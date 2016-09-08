慈善法催生机构热情 慈善信托怎么玩？

经济观察报 记者 周子崴 对于信托行业而言，于9月1日正式开始实施的《慈善法》正激发创新业务的想象力。《慈善法》明确信托公司可以担任慈善信托受托人，以此为契机，目前已有多家信托公司涉足尝试慈善信托业务。“一方面，较早进入慈善信托能够提升信托公司的品牌效应，另一方面，也希望能够找到其与其他项目契合的新路径”，一位信托公司人士表示。目前，由于税优等政策因素尚未完全落实，首批慈善信托可谓“摸着石头过河”，不过，这或许成为信托业务“回归本源”的新的落脚点。

机构争抢“头彩”

经济观察报注意到，包括国投泰康信托、中航信托、中诚信托在内多家信托公司推出首批慈善信托计划，扶贫、教育成为主要关注点。

事实上，作为慈善信托的孪生兄弟，公益信托已伴随信托行业的发展诞生多年，但一直未能取得较大发展空间，而此次《信托法》中明确慈善信托的模式，则被视作此类业务重整旗鼓的绝佳机会。

在南方某信托公司人士看来，以往公益信托难以取得大发展的主要原因之一在于并不明确的审批制度：“需要复杂的审批手续，甚至难以明确审批机关”。而此次《慈善法》则对慈善信托的规定做出了改进，明确其主管机关是民政部门，同时将审批制改为备案制，慈善信托成立七日内到民政部门备案。

银监会信托部主任邓智毅表示，《慈善法》明确“信托公司”可以成为慈善信托的受托人，不仅可以确保慈善资产的安全、规范使用，也可以发挥信托公司在资产保值增值方面的专业特长。同时，也便于接受银监会和民政部门的共同监管。

除此之外，在公益信托的架构中，受托人可以是自然人、法人或者其他受托公司，但慈善法则明确规定慈善信托受托人是慈善组织或信托公司，而背后潜藏的新业务机会与模式是信托公司争抢“头彩”的原因所在。

同日完成首批慈善信托合同签订的国投泰康信托已将备案材料递交北京市民政局审核。而首次面世的两个信托产品则体现了不同的产品模式。

作为项目产品的主要设计者，国投泰康信托研究发展部总经理和晋予认为，这两份产品可能是未来信托公司开展慈善信托的两个主要类型。其中，国投泰康信托2016年国投慈善1号慈善信托（下称“国投慈善1号”）委托人为国家开发投资公司，监察人上海锦天城律师事务所，规模3000万，期限5年，受益人为贫困地区生活困难的群众、贫困学生；国投泰康信托2016年真爱梦想1号教育慈善信托（下称“真爱梦想1号”）规模82万元，期限3年，受益人为全国中小学校师生，慈善项目执行人为上海真爱梦想公益基金会。“一个是针对长期具有大额捐赠需求的委托人量身定做的慈善信托项目，解决了过去通过基金会捐赠支出不够灵活以及成本比较高的问题；另一个项目主要围绕慈善项目的实际需求设计产品，比如在三年内要建几个梦想中心，预估需求金额，我们就可以有针对性地募集，以需求为核心，量身定做慈善信托。”和晋予说。

事实上，信托做慈善似乎有着天然的优势。相比于过去的捐赠者定向委托给基金会的捐赠模式，将资产装入信托计划进一步实现捐赠财产的独立性；同时，在以往的模式中，资金使用比例受到严格控制以及成本占用居高不下，而通过慈善信托则可灵活安排资金进和出，依据委托人自身财务情况和每年支出意愿来决定支出比例：“根据公募基金会的管理规定，每年的捐赠资金必须要有一定比例的支出，但在慈善项目需求没有那么多的情况下，可能会造成慈善资金使用不当甚至浪费。”和晋予告诉记者，对于慈善信托项目，信托公司所收取全部费用为1%左右，而以往的捐赠模式中，基金会成本占到10%。

转型新的落脚点

事实上，《慈善法》的实施并不意味着慈善信托发展的制度基础已然造就。8月29日，民政部门和银监会共同下发《关于做好慈善信托备案有关工作的通知》，其中对慈善信托如何备案、如何管理做了相对具体的规定，但各地工作细则仍待明确。

其中，税优政策是否能得到确认备受关注。“原有公益信托没有开展起来，很多公司是在采取混合型的架构做‘准’公益信托，是因为《信托法》没有明确审批以及主管机关，税收优惠政策也并未落实。”和晋予说。

而在慈善信托的框架下，虽然已有经过民政部门备案的慈善信托可以享受税收优惠的表述，但仍然存在难以落地的实操问题。“据我们了解，北京市已经与税务部门进行了沟通，但是仍需要国家税务总局层面出台一个依据，所以，现在就处在这种政策的磨合和协调过程中”，一位信托业界人士告述记者。

在慈善信托中，依托更为灵活的资金运用模式，信托公司得以利用本身优势规划资金的投资运用。和晋予表示，项目资金可做一些流动性较强、稳健的安全的投资运用，投向包括债券、货币市场基金、银行存款等，“现在也在跟一些银行讨论资金保值增值的问题，比如能否做一些协议存款、保本理财等。目前还处在试点的阶段，出于稳健考虑，在信托财产投资方面还是选择趋于保守。”

经济面临下行压力下，以《慈善法》正式实施为契机，信托行业仿佛嗅到转型发展的新动力。“探索开展慈善信托，绝不仅仅是为了提升信托公司的品牌和知名度，而应该从信托本源和社会慈善事业发展的需求出发，充分认识到利用信托制度促进慈善事业发展的重大意义。此外，社会慈善需求是穿越经济周期的，慈善信托应该可以成为信托公司稳定、可持续的战略性业务，是信托公司回归本源、推进转型的重要方向之一。”和晋予说。

信托业协会二季度末数据显示，全行业管理的信托资产规模再创新高，达到17.29万亿元，平均每家信托公司管理资产超过2500亿元。与此同时，融资类信托占比不断下降，事务管理类信托不断提升，行业转型路径渐明。