险企期中考：国寿、太保、新华净利遭腰斩

经济观察报 记者 姜鑫 利率中枢不断下移，股票市场持续低迷，金融市场的低回报时代，保险行业未能独善其身。

在2015年华丽的惊艳了资本市场后，保险企业今年上半年未能再续辉煌，除中国平安外，其余3家上市险企利润几近腰斩。

面对费率市场化、“偿二代”、“营改增”等改革措施带来的挑战，保险公司资产端和负债端的双重压力开始显现。

净利遭遇滑铁卢

中报显示，中国人寿上半年实现营业收入3406.6亿元，同比增长2.18%；实现归属母公司所有者净利润103.95亿元，同比下滑66.99%。中国太保实现营业收入1447亿元，同比增加7.57%；实现归属母公司所有者净利润61.42亿元，同比下滑45.6%。新华保险实现营业收入874.5亿元，同比下滑15.91%；实现归属母公司所有者净利润33.3亿元，同比下降50.6%。中国平安实现营业收入3766.6亿元，同比增长11.5%；实现归属母公司所有者净利润407.76亿元，同比增长了17.68%。

这也意味着，除了多元化布局的中国平安业绩逆势增长外，其他三大险企的利润都出现了五成左右的下滑。

造成业绩增长遭遇滑铁卢的是投资收益的下滑。对于上半年的业绩表现，中国人寿总裁林岱仁表示，市场利率低位徘徊，加大保险资产负债管理难度，令投资收益水平面临较大向下压力。

中国人寿副总裁赵立军解释称，今年上半年公司投资收益率大幅下滑，主要是上半年资本市场波动导致，现在股市依然处于低位震荡的情况，这对于股票等权益投资影响很大。太保同样将业绩下滑归因于，上半年资本市场低迷。

数据显示，上半年，上述四家险企的总投资收益之和为1490.72亿元，较去年末的3851.6亿元缩水六成。以中国人寿为例，2016 年上半年公司总投资收益为人民币508.41 亿元，较去年同期减少近五成。

伴随着投资总收益下滑的是各家险企的投资收益率的下调，数据显示，中国人寿、中国平安、中国太保、以及新华保险的总投资收益率分别为4.4%、4.4%、4.7%、5.3%，均较去年末出现2至5个百分点不等的下滑。

非标资产受青睐

今年上半年，中国经济在“稳增长”和“调结构”之间寻求平衡，权益市场年初快速下跌后窄幅震荡；债券市场无风险收益率低位运行，信用风险事件频出，以资产负债匹配管理为基础的保险企业面临着双重压力，大类资产的合理配置也显得尤为重要。

面对股市震荡环境，几大险企不约而同的降低了对股票和权益型基金的配置比例，而可以作为避风港的非标资产则倍受青睐。

中报显示，上半年，新华保险非标资产投资额2066.50 亿元，在总投资资产中占比为31.0%，较上年末增加8.4 个百分点。投资产品类型中占比最高的为商业银行理财产品，占非标资产投资总额的36.8%，较去年年末增加24.9 个百分点。

新华保险表示，2016年上半年公司新增及到期再配置资产主要配置方向除债券和权益以外，还包括优先股、信托计划、银行理财产品等。

与此类似，中国平安也在资产配置中增加了优先股、理财产品的配置比例。

中国人寿则是将投资品种中债券配置比例由2015年底的43.55%上升到了45.67%，金融产品投资配置比例由2015年底的7.44%变化至8.94%，而定期存款、股票和基金的配置比例则出现了不同幅度的缩减。

在业内人士看来，未来一段时间，宏观环境依旧错综复杂，保险行业面临的挑战依然存在，行业的投资收益很难就现有成绩实现突破。

中国人寿副总裁赵立军表示，下半年中国人寿在固定收益类投资方面会按照寿险资金收益、期限和流动性匹配的要求进行配置，加大固定收益类资产配置的力度，拉长配置久期。在控制风险敞口的同时，把握权益类投资机会。

“下一步的工作重点在于降低负债端成本，从而降低资产端压力。”在2013年、2014年投入大量非标资产后，新华保险今年增加了加大银行理财产品配置，未来则表示公司在不动产、其他金融产品等方面有较大的配置空间。中国太保则称或将适度加大非标资产、高分红权益投资的比重。

在广发证券分析师曹恒乾看来，当前保险公司多通过加配非标资产缓解投资压力，在风险可控情况下，确实有一定效果。但国内保险行业的权益类资产和非标资产在国际范围来看均处于较高水平，未来继续加持此类资产可能会放大风险。

期交保费发力

在今年的保险业发展年会上，保监会主席项俊波表示，要不忘初心，突出主业，提升风险保障型业务发展能力，优化保险供给结构，主动对接供给侧结构性改革，为实体经济提供有力支撑。

而保险企业的业务结构转型在中报中也可以提现。据中国人寿中报显示，报告期内公司首年期交保费701.07亿元，同比增长68.3%，首次超过趸交保费；十年期及以上首年期交保费339.88亿元，同比增长74.5%，上述两项核心指标均超上年全年水平，并且增速创上市以来新高。与此同时，续期保费达人民币1298.24 亿元，同比增长20.2%，这不仅意味着中国人寿扭转了近年续期业务增长乏力的困境，也体现了业务结构调整正在落地。

作为四家上市险企中唯一一家营业收入下滑的公司，新华保险正着力推进业务结构转型——聚焦期交业务，收缩趸交业务。今年上半年，新华保险趸交业务在新单中的占比由上年同期的76.3%下降至61.9%，期交业务在新单中的占比由上年同期的23.7%提升至38.1%。其中，银代渠道趸交业务同比下降28.1%，期交业务同比增长70.4%。个险及服务经营渠道，趸交业务分别同比下降9.0%和37.0%，期交业务则分别同比增长了37.4%和45.1%。

中国平安在中报中表示，上半年，寿险个人营销员渠道在营销员规模稳定增长的同时，重点加强营销员管理，保证队伍质量健康发展。上半年人均每月首年规模保费10522元，同比增长4.9%，人均每月新保单件数提升至1.3件。

期交保费的增长，也离不开保险从业人员数量的增加。此前保监会曾披露数据称，6月末保险营销员共有564.92万人，较年初增加93.62万人。中报显示，上述四家险企今年上半年增员总数达已达60.17万人。