青岛啤酒如何登上G20峰会国宴餐桌？

倍受世界瞩目G20杭州峰会已经圆满闭幕，但给世界带来的中国“惊艳”仍旧回味无穷。G20峰会不仅是全球经济治理的平台，也为众多亮相峰会的中国品牌提供了一个国际大舞台，向全世界集中展示了中国品牌的形象和实力。

正如G20杭州峰会会标所象征的沟通之桥，在G20峰会宴会餐桌上，一道菜、一杯酒，也以味道为载体搭建起一座看不见的桥梁。除了丰富多彩的舌尖上的中国菜肴外，前来参会海外嘉宾也遇到了在国外也非常熟悉的“老朋友”——青岛啤酒。

作为G20杭州峰会招待用酒，青岛啤酒经典1903、纯生、奥古特等多款产品齐齐亮相G20峰会宴会餐桌，为各国政要和嘉宾们带来源自中国的精心慢酿与鲜活纯正的舌尖享受。

（青岛啤酒亮相G20杭州峰会）

好品质源自精心慢酿

朋友来了自然有美酒。那么，青岛啤酒如何能登上G20峰会餐桌？

当今社会心浮气躁，在追求 “短、平、快”带来的即时利益时，往往忽略了产品的品质灵魂。有着113年历史的青岛啤酒，却始终秉承工匠精神“慢、专、精”的三字诀，让始于1903年的啤酒品质从未变过味。

113年只为酿造好啤酒。坚守“好人酿好酒”酿造文化，青岛啤酒尊重每一粒大麦、每一滴水、每一支酵母的自然生成法则，从原料筛选到酿造工艺的每一个环节都精益求精。习惯于匠人似的虔诚与专注，让时间给出结果。应和着时间韵律而自然成熟的啤酒，也在味道上给予最大诚意的回馈，最终成就啤酒酿造“中国功夫”，青岛啤酒亮相G20峰会晚宴可谓绝非偶然。

（青岛啤酒纯生登上B20峰会晚宴餐桌）

中国质全球“圈粉”

品质是最好的敲门砖。作为最早走出去的中国品牌之一，青岛啤酒远销全球90多个国家和地区，不仅深受国人喜爱，在国外市场也可谓“圈粉”众多。

在瑞典留学的Coco,学习之余曾在斯德哥尔摩的一家餐厅打零工，她最引以为傲的事情，是这家店里卖的最贵的啤酒，是来自中国的青岛啤酒，而且喜欢它的消费者还不少。

2016年青岛啤酒在海外市场的不俗表现，就是很好的印证。在全球啤酒市场整体增长下滑的趋势中，青岛啤酒日前发布的2016半年报显示：公司海外市场销量逆势增长，同比增长16%。

实际上，无论是海内外消费者的餐桌，还是重要的国际会议餐桌，凭借一贯的高品质，青岛啤酒在海外树立起了“高品质、高价格、高可见度”的品牌形象，向世界彰显着大写加粗的中国品质，并成为中外宾客舌尖上熟悉的“中国味道”。

（青岛啤酒亮相G20杭州峰会）