老外生活中的中国品牌——《中国国家形象全球调查报告2015》权威发布

品牌是一个国家的名片，是国家形象的直接展示。随着中国企业的不断“走出去”，海外受访者反馈，他们对中国品牌的整体评价不断提升，联想、华为、青岛啤酒等是中国在海外市场的高认知度品牌。

近日，中国外文局发布《中国国家形象全球调查报告2015》，本次调查报告首次覆盖了G20中19个成员（欧盟除外），访问样本共计9500个，议题涵盖了中国整体形象与影响力、政治、外交、经济、文化和科技的国际形象与传播。

哪些外国人更了解中国？——80、90后年轻群体

报告显示，相比2014年，中国整体形象得分提升了0.3分（总分为10分）。其中，发展中国家对中国的印象（6.9分）比发达国家（5.5分）明显更为积极。

美国在国际事务中影响力占据首位，中国位居第二，其后依次是俄罗斯、英国和德国。

值得注意的是，相比年长群体，海外年轻人（18-35岁）对中国的了解程度更高，整体印象更好，对中国未来发展形势的看法也更为乐观。

哪些中国品牌老外更熟悉？——青岛啤酒认知度高

在“海外受访者对中国品牌的熟悉程度”前30位榜单上，联想、华为、阿里巴巴、青岛啤酒等榜上有名，是国外消费者认知中国国家形象的重要依据。

作为唯一一家入选的啤酒类品牌，青岛啤酒较去年上升一位。放眼全球啤酒市场，2015年在全球啤酒市场增长放缓的大势下，青岛啤酒亚太区增长53%、北欧增长26%、英国增长18%、韩国市场销量翻番。

“在美国超市看到青岛啤酒，说不出的熟悉感”，对于身处国外的华人华侨而言，青岛啤酒是最常见、亲切的中国元素。

而对于外国本地人来说，“TSINGTAO BEER,我的最爱”，他们在社交平台上用“favorite”表达对青岛啤酒的喜爱。

而在好莱坞大片中也频频出现青岛啤酒的身影，成为东西方交流的一个符号，不排除国外导演向中国观众示好的因素，但这恰好是中国品牌崛起的标志，青岛啤酒正在逐步融入西方主流的生活方式，成为老外生活中不可或缺的中国味道。

“在国外成熟的市场，青岛啤酒能进入主流，靠的是具有差异化的口感和中国文化的独特魅力。”青岛啤酒相关负责人说。

而近期发布的“青岛啤酒2016年半年度报告”则显示：青岛啤酒2016年海外市场销售上半年同比增长16%。

哪些元素更能代表中国形象？——海外受访者更看重产品、科技发明

谈及中国文化的代表元素，海外受访者认为中医、武术和饮食最具代表性，选择比例分别为50%、49%和39%。

国内外受访者对中国文化代表元素的看法存在一定差异。在孔儒思想、书法绘画篆刻、民俗、戏曲相声杂技等传统文化方面，海外受访者对其作为中国文化代表元素的认可度明显低于国内受访者，而在产品、科技发明等文化元素方面则要远高于国内受访者。

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《中国国家形象全球调查报告2015》是由中国外文局对外传播研究中心联合市场调查及品牌咨询机构推出的关于国家形象的第四次全球调查，报告为全面客观评估海外受众对中国国家形象的认知提供了科学依据，对提升中国国际传播的精准性和实效性具有重要参考价值。