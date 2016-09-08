广发证券25周年 引领中国传统券商蜕变

9月8日，总部位于广州的广发证券迎来了25周岁生日。作为中国最大的非国有控制证券公司，广发证券被誉为“国内极具市场化机制”的证券公司，成为中国证券业一道独特的风景。

伴随着改革开放的步伐，25年间，广发证券锐意进取，实现了跨越式发展： 2015年度营业收入达到334.47亿元人民币（货币单位后同），营业部数量由最初的1个扩张至264个；从股份制银行下的一家小小证券部，发展成为今日市值名列前茅的大型综合A+H股上市券商，并连续20年位列全国十大券商行列；主营业务范围由最初的单一证券经营业务发展至目前跨越股票、债券、基金、期货、股权投资领域的全方位综合性的证券业务；拥有投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理等全业务牌照，各项主要业务均衡发展，位居行业前列。

在竞争激烈、复杂多变的行业环境中，广发证券经受了多次重大变化的考验，公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标，连续多年位居行业前列，一直是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。二十五年来,广发证券累计为客户实现股权融资近3000亿元、实现债券融资超过4100亿元, 旗下资产管理规模近7000亿元,为中国经济和资本市场的发展作出了贡献。根据中国证券业协会公布的2015年度证券公司经营业绩排名情况，广发证券总资产以及营业收入排名行业第三和第四，净资产及净利润行业排名第五。

在谋求经济利益和市场地位的同时，公司声誉和品牌价值持续提升。公司品牌价值位居2015年“胡润品牌榜”中国券商第2、金融行业第22位，成为中国品牌百强。

市场化机制是广发蜕变内因

得益于国家改革开放和大力发展资本市场的政策红利，广发证券稳定的股权结构及在此基础上建立的现代企业治理为公司市场化机制提供了肥沃土壤，成为其不断壮大的关键内因。近16年来，吉林敖东、辽宁成大和中山公用（均为上市公司）均一直在广发证券前三大股东之列，截至2016年6月30日，吉林敖东、辽宁成大和中山公用及其各自的一致行动人持股比例分别为16.70%、16.42%、10.18%。持续均衡、多元化的股权结构为形成良好的公司治理结构提供了坚实保障，确保了广发证券保持市场化的运行机制，实现健康发展。

互联网时代的到来，对券商的传统优势业务提出了更大挑战。拥有市场化基因的广发证券，通过洞察新市场环境下的客户需求，围绕客户的需求对服务手段以及产品进行开发，积极布局“互联网+”战略，迎接互联网金融和监管环境带来的机遇和挑战。

2016年，作为首家发布机器人投资顾问的券商，广发证券自主开发并推出贝塔牛机器人投资顾问系统，为客户提供股票类和资产配置类投顾服务，填补了大众客户投顾服务的空白，满足了大众客户理财需求。2015年，广发证券自主开发的“有问必答”系统平台通过全国近7000名专业服务人员7*24小时实时抢答客户提问，有效解决传统客户服务模式中的服务资源不匹配、服务时间不匹配、以及信息不对称等问题。同时，广发证券还打造了开放式“理财网店”平台，允许客户经理和投资顾问在理财网店构建个人店铺，以自身专业能力生产资讯、服务产品，以点对点的方式为平台用户提供服务。此外，通过不断优化易淘金电商平台用户体验与丰富产品数量，创新理财账户，广发证券推出了淘金钱包现金管理工具与转让市场等新业务，完善了互联网理财业务链条。广发证券一贯重视在信息技术领域的独立性和稳定性，从过去以外包为主转变为核心技术以自主开发为主，逐步建立成为一个具有工程师文化尤其是具有自主研发能力的金融科技型组织。

全球化布局彰显广发国际影响力

根据公司五年战略部署安排，广发证券稳步推进国际化布局。2013年，广发证券完成首宗海外收购——广发期货收购英国NCM期货公司宣告完成 ，NCM 期货公司成为广发期货香港的全资子公司，后更名为广发金融交易（GF Financial Markets）。本次收购是广发证券实现国际化战略而迈出的历史性步伐，是公司首宗实质性的境外收购行动，由此直接迈进欧洲期货市场，也是国内期货公司首例成功实施的国际并购。本次股权收购，使广发证券快速获得英国主要交易所的结算会员等资格，并快速地开展受英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）监管的各种业务，获得了战略性的机遇和成熟的国际化期货经营平台。

2014年，广发证券（加拿大）有限公司在温哥华隆重开业，广发证券（加拿大）有限公司的成立，是广发证券进入北美市场的一个重要里程碑，也是中国（大陆）券商进入加拿大的首次尝试。至此，广发证券的国际化布局已覆盖香港、欧洲（英国）、北美（加拿大）三大资本市场，国际化金融控股集团的大平台架构雏形业已显现。

2015年，广发证券成功登陆香港联交所，成为A+H股上市公司，此次发行17.02亿H股，融资额320.79亿港元，创造了截至当时境内券商赴港融资“发行规模最大、估值最高、认购最热烈、执行效率最高”的纪录，受到证监会、同行、中介机构和社会各界的广泛赞誉，在亚洲著名金融杂志《亚洲货币》（ASIA MONEY）的Global Capital Asia Awards评选中，广发证券H股IPO项目荣获“年度最佳IPO”奖项，显著提升了公司的资本实力和国际知名度。2016年，全资子公司广发信德还通过与美国领先的生命科学投资机构Bay City Capital合作，发起设立一只跨国生命科学类基金，进一步推动了广发证券的国际化进程。

文化与人才建设引领基业长青

广发证券董事长孙树明表示，“企业文化是企业的信仰与追求，是企业内在的文化品格和精神气质。人因梦想而成长，企业因文化而长青。当企业的全体员工信奉统一的价值导向，有了一致的追求，并成为一种思维和习惯，成为大家的自觉行为，这个企业就有了独一无二的核心竞争力。”

广发证券于2015年发布了新一版企业文化大纲，大纲要求广发人始终秉持“知识图强、求实奉献；客户至上、合作共赢”的企业文化核心价值观，贯彻执行“稳健经营、持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，谋求持续、健康、稳定的发展，为公司实现发展战略目标、进行科学管理、广泛吸纳人才、不断创新进步提供了重要的精神动力和智力支持。

二十五年的时光流转，广发证券“博士军团”的美誉也总是被业界反复提起，人才是推动广发证券发展的不竭动力。广发证券的员工激励机制在市场上具有高度竞争力。截至2016年6月底，广发证券投资顾问团队人数超过2,100名，行业排名第一，投资顾问平均拥有9年以上的咨询经验；同时，广发证券是拥有行业内最大规模保荐代表人队伍的证券公司之一。公司总部具有海外工作经历或海外教育背景的员工占比超过15%，为国际化业务发展储备了人才。

广发证券经营管理团队人员在证券和金融相关领域的管理经验平均超过17年，在公司的平均任职期限约16年；在过去3年中，公司中高层管理团队和员工的主动离职率分别约为1%和2%左右，大大增强了客户的信心和各项业务的连续性、稳定性。此外，广发证券还有超过3,000名客户经理，与投资顾问一起形成矩阵式的客户管理模式，通过对客户的精细化分层，实施差异化的客户管理。公司的分析师团队的研究成果多年来稳居《新财富》“本土最佳研究团队”前列。

站在25周年的节点上展望，孙树明表示，广发证券的使命是“以价值创造成就金融报国之梦”，要成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行，未来还有很长的路要走，这不仅仅在于走得多快，更在于能走得多远和多稳；广发证券将进一步依托国家对外发展战略，加快国际化布局，主动参与国际竞争，逐步在国际资本市场获得话语权和定价权。http://25.gf.com.cn/