新能源汽车骗补情况公布 涉奇瑞金龙等车企

经济观察网 记者 杜涛 2016年9月8日，财政部公布了关于新能源汽车推广应用补助资金专项检查的情况。

财政部表示2016年年初组织力量，对90家主要的新能源汽车生产企业，进行了专项检查，共涉及及2013年-2015年已获得和已申报中央财政补助资金的新能源汽车40.1万辆，抽查13.3万辆已销售的新能源汽车的运营状态。检查发现，一些企业违反相关法律法规涉嫌骗取财政补贴，部分车辆未销售给消费者就提前申报补贴，不少车辆领取补贴后闲置。

新能源汽车产业是我国确定的战略性新兴产业，发展新能源汽车产业是促进汽车工业转型升级的重要举措。按照党中央国务院的决策部署，“十二五”期间，财政部会同科技部工业和信息化部发展改革委等有关部门出台了支持新能源汽车推广应用和充电基础设施建设等政策措施，鼓励企业生产销售和用户购买使用新能源汽车。自2009年起，中央财政对新能源汽车推广应用予以补助，截至2015年底，中央财政累计安排补助资金334.35亿元，在财税扶持政策推动和各方努力下，我国新能源汽车发展取得明显成效，产销量均快速增长，截至2015年底，新能源汽车累计生产49.7万辆，销售约44万辆，我国已成为全球新能源汽车保有量最大的国家。

财政部认为随着产业规模的不断扩大和推广数量的快速增加，个别企业受到利益驱动，违反相关法律法规，骗取和违规牟取财政补贴，严重扰乱了市场秩序，侵犯了守法企业研发生产新能源汽车的合法权益，对我国新能源汽车的推广应用造成了恶劣影响，引起了社会的广泛关注。

财政部现对5个典型案例予以公开曝光。

（一）苏州吉姆西客车制造有限公司通过编造虚假材料采购车辆生产销售等原始凭证和记录，上传虚假合格证，违规办理机动车行驶证的方式，虚构新能源汽车生产销售业务虚假申报2015年销售新能源汽车1131辆，涉及中央财政补助资金26156万元。

（二）金龙联合汽车工业（苏州）有限公司申报2015年度中央财政补助资金的新能源汽车中有1683辆车截至2015年底仍未完工，但在2015年提前办理了机动车行驶证，多申报中央财政补助资金51921万元。金龙联合汽车工业(苏州)有限公司，成立于1998年，2015年海格客车销售额超110亿元。

（三）深圳市五洲龙汽车有限公司申报2015年度中央财政补助资金的新能源汽车中，有154辆车，截至2015年底仍未完工，但在2015年提前办理了机动车行驶证，多申报中央财政补助资金5574万元。

（四）奇瑞万达贵州客车股份有限公司申报2015年度中央财政补助资金的新能源汽车中，有327辆车截至2015年底仍未完工，但在2015年提前办理了机动车行驶证，多申报中央财政补助资金9810万元。

（五）河南少林客车股份有限公司申报2015年度中央财政补助资金的新能源汽车中，有252辆车截至2015年底仍未完工，但在2015年提前办理的机动车行驶证，多申报中央财政补助资金7560万元。

处理结果

财政部对上述5个典型案例的处理结果是：对恶意骗补情节最严重的苏州吉姆西客车制造有限公司取消其中央财政补贴资格2015年生产的全部车辆，中央财政不予补助，追回2015年度预拨的全部中央财政补助资金，同时，由工业和信息化部取消其整车生产资质。

对金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、深圳市五洲龙汽车有限公司、河南少林客车股份有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司等四家企业追回2015年度2416辆违规上牌车辆获取的中央财政补助预拨资金，并依据《财政违法行为处罚处分条例》有关规定，按问题金额50%处以罚款，同时，自2016年起取消上述4家企业中央财政补贴资格，工业和信息化部将其问题车型从《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》予以剔除，对上述四家企业2015年生产销售的其他新能源汽车，由当地监管部门逐一严格审查后重新申报，确无问题的车辆，可按原政策，中央财政继续予以补助。

上述4家企业何时恢复执行中央财政补贴政策，视地方政府和企业整改情况而定，届时由财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委共同核查验收。验收合格报国务院批准后方可恢复执行财政补贴政策，但不恢复与预拨财政补贴资金资格。

对检查中发现的其他问题，财政部表示，将视情节依法依规进行处理，一是对存在“有车缺电”和“标识不符”问题的企业，追回2013年、2014年问题车辆已获取的中央财政补贴资金，并依据《财政违法行为处罚处分条例》有关规定，按问题企业金额的30%处以罚款；对2015年问题车辆不予清算，对涉及此类问题的企业，2016年财政补贴预拨资格予以取消，但其依法合规生产销售的车辆，仍可按规定申报财政补贴，二是对闲置车辆在2015年清算中占口中央补助全部或50%的中央补助。其中：对于车辆符合出厂标准但出售对象是关联企业而非终端客户，提前谋取补贴的，涉及的中央财政补助资金将暂缓清算，待车辆卖给终端用户并实际应用后，再按实际交付和应用年度的补助标准进行申报，经有关部门严格审查后再予清算。对于车辆虽然卖给终端用户、但在获取财政补贴后闲置的（不含租赁公司类），在清算时只按正常补助标准的50%结算。一年后达到利用率标准，再拨付余款，如一年后仍然闲置，则取消补贴资格，并追回已拨付的中央财政补助资金。

财政部表示，根据问题严重程度，财政部将会同有关部门向问题企业所在的省市地方政府进行通报，要求当地政府进一步核查追究相关监督部门及工作人员的责任，涉嫌违纪违法的，交当地行政监察部门，公安部门及检察机关处理，对相关企业骗取地方财政补助资金的行为，由地方参照上述处理原则进行处理。

下一步财政部将与有关部门联合下发补充通知，要求地方政府和相关部门按照上述处理原则，对相关企业报送的2015年度中央财政补助资金申报数据进一步审查核实，积极稳妥做好2015年度中央财政补助资金清算工作，对财政部此次检查未涉及的企业有地方开展进一步核查。同时，财政部将会同有关部门加快修订完善产业扶持政策，及时提高准入门槛，适时采取补贴退坡办法。