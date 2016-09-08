平安银行怎样在一个“看未来”的行业深耕细作

经济观察网 记者 刘艳 “我自己有体会，事业部的体制突破了总分支的营销架构，此前总分行对企业是属地化管理，客户粘度高，但这种营销模式对企业的判断和考察是孤立的，只局限于一个企业，行业事业部的优点在于其专业化强。”平安银行电子信息产业金融事业部总裁石锋对记者说道，此前他一直在平安银行的分行工作。

平安银行电子信息产业金融事业部于9月8日挂牌，电子信息产业更为人熟知的一个名称是“TMT”，其已经在资本市场上红火多年。

该事业部目前将重点围绕集成电路、智能终端、大数据云计算、移动互联以及智慧城市五大领域，在各个行业进行全产业链经营，聚焦其中的核心企业，基于核心企业，延伸向供应链、产业链、生态圈中的企业提供相应的综合金融服务。

日前，腾讯市值超过中国移动成为亚洲市值之首的上市公司，它们二者都在电子信息产业涵盖的范围之内。据悉，截至2015年底，电子信息产业规模以上企业个数超过6万家，全年销售收入总规模达到15.4万亿元。今年上半年，中国新经济已经占GDP的29.4%，而新一代信息技术与信息服务业在新经济中的占比近三成，位居细分行业第一名。

而随着各行各业的数字化进程加快，移动通讯技术更新换代，由大数据和云计算所支撑的智能时代的到来，这个行业想象空间还会更大。美国按照信息经济划分，其占到经济总量的几近一半。

市场空间巨大，但也面临不小的挑战。由于电子信息产业具有高创新活跃度、高度全球化、高度渗透性、高度技术密集性、高成长与高淘汰并存等特点，其技术频繁更新、产业快速整合、市场瞬息万变，传统金融机构‘一刀切’的金融服务形态已不适应于这一新兴领域。银行迫切需要有效实现经营模式转型，才能在电子信息行业的深耕细作。

“跟很多券商研究机构交流的过程中发现，很多研究机构都是看未来、看趋势”，石锋谈到，这些理念符合电子信息产业的发展特点。

石锋告诉记者，电子信息产业金融事业部的优势就在于其专业化，加之平安银行事业部综合化、集约化、投行化的打法，不仅能给企业提供多样的金融服务，同时也以信息产业金融事业部为资本和智力纽带，联合外部机构，整合产业资源。

该事业部设置了专业化研发研究团队，配置了专司岗位，包括产品研发、行业技术研究、规划人员。“有了这些专业化的队伍做基础，把整个业务放到产业链和生态圈的角度看，就会突破之前对企业的判断的（局限）。”石锋说道。

“在这个产业链里，一家企业的好坏是可以多方验证的，而不是像以前仅仅靠财务数据。而企业的真正生命力，从静止的财务数据很难判断，财务数据也可能掩盖一些矛盾。而如果放到产业链里，上下游的核心企业都是我的客户，我对这家企业的判断是可以通过其他企业的信息进行交叉验证的，这就比总分支体制下对客户的考察深入多了。”石锋补充道。

集约化表现在风险的集中管控、资源统一使用等方面。据悉平安银行总行对事业部授权，事业部内嵌了一个审批队伍，权限比一般的分行的权限要大一些，比如对于具有名单内客户、集团客户较高额度的审批权限、行业边界内的客户归口到事业部统一授权、事后管控、审批；资源的集约化使用，便于在行业内统一使用资源，也可以根据国家的产业政策对一些优先发展的产业进行投放。

事业部提供的产品体系是商行+投行，在当下金融脱媒愈演愈烈的形势之下，单纯提供信贷服务已经无法满足企业多样化的需求，同时也降低了企业与银行之间的粘性。而投行能够调动的资源更加灵活多样，在股权投资、兼并收购、债券发行、私有化、产业基金等方面都有相应的金融服务提供。