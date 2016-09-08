探寻中国最受尊敬企业基因：兴衰的密码

改革开放近四十年来，随着中国经济的快速发展，中国企业也逐渐强大，诞生了一批在世界范围内都具有广泛影响力的知名品牌。其中，多次获得“中国最受尊敬企业”的杭州娃哈哈集团是绝对不能忽视的一个闪光品牌。

29年的坚持和担当，娃哈哈一直秉承“产业报国、泽被社会，让爱无所不在”的经营理念，在自身获得快速发展的同时，积极回馈社会，积累了良好的品牌声誉。

什么样的企业才是受人尊敬的企业？不仅得会挣钱、创造更多的就业机会，还要敢创新、敢负责任。娃哈哈集团董事长宗庆后说，“对企业来讲,能够健康发展、创造就业、缴纳税收、善待员工就是履行社会责任最主要、亦是最好的方式。此外，为消费者创造价值，为投资者创造价值，为员工创造美好生活，并承担起社会责任，这应该是受尊敬企业的“起跑线”。

娃哈哈是这么说的，也是这么做的。

数据显示，在杭州市萧山区公布的2015年度缴纳税收500万元以上独立企业荣誉榜。榜单中，有14家娃哈哈子公司榜上有名，其中税收超过一亿元的22家企业中，娃哈哈就占了4家。娃哈哈14家上榜企业，合计为萧山区政府纳税12亿5982万元。

如何成为值得被尊敬的企业，是每个企业不得不认真思考的课题。

2016年，中国最受尊敬企业评选再度起航。无论你是“大而强”、“富而善”、还是“新而美”的企业，我们都希望通过您的参与，和我们共同解码驱动中国商业变革、基业长青的神秘力量。

《经济观察报》将收集企业公开财务数据、社会责任报告数据，并采纳各界专业判断形成调研企业大名单，并通过基于大数据技术发布“企业声誉指数”对大名单企业进行分析排名。

在公平公正的原则下，通过大众评审、媒体评审和专业评审三种评审方式，从公司的运营指标、公司治理、合规经营、企业公民四个角度出发，评选出“大而强”、“富而善”、“新而美”的优秀企业。