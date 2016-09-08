中国首个“双十”海上风电项目全场投运

经济观察网 实习记者 韩松 中国首个满足“双十”标准（离岸距离不少于10公里、滩涂宽度超过10公里时海域水深不得少于10米）海上风电项目——江苏南通如东海上风电全场投运，中国广核集团建成中国装机容量最大（15.2万千瓦）、离岸最远（距海岸约25公里）海上风电示范项目。今天，中国广核集团在北京召开新闻发布会，向外界通报了这一海上风电发展史具里程碑式的消息。

如东项目位于江苏省南通市如东县黄海海域，2015年5月8日正式开工建设，共安装38台风电机组，总装机容量为15.2万千瓦。 据中广核新闻发言人黄晓飞介绍，“如东项目是我国首个全场投运的离岸距离最远、装机容量最大的海上风电项目。如东项目距离海岸约25公里，海底高程在-8米至-14.6米之间，也是我国首个符合‘双十’标准的、真正意义上的海上风电项目。”黄晓飞表示，如东项目的建成投运，标志着我国掌握了海上风电建设的核心技术，也让我国成为继德国、英国等国家后，少数几个具备海上风电建设核心能力的国家之一。

首吃螃蟹 努力实现技术创新

出席发布会的中国广核新能源控股有限公司（以下简称中广核新能源）副总裁李亦伦表示，作为我国首个“双十”海上风电项目，如东项目实现了国内外的多项技术创新。

“比如，如东项目建成的亚洲首座海上升压站，采用陆上模块化建造、海上整体吊装的施工方案，不仅减少了海上施工作业时间，而且保证了海上升压站的产品质量。另外，在如东项目中，铺设了国内最长的两根110千伏三芯海底电缆，单根海缆长达28.5公里。而在建设过程中，如东项目创新性地采用了可拆卸式稳桩平台浮吊吊打沉桩等施工工艺，实现了首个深水区无过渡段单桩、稳桩平台工艺，成功解决了单桩垂直度需控制在千分之三以内的世界难题。” 李亦伦表示，中广核将逐步推广应用如东海上风电的设计、开发、建设、运维等成功经验，积极为我国海上风电建设做出贡献。

节能环保 推动海上风电发展

作为国家示范项目，如东项目预计年上网电量可达4亿千瓦时，与燃煤电厂相比，如东项目每年可节约标煤13.1 万吨，减少二氧化碳排放量26.7 万吨、灰渣4.9 万吨、烟尘1.3 万吨。

黄晓飞表示，如东项目投运后，也将为我国海上风电发展的行业标准制定、上网电价确定等提供重要参考。未来，中广核将持续提升海上风电建设、运维技术水平，促进海上风电产业链成熟、技术标准体系完善，推动我国海上风电持续健康发展。

展望未来 加快拓展海外市场

今年7月22日，中广核欧洲能源公司与法国合作方组成的联合体，在欧洲范围内首次进行的规模化漂浮海上风电示范项目招标中脱颖而出，成为首家进入漂浮海上风电技术领域的中国企业。

据中广核新能源董事长陈遂介绍，中广核2006年进入风电领域，经过十年的稳健发展，现项目已遍布全国27个省区，吊装容量突破1000万千瓦，年发电量达到130亿千瓦时，并形成了国内与国外、海上与陆上、风力发电与专业化服务全面发展的格局。陈遂表示，在国家“一带一路”战略的指引下，中广核在新能源领域不断加快海外拓展，海外装机容量已达884.3万千瓦，项目覆盖韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、埃及、孟加拉、阿联酋、巴基斯坦等国家和地区，并成为孟加拉国和埃及第一大独立发电商、马来西亚第二大独立发电商，成为“一带一路”建设的先锋。中广核新能源将继续深耕清洁能源市场，实现在国内外的全面布局和协同发展。