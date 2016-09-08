经济观察网 记者 盖虹达 “短短几小时，很多投资人就超额认购数倍。”9月8日，携程对外透露，公司确定进行可转债操作，并增发股份后，正“深受资本市场追捧”。

稍早前，携程旅行网公布发行总额9亿美元、于2022年到期的高级可转换债券（下称“可转债”）及2850万股美国存托凭证的消息后，迅速成为市场关注的焦点。

据悉，这是亚太地区（除日本外）有史以来同时发行的最大规模的可转债和存托凭证，同时也是由中国互联网技术公司发起的最大规模的海外增发。

实际上，结合此前携程数次快速完成募资的良好表现，本次超额认购本已在预料之中。目前，随着携程手握巨额现金，其不仅将进一步巩固在线旅游市场领先地位，打造技术、服务和产品上的“行业壁垒”，还将有助于携程向中国互联网“第四极”的目标发起冲击。

创中概股今年纪录

9月7日，新上市的携程可转债及增发的股份成为市场上的“香饽饽”，均获得超额认购。9亿美元的可转债融资额，高于此前一天宣布的7.5亿美元可转债计划。

据了解，携程可转债已不是第一次成为抢手货。此前，携程分别于2015年6月、2014年10月和2012年9月，三次在市场上公开发行高级可转债，同样在短时间内便被超额认购一空。

携程本次可转债发行不仅完成速度更快，还再次刷新了中概股纪录。结合进入2016年以来其他中概股的可转债发行，携程此次可转债发行是今年中概股规模最大的可转债发行项目。

投资人看好携程增长潜力

携程可转债屡屡被超额抢购的背后，与其一贯的强势增长密切相关。从今年前两季度财报来看，携程连续两个季度营收增速保持在70%以上，在非美国通用会计准则下，仍是中国在线旅游市场唯一持续盈利的公司。

而且，随着过去多年在市场中的“深耕”及累计的品牌优势，携程的市场领先优势愈发明显，并彰显了巨大的投资价值。

全球旅游业权威研究机构PhoCusWright最近发布的中国出境游报告称，中国出境游客越来越依赖在线旅游平台特别是移动端预订产品，携程网是进行在线预订的首选网站，包括Expedia等在内的国外网站几乎没什么吸引力。

同时，携程还得到了被誉为“互联网女皇”的Mary Meeker认可。她在2016年互联网趋势报告中提出，中国已成为在线旅游市场的领导者，携程则在中国建立起了“广阔的一站式旅游服务”。

携程市值不断创新高

而且，从过往的成绩上看，携程的可转债投资，往往会带来迅速回报，并提早完成投资人的预期。

比如，去年6月18日，携程曾发行了总额7亿美元2020年到期的高级可转债（“2020年可转债”），及总额4亿美元2025年到期的高级可转换债券。

当时，2020年可转债持有者可以按每1000美元转换9.1942股携程美国存托凭证的转换比例转换可转债为存托凭证（即初始转换价格约为每存托凭证108.76美元），相当于在2015年6月18日收盘价格（每存托凭证75.01美元）的基础上溢价45.0%。

从最新股价上看，携程接近50美元/ADS（即去年拆股前的100美元/ADS）的价格，几乎肯定会让投资人在2020年前完成从可转债投资到转化为携程股份的目标。

而在高增速支撑下，携程市值同样在不断创新高。截至9月7日晚，携程在纳斯达克市场的总市值达到了270亿美元左右左右，是规模仅次于BAT等公司的中国互联网企业之一。