督察组10天后奔赴31地，地方政府稳增长还有什么牌可以打？

经济观察网 记者 李晓丹 实习记者 刘雪松 10天后，20个国务院督查组将奔赴各地，这是继2014年、2015年的两次大检查之后的第三次国务院年度大检查。

与前两次大检查一样，督察的重点仍然是：地方政府在落实“稳增长”政策上遇到的阻碍是什么？

与前两次不一样的是，这次派出的督察组数量不仅从2015年的11个上升到了20个，而且督察的重点也更加明确地指向了民间投资，督察组会继续跟踪督促民间投资增速靠后以及体量较大且增速放缓明显的北京、辽宁、安徽、山东、河南、湖北、青海等7个省（市），深入抓好促进民间投资各项工作。

地方政府要在下半年接住“稳增长”这个任务，手里还有什么牌可打？

引入民间投资是关键一役

短期内要稳住经济，还是得靠投资，对于地方政府来说尤其如此。

社会科学院财经战略研究院财政研究室主任杨志勇给出这样一个数据：全国投资中，其实民间投资占了60%。

然而，民间投资却在急速下滑。

国家统计局的数据显示，今年前5个月全国民间投资增速仅有3.9%，这个曾经被看作是能够及时反映经济活跃度的数据，在差不多5年的下滑周期里，一次最快的掉头。

“从总体上看，民间投资下滑不能简单用融资成本来解释，实际上民间资本的总量是够的，不会因为从银行贷不到款就不投了。”杨志勇说。

作为本次督察的民间投资下滑明显七省市之一的辽宁，其民间投资情况尤为惨淡，58.1%的负增长。李克强总理在7月18日召开的地方政府负责人促进社会投资健康发展工作会议上就提出这样的疑问：东北之所以民间投资增速骤降，是因为前些年基础设施建设得比较健全，投资空间小了，真是这样吗？

李克强总理指出，要充分调动社会资本尤其是民间投资 ，要做的是给社会投资“温度”。显然，民间投资需要的“温度”应该是更多政策松绑以及公平竞争的环境。

今年5月，国务院派出9个督察组对18个省市的促进民间投资政策的落实情况展开专项督察。这次的督察被看作是尽快释放民间投资的明确信号。

6月14日，国家发展改革委新闻发言人李朴民在回应当前经济热点时指出，从督查和调研情况看，民间投资增速下滑主要存在政策制定落实、政府管理服务、市场环境建设、企业自身发展等四个方面的问题。

随着整体经济下行压力的不断扩大，地方政府对投资特别是民间投资的迫切需求正在日渐扩大，这也是整体经济“稳增长”所迫切需要的。

华融证券首席经济学家伍戈表示，“稳增长现在最重要的还是基础设施投资，所以要督促地方官员有所作为；此外，要加快项目的推进和融资。”

跳出“国企、收入、房地产”循环

在“稳增长”的压力之下，地方上仍然存在对民营企业进入一些领域人为设置市场准入障碍、地方政府或相关部门乱收费的现象。

这其中既有故疾，也有实实在在的压力。目前，地方财政的收支两条线上都在承压。

从税收来看，过去地方税收来源有营业税、增值税、个税等，今年5月营改增全国推开后，估算会减税1000亿，而且营改增也意味着地方政府税收收入的一半以上进入地方和中央共享税收范围。

而近几年，过去曾经作为地方纳税大户的不少国有企业都面临着淘汰过剩产能、处置僵尸企业等问题，国企效益下滑也让地方政府在投资上有些艰难。

不仅如此，随着地方融资平台的清理，地方政府不仅要偿还大量的政府债务，在发行新债上面也受到影响，其中一个明显表现是地方政府在投资上不如以前出手阔绰。虽然风险得以控制，但是地方融资平台的“跛脚”，确实会对当前稳增长所必须的地方投资有所影响。

一位银行人士就表示，地方政府要在投资上摆脱窘境，最终还是要尝试发债和恢复平台。

渣打银行大中华区首席经济学家、研究部主管丁爽表示，“由于对地方政府债务的管理更加严格，地方政府首先可做的是充分利用现有资源，按照中央确定的重点足额完成预算支出。同时以负面清单等方式消除民营资本的投资障碍。”

从今年年初开始，一线城市房价出现快速上涨，在固投表现疲弱时，8月的房地产市场表现仍可以用狂热来形容，不仅销售增加，房价上涨从一二线传导至三线城市。

而金融杠杆、房价上涨则往往被与地方政府卖地、搞定地方拉动经济联系在一起。

“由于住房市场的恢复，地方政府的土地使用权出让收入在前七个月同比增长12%，达到1.7万亿，其中相当一部分可用于稳增长。”丁爽说。

伍戈认为，地方政府在投资上重要的还是房地产，不过由于土地和房价已经过度上涨，未来空间已经不多了，今后还是要转向基础设施，至于消费，短期很难有大作为。

对于引入民间投资进入消费领域，伍戈认为在教育、医疗、养老这些需求巨大但供给不足的领域，应该引入更为灵活的机制。

申万宏源证券固定收益总部首席分析师范为表示，从目前情况来看，地方要保经济增长的话，比过去两年要充裕一些了。通过债务置换，地方政府短期债务压力已经明显减轻，而且债务的成本明显降低。

“这两个发生变化之后，地方政府应该有更多的财力，来支撑经济建设。”范为说。

懒政“药方”

虽然基建项目审批正进一步加速，但投资增速颇显乏力。

1-8月，发改委累计批复基建投资项目逾万亿元。7月、8月两月又密集批复12个基建项目，总投资规模达2849亿元。交通部的数据显示，今年铁路计划投资规模约为8000亿元，但1-7月铁路完成固定资产投资3685亿元，尚未达到目标额度的一半。国家统计局发布的数据也验证了这一问题，7月固定资产投资增速出现较大幅度下滑，其中基建投资单月增速下降超过10个百分点，促投资稳增长面临很大压力。

地方政府在“稳增长”上吃力，除了在财税上希望得到更多权限外，懒政问题也日渐凸显。

9月18日即将展开的全国督察的首个重点是保证经济平稳发展，明确提出：对尚未按时开工和建设进展迟缓的2015年、2016年中央预算内投资项目进行全面督查。

不过，一位地方财税人士表示，过去都是地方“跑部”争着拿项目，现在有的地方是也在“跑部”，但却是想办法拖项目，甚至是不要项目。这其中的一个重要原因是“懒政”：干不好了要受罚，还不如干脆不干了。

今年2月公布的2015年国务院大督查情况通报显示：针对督查和跟踪审计发现的庸政懒政怠政和不作为问题，2015年8月—12月分三批开展督查问责，涉及财政资金沉淀、土地闲置、重点项目建设拖期、保障房闲置、民生项目资金大量结存、重大安全生产隐患整改不力等一批突出问题的责任人受到严肃处理。各地区共依法依规问责382个突出问题，共问责处理1456人。

人民大学经济学院教授聂辉华给“懒政”开出的药方是：继续加强以财政收入为主要指标的绩效考核；明确划出不当行为的底线，打消官员干事的顾虑；通过适度调整干部，让不作为的官员离开领导岗位。

随着财政投资扩张的加大，要保证投资的可续性，引入PPP模式（即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目融资模式）正在成为必然之选。同时，PPP也被看成是可以在资金上打破民间投资进入壁垒、短时间拉升投资的重要工具。在刚刚结束的杭州G20峰会上，中美就推进财政对稳经济的作用达成一致，同时承诺向地方政府推介PPP模式。

东兴证券的报告称，PPP项目将成为下半年财政政策推进的重点，预计财政部第三批试点项目将在近期出台。

建设银行金融市场部的张涛认为，当前还要关注资金的使用效率和投向。

“引入民营加入到固定资产投资或者城市基础设施建设，关键是让民营资本有钱可赚，真正让利于民。”伍戈说。