三问外储8月下降：资本流出在加大？

经济观察网 记者 刘晓鲲 中国的外汇储备（下称“外储”）又降了。

9月7日，央行数据显示，8月以美元计价和SDR计价的外储双双出现减少。其中，美元计价的外储余额8月末为31851.67亿美元，较7月减少159亿美元，为连续第2个月下降；SDR计价的外储余额为22843.5亿SDR，较上月末减少129.8亿SDR，为连续3个月回升后首次下降。

这是否意味着过去两个月企稳的外储又要重拾下降势头？资金流出势头在上升？而这又如何影响国内的货币政策，降准预期在增加吗？

外储重拾下降势头？

8月外储降幅较7月份的41.5亿美元有所扩大。

对于外储再次下降，中金公司分析师梁红认为，部分原因是美元走强拖累了非美元储备资产估值。美联储主席耶伦在Jackson Hole央行大会讲话后，美元指数大幅攀升，8月上涨0.5%。相反，8月日元贬值1.3%，英镑继续走弱0.7%，欧元微跌0.1%。根据梁红测算，汇率变动在8月造成了外储约46亿美元的负向估值效应。

这一估值与招商证券研究中心宏观研究主管谢亚轩所作测算相差无几。谢亚轩认为，8月汇率计值因素的影响为-49亿美元，如果扣除该因素，央行官方外汇储备下降110亿美元，7月该值下降102亿美元，即这两个月的实际降幅接近。

而与外储下降相伴随的是人民币对美元汇率在8月份出现较为明显的贬值，在岸汇率由6.64贬至6.68，有400个基点贬值，离岸美元兑人民币汇率由6.65贬至6.69，贬值500基点。

在国联证券分析师张晓春看来，人民币贬值可能导致居民、企业部门用人民币兑换为美元的行为增加，体现为热钱流出，资金外流。其分析逻辑为，外汇储备增量变化主要由五个方面组成：贸易差额、直接投资净流入、境外投资收益、境外上市融资与热钱流入。7月我国贸易顺差为502亿美元，直接投资净流出62亿美元，8月份两者之和仍有可能在400亿以上。境外上市融资历史月度金额不到10亿美元，张晓春认为8月份不会出现太大变化。由于外汇储备8月份减少159亿美元，由此我们推算出境外投资收益与热钱流入之和为负的450-500亿之间。

换句话说，张晓春认为，8月份我国热钱流出规模与估价效应损失合计在450亿美元以上。8月份，美元指数横盘震荡，并没有明显走强或走弱，占比30%左右的非美元资产也没有承受太大的估价损失。从欧元、日元与英镑兑美元的走势看，整个8月份均没有明显的走弱态势，因此8月份的外汇储备减少的主要原因在于热钱流出。

国泰君安分析师熊义明解释，8月份仍处暑期，居民出境旅游和留学购汇需求较高也是外储下降的原因之一。

不过，也有包括梁红在内的分析人士认为，G20会议的召开前夕，央行存在汇率维稳的需求，可能动用外储干预了外汇市场。

尽管外储降幅相较7月有所扩大，但是梁红认为，8月外汇流出形势基本可控。

存准下调预期增强？

展望未来，梁红预计短期内人民币汇率大体稳定、外汇储备小幅下降。她的逻辑是，人民币加入SDR 篮子将于10 月正式生效。为确保篮子平稳过渡，再加上G20 避免竞争性贬值的承诺，中国应不会让汇率出现大幅波动。作为IMF 第三大股东和新SDR 货币发行国，中国有必要保持汇率政策稳定和透明以增强政策可信度。而且汇率不稳是政策不确定性的重要来源，不利于国内投资和消费，或将中国带入“不确定性陷阱”。在此背景下，无论在经济还是政治层面看，人民币下半年实际下行空间应该有限。

梁红认为央行将保持国内流动性稳定。在外储数据公布当日，央行对15 家金融机构开展6 个月和1 年期MLF 操作共2750 亿元，利率与上期持平。这将延迟降准以冲销外汇流出给国内流动性造成的挤压效应的时点。但无论采用何种工具，央行平滑流动性的意图是明确的。

谢亚轩则提醒市场需要关注汇率稳定的积极因素。央行干预汇市有可能带来流动性的阶段性紧张，不过央行维护银行间流动性平稳的态度明确。我们此前曾多次提示关注全球货币政策转趋“保守”的方向变化，G20的公报亦透露出全球对于过度依赖超常规量化宽松政策的负面效应的忧虑，以及对财政政策的重视，这有助于在中期缓解人民币汇率的贬值压力。

同时，谢亚轩认为，三季末至四季度初中国跨境资本流动存在改善的可能性。从国内因素来看，下半年贸易顺差季节性增加；人民币正式加入SDR货币篮子、以及外汇和债券市场开放政策的推进，将带来国外长期投资者增加人民币资产配置需求。

华泰证券分析师李超认为，近期公布的8月美国非农数据以及ISM非制造业指数均差于预期，这使得美联储在9月份的联储议息会议的预期引导将会较为困难，这也给境内的人民币汇率一定的调整时间。