青梅竹马，异地恋，禁婚龄，勇敢爱，修成正果……福原爱结婚GET到所有日剧的梗

啊喏……福原爱结婚的消息今天在日本被刷屏了。

媒体报道说，本月上旬，瓷娃娃福原爱向东京都递交了结婚注册申请，同比自己小三个月的台北乒乓球选手江宏杰结婚。

消息一出来，福原爱的粉丝就送上了一大波祝福……

两个人算青梅竹马，十几岁时在东亚少年乒乓球锦标赛相识，此后虽然分隔两地，但一直保持联系，也频繁的在国际大赛上见面。

2014年12月在泰国曼谷举行的国际乒联巡回赛总决赛期间，福原爱腰椎间关节受伤，并因此缺席了次年的全日本锦标赛。江宏杰不断发去问候，安慰因错过比赛而伤心的福原爱。

去年春天开始，江宏杰更加主动地追求福原爱。据媒体报道，语言上没有沟通障碍，帮助了他们情感的迅速升温……请自行脑部十级东北话怼上台普的画风……

江宏杰1989年2月出生，比福原爱小三个月，获得过2005年世青赛男双冠军，2009年世界大学生运动会男单桂冠，是中华台北队的主力队员之一。

江宏杰在接受采访谈及与福原爱恋情时羞涩表示：“我和小爱都打球，从小就认识，有很多共同话题，也比较能互相理解。也没有什么交往契机，就是自然而然在一起。”

国际赛会碰面，也会利用假期分别前往日本、台北与对方见面。

论颜值

论成就

论两个人的感情

福原爱的这段恋情都应该被祝福。

然而！

日本乒乓球协会并不这么认为！

上个月，没错，就是奥运会比赛期间！日本杂志《女性自身》爆料，日本乒乓球协会有干部认为江宏杰配不起福原爱，俩人若结婚，会被说成是“格差婚”(门不当，户不对)，对福原爱下达禁婚令。

为了使其专注于事业，保持粉丝热度，日本对名人下达禁婚令是常见的事情。

违背禁婚令后果很严重的。天王级演员木村拓咋就曾因此被经纪公司封杀了一年。如果不是实力逆天，险些被葬送了事业。

所以，上个月福原爱的压力有多大，可想而知！

福原爱曾在网络上写：“这是必须用认真的心态做决定的事情。我是赌上人生在打球。现在比赛才结束，我也还没有完全面对我的心情。所以，请给我一些思考的时间”。

思考的结果就是……我！们！结！婚！啦！！

嗯，让所有门第、种族、年龄偏见都滚粗！

就算被虐，也愿意看这样突破阻力勇敢爱!

文章获得微博@和流2016授权转载。

“在这里你看到的，是焦点之外更为丰富有趣的那个日本”