财政部公布5家恶性骗补企业 或超20家车企涉嫌骗补

经济观察网 记者 刘晓林 迟迟未能对外公布的新能源汽车骗补名单终于有了动静！

9月8日，国家财政部向外公布了《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》（简称《通报》），对新能源汽车推广应用补助资金的调查清查做了初步通报，并向外公布5家一违反相关法律法规涉嫌骗取财政补贴的企业予以公开曝光。

就在财政部这份通报公布的同时，一张更详细的“新能源汽车推广补贴核查处置结果”在新能源企业的微信群里流传开来。更多的主流企业都出现在了名单中。

财政部的“典型名单”

财政部表示，今年新能源汽车骗补调查对90家主要的新能源汽车生产企业进行了专项检查，共涉及2013-2015年已获得和已申报中央财政补助资金的新能源汽车40.1万辆，抽查13.3万辆已销售的新能源汽车的运营状态。

财政部的《通报》中明确提及骗补的这五家企业分别是苏州吉姆西、苏州金龙、深圳五洲龙、奇瑞万达贵州客车、河南少林客车。财政部对其骗补情况和金额以及未来的惩罚都做了详细的通报，以下为五家企业典型案例的详细调查内容：

其中，苏州吉姆西客车制造有限公司虚假申报2015年销售新能源汽车1131辆，涉及中央财政补助资金26156万元。金龙联合汽车工业（苏州）有限公司在2015年提前办理了机动车行驶证，多申报中央财政补助资金51921万元。深圳市五洲龙汽车有限公司在2015年提前办理了机动车行驶证，多申报中央财政补助资金5574万元。

另外，奇瑞万达贵州客车股份有限公司通过提前办理了机动车行驶证，多申报中央财政补助资金9810万元。河南少林客车股份有限公司在2015年提前办理了机动车行驶证，多申报中央财政补助资金7560万元。

“企业版通报”骗补名单

经济观察报记者第一时间拿到了新能源企业间传播的那份“重要信息通报”。与财政部仅通报的五家企业相比，在这份通报中，骗补企业达20家，涉及补贴规模未公布；存在车辆闲置情况的企业（包括关联方企业和终端用户企业）89家，涉及补贴资金达42.826亿元。

除了财政部公布的五家企业外，吉利、力帆、天津比亚迪、江淮、日产、宇通、中通等主流新能源企业都涉事其中。

来自新能源企业的消息人士称，在新能源汽车企业同行的内部交流群中，这份名单在9月8日下午被疯狂转发，但消息来源已经难以探究。不过，多家新能源企业相关人士都对经济观察报记者表示收到了这份信息。在这份名单中，新能源汽车推广补贴处置结果分为两类，一是骗补，包括三种情况：

第一类：有牌无车5家企业：少林、万达、五洲龙、吉姆西、苏州金龙。

5家企业停止执行中央财政补贴。吉姆西取消整车资质，其他4家把问题车辆从推广目录中剔除。追回补贴资金。

第二类：有车无电12家车企：现代、吉利、福田、申沃、少林、力帆、天津比亚迪、安凯、唐山上汽、青年、华普、一汽客车。

第三类：标识不符（电池）8家车企：江淮、日产、恒通、飞驰、宇通、中通、南京金龙、吉利。

上述消息人士称，“有车无电”指的是只有一个空的车壳，并没有装载电池，或者一款电池装上去通过检查后，在拆下来装到别的车上。这种骗补手法是经济观察报在最早的新能源骗补报道中就重点提到过的手法。至于标识不符（电池），就可能是更隐蔽的骗补手法了。其中吉利涉及其中是因为该公司旗下的康迪微型电动车涉嫌骗补。

该人士称，如果深究下去，这种车怎么拿到合格证，怎么一路顺利地通过一关一关的审核？这些都是揭开骗补行为之所以能够大行其道的重要环节。为骗补开“开绿灯”的企业和单位同样应该成为调查的重点。打击的应该是整个套取补贴的链条。

这份“重要信息通报”中对骗补企业的处置意见是：对上述1、2项20家企业，取消2016年补贴预拨资格；问题车辆2015年不予清算补贴，且2013-2014年的补贴也同时追回。但合规车辆可以继续销售。

第二类部分名单是“车辆闲置”的企业。具体为：1、关联方闲置涉及33家车企，共30414辆，涉及补贴：16.96亿元；2、终端用户闲置，涉及54家车企：未提车6093辆，已提车15269辆。

车辆闲置总计涉及补贴金额42.826亿元。对这些闲置车辆处置意见是：根据情况严重程度区别对待，采取暂缓清算、暂清算50%，待一年后看车辆闲置情况，再做处置，如达到要求，则按达到要求年份补贴标准补齐补贴额度，如仍达不到要求，则取消补贴。

在经济观察报此前的调查报道中，借助关联企业或私下达成分成协议的企业来购买新能源，以获得销售订单，继而申请领取补贴，是较大规模套取补贴的主要方式之一。

如果按照财政部公布的五家骗补企业涉及补贴资金10亿元来看，如果这份名单属实，其将至少达到近百亿元规模（并给恶意骗补金额总数）。但截至记者发稿时，还没有权威机构对这份名单进行确认。