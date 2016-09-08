人工智能成下一风口 保千里参股创新工场抢先机

2016-09-08 22:48 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

昨日，保千里视像科技集团（股票代码：600074）发布公告称，其全资子公司深圳保千里投资控股有限公司将以不超过人民币 4,000 万元的自有资金,参与认购创新工场发行股票。保千里集团董事、副总裁陈杨辉表示，保千里对于此次投资目的为充分发挥公司的资本实力，推进公司的战略布局，进一步提升公司的竞争力和盈利能力。

此次投资距离上次双方会面仅仅相隔两个月。据媒体报道，7月6日，前Google大中华区总裁、创新工场创始人兼CEO李开复一行到访保千里集团总部，获保千里集团高层接待，双方就智能硬件孵化模式、人工智能发展等方面进行了探讨和交流。

业内分析人士认为，保千里借创新工场此次增发进行入股，是围绕公司智能驾驶和智能硬件+主营业务展开，看重的是创新工场所拥有的人工智能方面的技术和资源。

8月23日，创新工场发布半年报，上半年营收3669万元，同比增长112.04%，归属于挂牌公司股东的净利润为1484万元，同比增长163.04%。同日，创新工场公布定增方案，采用非公开询价方式，拟以每股75元至85元，发行股票和募集资金总额不超过560万股和4.76亿元。募集资金将用于创业商学院的建设、基于 AI(人工智能)、AR(增强现实)/VR(虚拟现实)、内容娱乐、电子商务及中国互联网企业出海等特定领域的深度孵化、地区孵化器的扩张及补充流动资金。

据介绍，在人工智能领域，各路资本竞相布局，但目前尚未形成稳定的竞争格局。今年年初的AlphaGo与李世石的人机大战，无疑激发了资本对人工智能的热情。6月份，百度董事长兼CEO李彦宏公开表示，互联网的下一幕是人工智能，人工智能的持续发展未来将取代简单的脑力劳动，会重构传统产业。

李彦宏认为，2006年是人工智能的一个拐点，在人工智能技术持续突破、产品创新不断涌现的背景下，“人工智能+传统产业”未来有两种可能，一种可能是人工智能将取代很多简单的脑力劳动；第二种是人工智能与各行各业深度融合，对传统产业实现重构，让移动互联网实现从“提升效率”向“重构产业”的质变。