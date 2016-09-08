高速增长的出境游时代已逝去 银联国际怎么办？

2016-09-08 23:04 来源： 经济观察网 作者： 胡群 编辑： 经济观察网

导语：相比前几年20%左右的高速增长，出境游涨幅明显趋缓。

经济观察网 记者 胡群 全球经济放缓以及人民币贬值正在影响着中国居民出境游，而作为中国游客出境消费最常用的支付工具，银联国际的业务正在转型。

9月8日，银联国际与国家旅游局直属专业研究机构——中国旅游研究院共同发布《2016年中国出境旅游发展年度报告》。报告称，2015年中国出境旅游人数达1.17亿人次，同比增长9.8%。

相比前几年20%左右的高速增长，出境游涨幅明显趋缓。报告预计，中国出境游市场保持增长势头，2016年出境游人数将同比增长11.5%、达1.33亿人次。未来5-10年稳定增长基本面不变。报告同时指出，银联卡作为中国游客出境消费最常用的支付工具，为出境游提供支付保障。

人民币贬值

“从2015年1月到2016年3月，人民币兑美元的汇率贬值了3.85%。这意味着中国人出境旅游的成本变高，不利于消费意愿的持续增长。”中国旅游研究院院长戴斌称。

人民币贬值等多重因素已导致中国出境游市场，2015年中国出境旅游人数达1.17亿人次，同比增长9.8%，远低于前几年20%左右的增速。

然而，自今年3月后至今，人民币贬值趋势仍在延续，人民币对美元明显贬值时可能有所加剧。

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第九期报告显示，美日欧央行9月均将举行利率会议，但货币政策方向可能再次分化，全球金融市场9月份波动可能加剧。美联储认为上调利率的可能性在增强，美国年内加息升温；日本此前扩大财政支出刺激力度，央行并增加ETF购买量，但效果不佳，日本央行可能会在9月货币政策评估后再次扩大量宽；欧洲央行也可能会延长其宽松计划。

报告预计，2016年出境游人数将同比增长11.5%、达1.33亿人次。

银联在境外

银联卡作为中国游客出境消费最常用的支付工具，为出境游提供支付保障。

报告指出，中国签证环境持续优化、境外消费支付更加便捷等因素优化了游客的出境游体验。银联卡已经成为中国人出境消费最常使用的支付工具，游客可以在160个国家和地区的3500万家商户和200万台ATM上使用银联卡。同时，境外旅游目的地不断完善对中国游客的接待环境，包括中文标识、中文导游、中餐提供和银联卡受理等，众多商户更是把接受银联卡作为吸引顾客的重要手段和基础服务。

当银联卡在国内遭遇支付宝、微信支付等第三方支付工具围攻之时，银联国际却在境外为出境的中国游客提供便利的支付服务。报告显示，在中国游客最常到访的出境游目的地，银联卡支付已经非常方便：泰国几乎所有ATM和近七成商户可以用银联卡取款或消费；日本半数以上ATM可用银联卡取现，接受银联卡支付的商户近50万家；美国几乎所有ATM和80%以上商户受理银联卡；新加坡所有ATM和超80%商户都可以方便地使用银联卡，基本覆盖游客常到的消费场所。

报告认为，顺应自由行、深度游趋势，银联网络也涵盖了多元服务场景。主要旅行目的地的酒店餐厅、超市便利店和特色小吃都可使用银联卡，境外文化艺术、娱乐休闲、亲子主题等商家的银联卡使用范围也越来越广。游客还可以在澳大利亚、韩国、新加坡等地用银联卡支付出租车费用。

值得关注的是，网络在出境游中的利用更加频繁。在受访的未参团游客中，65%通过网络预订和购买机票，56.5%在网上预订酒店，57.7%借助网络查找和完成旅游线路安排。

目前，境外已有超过1000万家网上商户接受银联卡支付，在旅游预订、航空预订等领域，银联卡在线支付渐成特色。游客可以用银联卡在20多家境外知名航空公司网站购票，或网上订购台湾高铁票和Eurail欧洲列车通票，还能在Agoda、Booking等预订酒店。2015年，银联卡跨境网上交易额增长近三倍。

这实际是一个巨大的市场。

报告显示，2015年中国出境游消费达1045亿美元，同比增长16.6%，人均消费893美元（约合6000元人民币），增速有所放缓。出境游市场已经从早期观光看景为主，到购物为主，发展到休闲度假体验本地生活。

另据新华EID与Visa联合发布《中国跨境消费年度指数报告（2016）》显示，中国游客赴美旅行最主要的目的是“休闲度假”和“探亲访友”。2014年中国居民入境美国休闲度假占比达到34%，探亲访友的比重约为22%，两项之和超过50%。教育类相关活动在中国居民赴美旅游支出中占据16%左右的比重，而且常年保持相对稳定，说明美国发达的教育服务对中国居民有很强的吸引力。

银联国际怎么办？

虽然中国居民境外游支付市场巨大，但这个市场的增速正在放缓，作为中国银联负责运营国际业务的子公司，银联国际该如何应对？

实际上，通过与全球1000多家机构合作，目前银联受理网络已延伸到160个国家和地区，40多个国家和地区发行了银联卡。银联国际在出境旅游市场合作中，正在探索如何对接“一带一路”、“中巴经济走廊”等国家战略，将出境旅游季相关投资与丝路基金、亚投行等议题结合，在目的地与基础设施建设、产业合作等项目的投融资支持，推动进一步加强与丝路基金和亚投行等中国主导的金融机构的合作，同时降低中国资本进入与自然人流动的门槛。

一方面是拓展市场，一方面则应用新技术，为境外银联卡持卡人提供优质、高效、安全的跨境支付服务。

截至2015年末，港澳台、韩国、澳大利亚、新西兰、新加坡等市场已累计开通近18万台pos终端受理“闪付”，持卡人可使用带有“闪付”标识的银联芯片卡及各类云闪付产品。云闪付包含HCE、Samsung Pay、HuaweiPay等多种移动支付产品，消费者不依赖网络即可完成交易。