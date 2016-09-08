中信旗下医院集团新里程战略控股海外医疗机构美家

2016-09-08 23:06 来源： 经济观察网 作者： 汪晓慧 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 汪晓慧 9月8日，新里程医院集团（全称“新里程医院集团有限公司”）宣布控股投资美家海外医疗（全称“美家医疗技术（上海）有限公司”）。

新里程是由中信产业基金控股、以肿瘤学科为特色的开放式医疗集团，美家海外医疗的主营业务是为中国患者提供海外就医的咨询及就医协助，为恶性肿瘤、疑难杂症等重大疾病患者提供一站式跨境医疗及健康解决方案。

此次战略投资，对新里程与美家来说，新里程因此延展了其跨境医疗的能力，以跨境医疗平台来推动肿瘤诊疗的全球化。同时，美家从海外就医“中介”平台转身获得了“医疗机构的身份”，并且拥有了医疗实体资源，这与美家创始人郭亮一直以来的希望相符合。在新里程与美家的这段故事中，新里程大东家中信也做了牵线搭桥成人之美之事。

据记者了解，美家或将作为新里程医院集团单独的事业部门运作，或将以“新里程美家海外医疗”或“新里程美家国际医疗”的新名头运营。

新里程的“肿瘤诊疗全球化”之志

新里程医院集团的名号并不是一直都很响。其为医疗圈关注，是3月份中信产业基金战略控股之时。新里程的战略定位有三个关键词：具有国际化视野、以肿瘤学科为特色、开放式医疗集团。此前，它专注于医院投资和管理，较少对外谈及其他业务版块。

自从“报上了”中信这条“大腿”，新里程医院集团的扩展也走上了新里程。9月6日，新里程医院集团宣布控股投资中信中心医院，增资额为亿元级，并拿出一整套学科提升计划，希望将这家有60年历史的二级甲等医院打造为豫西地区专科特色突出的精品医院。

而在跨境医疗领域，新里程的里程起于四个月前。当时，新里程和台湾长庚医疗财团法人战略合作，宣布共建远程医疗中心、国际肺癌中心等，此举使其被认为是“跨境医疗医院派”。

新里程医院集团CEO林杨林介绍，新里程进入跨境医疗业务，是希望推动肿瘤诊疗的国际化。林杨林称，新里程医院集团旗下的医院对跨境医疗有很大的支撑作用，然后是协同：“肿瘤患者寻求到第二、第三诊疗意见后，仍然决定留在国内治疗的话，可以继续在新里程医院集团旗下的医院治疗；如果他们决定去国外治疗，回国可能仍需要继续治疗或康复，也可以继续在新里程的医院。同时，跨境医疗也给新里程旗下医院的患者提供更多国际化诊疗方案的选择”。

新里程+美家：“跨境医疗医院派”

此次新里程战略控股的美家海外医疗成立于2013年，大本营在上海。据了解，美家海外医疗深耕面向美国的跨境医疗业务，和多家美国顶级医院如洛杉矶西奈医院、休斯顿卫理公会医院、Scripps质子中心和多家美国知名医生集团签署了战略合作协议。

美家创始人郭亮介绍，过去三年里，在美家的协助下，数百名罹患肿瘤及疑难杂症的患者转诊到美国著名的医疗机构，如波士顿麻省总医院，MD安德森癌症中心，梅奥诊所及约翰霍普金斯医学中心治疗；也有更多患者通过远程视频的方式获取全美排名前十的医疗机构的权威专家第二诊疗意见。

除了跨境医疗医院派，业内习惯性把跨境医疗公司分为三类：传统跨境医疗服务机构（中介）、国外医院驻中国办事机构或合作转诊医院、互联网跨境医疗服务平台。

美家海外医疗本是传统跨境医疗服务机构，“投奔”一家医院集团，郭亮的初衷是：“医疗，特别是肿瘤的诊疗，关系到人的生命，是个严肃的事情。如果缺乏线下庞大医院的支持，则容易中介化。以跨境的远程会诊为例，患者在境内医疗机构和主诊医生的协助下寻求境外医生的第二诊断意见，可以做到对治疗方案的落地实施”。

有实体医院做后盾，跨境医疗平台可以做的事很多。郭亮曾是一名医生，后来在医疗外企工作多年，他对跨境医疗有着切身的感受和理解： 通过与国外医疗机构合作建立国际诊疗中心，为国内外医生提供交流、合作以及病例讨论的平台，才能为国内患者带来真正先进和个性化的国际诊疗方案”。

林杨林也表示，新里程有医院网络，可以为患者既提供全球化诊疗方案，又提供本地化治疗便利。但要真正实现“中国患者、全球诊疗”，仅有跨境医疗是不够的，还需要积极推动专家人才及医疗机构的国际化深度合作。此外，新里程还在寻找合适的境外医疗机构进行合资合作。