国药混改板块化之路：现代制药重组获证监会核准

经济观察网 记者 汪晓慧 正在重大资产重组的现代制药9月8日开市起复牌。

据现代制药9月7日公告显示，现代制药重大资产重组事项获得证监会并购重组委员会无条件审核通过。这意味着，在之后商务部反垄断局的批复如果通过，现代制药重大资产重组将进入实施阶段。

据预案显示，现代制药购买的资产包括芜湖三益、国药一心、致君制药、坪山制药、致君医贸、坪山基地经营性资产、国工有限、国药威奇达、汕头金石、青海制药、新疆制药、中抗制药等。当时，上述资产评估值为77.39亿元。

现代制药重组是国药集团混合所有制改革的重要事项，此前经济观察网记者获悉，现代制药重组，是国药集团的“合并同类项”计划，旨在消除同业竞争打造板块化的国药运作模式。此次重组后，现代制药将成为国药旗下的化药平台。

据据国药系人士透露，在其“十三五”规划中，现代制药将为医药行业贡献300亿元收入。现代制药或将以现有业务为支撑，借助国药集团的资源盘活能力，通过进一步外延式并购，做综合性创新型制药企业。

国药的“混改”

混合所有制改革是这一轮的国企改革的重头戏。混改以推进股份制改革和整体上市为主导的混合所有制改革。值得注意的是，本轮混改将以“市场化”为主线，不设立时间表，成熟后再推进。

在7月4日的全国国有企业改革座谈会上，习近平总书记对国企改革进行再一次动员，要求国企理直气壮做强做优做大。同月，国资委即对外表示,当前国企改革试点全面铺开,央企试点大幅扩围标志着2016年国企改革大幕正式拉开,后续包括混改、员工持股将陆续推出。

清华大学教授蔡继明认为，混合所有制将成为中国经济未来的主要方向：“混合所有制最典型的形式就是股份制，股份制保留了两种所有制的优点，扬弃了它们的缺点，因此股份制企业成了现代企业最主要的形式。”

据了解，按照时间表，中央企业公司制改制要在2017年底完成。作为国务院国资委直属管理的医药企业集团，体量庞大的国药集团被2014年7月央企“四项改革”挑中，入选为混合所有制改革和董事会改革双项试点单位，自此开始国药的混改之路。

去年初，国药集团混改试点方案获批国资委批准。在这个方案中，国药集团提出“发展混合所有制经济试点的基本原则，并要求坚持依法合规，强化企业的市场主体地位。”

而今，对于旗下几大上市子公司的改革，国药集团表示：混改已取得一些成功经验，其中之一就是“引入优秀战略投资者、改制上市，实现彻底变革”。

其实，早在2003年，国药集团就曾引入复星医药，共同成立国药控股。去年10月起，现代制药、国药一致分别启动重大资产重组事项。目前，现代制药、国药一致重组已经中国证监会批复、通过。

业内人士分析，此次股权结构变化后，国药集团在整体的发展势态上将更强劲。

在央企重组和并购整合的历史过程中,国药集团下属上市公司的业务出现一些重合,其中化药工业资产主要分布在现代制药、国药一致、国药控股等上市公司和国药工业等非上市公司,形成了一定程度的同业竞争。较为分散的化学制药工业布局,使国药集团的资源投入难以集中,战略规划难以统一,各企业的科研、生产及营销资源难以整合，难以成规模优势和上下游产业链协同优势,制约了国药集团及下属上市公司化学制药工业的发展。

本次重组完成后,原分散在国药集团不同的二级企业主体、各上市公司中的化学制药工业资产将得以整合,现代制药将成为国药集团化药工业产业发展和资本运作的统一平台。因此,上市公司能够获得真正的规模优势和产业链一体化优势,发展定位更为清晰,品种组合更为完善,生产、营销和科研资源得到进一步的整合。

现代制药重组后

现代制药成立于1996年，原是上海医工院的研发中试基地,于2004年上交所主板上市。2010年上海医工院并入国药集团后，现代制药也归属国药集团版图。

作为国药集团混改的重镇，现代制药的改革也颇受行业关注。去年重组的公告显示，现代制药拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买多家药企的股权，并募集配套资金。购买的资产包括芜湖三益、国药一心、致君制药、坪山制药等12项，资产评估值为77.39亿元。

本次重组完成后,现代制药将成为单一的国药集团化学工业发展平台。根据公告，公司将从研发、采购、生产及销售等各个环节进行整合。

国药集团下属化学制药研发机构的科研资源将集中落地于现代制药,各家研发机构将集中资源、优势互补,提高研发效率,减少重复科研投入。

本次交易完成后,抗生素原料药和制剂企业实现实质性业务整合,贯通上下游产业链,进一步降低成本、增厚利润、提高抗风险能力。在集中采购的框架下,相关生产企业的原材料采购议价能力将获得大幅提升,降低采购成本。生产基地也将进行整合，包括减少重复基建投入,提高生产效率。

此外,公司将推进营销资源整合,建立营销协同。相近治疗领域品种可以共用营销渠道,提升营销效率,降低销售费用。

营销资源整合可能是一个重头戏。据经济观察网了解，国药在很多领域都是按照独立法人组织，产供销一体。未来的格局会有变化，即打破独立法人的界限，并不一定独立法人就要研发、生产、销售一体化。方向是多个工厂，可能也是独立法人，但都通过一个营销队伍来开展业务。

业内人士认为，通过平台化整合，未来现代制药的技术优势将得到提升。本次交易后,本公司的主营业务在现有基础上将进一步补充心血管药物、抗感染类药物、全身性用药、抗肿瘤用药、麻醉精神类等产品种类,在以上领域形成丰富的产品线及在研管线。

而从股权方面看，现代制药新股东的加入让其股权结构实现了多元化。重组后，上海医工院的持股比例由重组前的41.62%，调整为21.57%，上海医工院一股独大局面将终结。

“此次整合之后，国药工业、国药控股和国药一致都成为股东。其实，国药控股和国药一致这个两个都有民营资金参股。”现代制药董事会秘书魏冬松在接受媒体专访时指出。股权的多元化，对于推动董事会的科学化具有积极作用,而民营资本的注入,也让国有企业的竞争力有了一定的提升。

通过资产重组，国药集团化药工业的业务平台初步搭建完成，形成了全面覆盖心血管、抗生素、全身性用药、抗真菌抗感染、抗肿瘤、麻醉精神类药物领域的工业产品体系。