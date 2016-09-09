住房公积金VS商业银行：房贷业务能力大比拼

经济观察报 王战洪 于维洋/文 中国住房公积金行业管理和运营模式与银行业有着一定的同质性，不论是公积金储蓄支取、发放个人住房贷款，还是在经营效益的核算上都有一定可比性。

笔者选择了工商银行、建设银行、农业银行、中国银行4家国有银行和交通银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行6家股份制银行，共10个银行的有关发展指标，与全国住房公积金的有关发展指标进行比较研究，以期客观反映我国住房公积金行业的发展现状、运营质量和效益水平。

一、总量指标

（一）资产总量比肩股份制银行

笔者统计的银行的总资产包括: 1、现金资产，包括:库存现金、在中央银行的法定存款准备金、同业存款（存放于其它商业银行,或者存放在中央银行的超额储备）。2、贷款资产，即发放出去的贷款。3、证券资产，即商业银行持有的流动性强，易于变现的证券。4固定资产，如房产、机器、设备等。5、汇差资金。商业银行在联行清算之前,代收代付款项差额所占用的资金。而住房公积金总资产为统计时点（2015年12月31日）的全国缴存余额。包括：个人住房按揭贷款资产、保障房项目贷款资产、国债资产。不包括当年职工以住房消费和其它非购房原因提取出去的现金资产，也不包括各级住房公积金管理机构的固定资产。

从表1中看出，全国住房公积金资产规模虽然不能与四大家国有银行相比，但与股份制银行相比基本处于一个数量级上，比民生银行稍低，但体量远大于光大银行和平安银行。

（二）经办机构数量多于股份制银行

由于各家银行发表的机构分类数不一致，有的数据缺失，在此对机构数进行了归类处理，除总行、一级分行、二级分行外，其它机构统一归并到基层机构数中。民生银行由于二级分行数缺失，所以计入基层机构内。住房公积金机构，住建部住房公积金监管司归类到总部机构，各省自治区监管机构归类到一级分行，各设区市管理中心归类到二级分行，县区直属管理部、分中心以及没有纳入统一管理的175个分中心归类到基层机构，总数为3669个。

从表2中可以看出，四大家国有银行机构庞大，都在万家以上，特别是在城市区网点众多，并覆盖到每个县域，住房公积金行业显然与之没有可比性。而交通银行、民生银行机构数则与住房公积金部门差不多。由于公积金经办机构已经覆盖到所有县市，所以机构数量要比股份制银行多一些。

（三）从业人员总量少于民生银行

从表3中可以看出，农业银行人数最多，与农业银行面向基层、点多面广的工作性质有关。工商银行有员工46万人，建设银行和中国银行30多万人，几家国有银行都是队伍庞大。而交通银行有员工9万人，民生银行不到6万人。在从业人数上，住房公积金行业人数最少，与四大家国有银行不在一个数量级上，连民生银行的三分之二都不到。

（四）个人住房贷款发放量远超各家银行

由于股份制银行发放个人住房贷款量相对较少，在此只是选择了四大家国有银行与住房公积金行业进行比较。从表4中看出，住房公积金部门的个人住房贷款余额已经远超各家商业银行，比建设银行还多5125.6亿元，成为名副其实的个人住房贷款业务“老大”。在当年新增个人住房贷款余额上，住房公积金部门比建设银行多2100多亿元，比中国银行高出一倍多。

二、人均指标

（一）人均业务费低于3万

各银行在年报中将管理费用分为员工成本、物业费与设备支出、业务费支出。住房公积金部门的管理费组成为人员经费、公用经费、专项经费。比较中，公积金部门的公用经费对应银行部门的业务费，专项经费大致对应银行部门的物业费与设备支出。由于多数银行没有分拨出物业费与设备支出，在此我们只比较业务费。

从表5中看出，各大国有银行的业务费支出与住房公积金部门支出不在一个数量级上，都是上百亿、数百亿规模，这与他们体量大、业务种类多、人员多、管理成本大有关。如果从人均业务费分析，可以看出住房公积金行业的人均业务费仅为每人2.89万元，只有工商银行、建设银行和农业银行的三分之一左右，是中国银行的近五分之一。建设银行在年报中列出了物业费与设备支出，为330.46亿元；住房公积金部门的专项经费主要是固定资产购置与信息系统升级等支出，为33.03亿元。两相比较，建设银行正好是住房公积金部门的10倍。

（二）人均薪酬悬殊

住房公积金行业职工工作特点与银行业职工有一定的相似性，比如公积金的缴交、提取和个人按揭贷款业务，从工作业态、工作流程、后期管理、经营核算都有极高的同质性。但如果考察行业收入水平，可谓大相径庭，极为悬殊，住房公积金行业平均收入水平只有民生银行、交通银行的三分之一，为建设银行的37%。如果比较管理层的收入水平，双方的差距就更大，根本不在一个数量级上。当然，这与住房公积金行业的事业单位性质硬约束有关，使得他们不能将经营成果与职工收入挂钩。

三、运行效率

笔者从四个角度分析银行业及住房公积金行业运行效率。

（一）人均净利润超150万

商业银行的净利润为营业收入减去营业支出和税金。住房公积金行业的净利润额为增值收益减去提取的贷款风险准备金、管理费用和待分配增值收益的差额，即上缴城市人民政府财政部门的资金。2015年上缴设区市政府财政618亿元，累计已经上缴1800多亿元。

从表7中看以看出，全国住房公积金部门的年度净利润略少于交通银行，高于其它五家股份制银行，是光大银行的2.09倍，平安银行的2.83倍。从人均净利润对比分析，可以看出住房公积金行业是最高的，为人均156.87万元，分别是工商银行和农业银行的3.2倍和4.5倍。

当然，如果客观评价住房公积金部门的经营效益，它也具有各银行所不具有的管理优势，比如公积金的归集缴交是通过行政手段强制募集来的，这部分业务是几乎没有成本支出的，不需要像银行一样去招揽储蓄，也没有同业拆借、再贷款、投资业务、中间业务等成本支出；住房公积金行业的有些业务是委托银行来代办的，如归集缴交、发放贷款等；住房公积金行业的员工成本、固定资产支出等相比银行来说都是很低的，这些都减少了成本支出，相应增加了利润率。

（二）人均管理资产高于银行

表8为主要银行及住房公积金人均管理资产对比表，从中可以看出住房公积金人均管理资产最高为1.03亿元，人均管理资产分别是农业银行、工商银行和建设银行的2.9倍、2.2倍和2.1倍。这从一定程度上也反映了各行业的工作量和管理效率。

（三）平均资产回报率远高于银行

该指标是净利润与资产总额的比值。从表9中可以看出，住房公积金的平均资产回报率要远远高于各国有银行和各股份制银行，比工商银行、建设银行高0.22个百分点，是平安银行的近2倍。而且住房公积金部门没有留成，利润全额上缴财政部门，累计已上缴1804.54亿元。当然，住房公积金部门由于储蓄的强制性、管理成本较低等使其付出的业务成本要比银行部门低，从而使其保持了较高的资产回报率。

（四）不良贷款率对比分析

从表10中可以看出，住房公积金个人住房贷款不良率要远远低于各家商业银行，几乎可以忽略不计。当然，这与公积金贷款对象面向工薪阶层、客户优质稳定有关，也与公积金贷款业务形式较为单一有关。据银监会资料，全国银行业平均不良贷款率为1.67%，也是处于高位。值得说明的是，表中所列各家银行的不良贷款率为全部贷款不良率，如果仅统计个人贷款不良率的话，数值要低一些。比如，工商银行的个人贷款不良率为1.23%，建设银行的个人住房贷款不良率为0.31%。即便是衡量个人住房贷款不良率，建设银行也是住房公积金部门的31倍，说明我国现行住房公积金管理体制和运行机制有着良好的规避风险能力，能够把老百姓的“私房钱”管好用好。

四、对住房公积金定位的参考价值

以上我们选取了几个基本指标，将住房公积金行业与银行业做了分类比较，从而对各行业的资产状况、经营效率、风险管控、劳动强度、职工待遇等有了基本认识，这对于正确认识住房公积金事业的管理和定位，对于取长补短，对改革和发展无疑有一定参考价值。

通过对住房公积金行业与各金融机构比较分析得到如下结论：

1.住房公积金行业与各金融机构相比，在资产总量、经办机构及从业人员方面都不是最多的，但是从2015年个人住房贷款发放量增量对比，以及拥有的个人住房贷款总量上看，住房公积金行业在支持个人住房消费、完善住房金融市场结构、促进房地产业发展、加快新型城镇化发展等方面，发挥了无可替代作用。

2.在管理费用和薪酬方面，住房公积金行业的成本支出是很低的，这既反映我国住房公积金行业管理特点，也折射出该行业人员风险责任与薪酬待遇严重背离、缺乏持久工作动力的现实困境。同时，也为我国住房公积金事业改革提出了完善体制、规范发展方向、建立科学合理的运行机制等方面的思考。

3. 住房公积金行业的净利润总量与各金融机构比较不是最高的，但是人均净利润是最高的，反映出该行业管理效率比较高，运营成本比较低，社会贡献率比较大。

4. 住房公积金行业资产回报率与各金融机构比较是最高的，同时不良贷款率是非常低的，反映在获得较高收益率条件下，具有良好的风险控制和防范能力。这方面也很好地回答了社会关切，回应了“能否管好公积金”的诘问，表明我国目前对住房公积金的管理无论是政策措施、管理体制，还是运营机制、监督形式，与市场经济发展、国民需求是基本相适应的。

当然，住房公积金行业与银行业相比，无论是体制机制、业态性质，还是经营的多样性、管理的复杂性、风险管控方面，都有较大的不同。住房公积金行业毕竟不是金融机构，其管理运行和业务形式相对单一，且偏重于公益性，不以营利为目的。要全面反映管理工作全貌、阐释根本性问题，只做几种简单指标类比显然也是不够全面的。但是，参考银行业一些基本指标做客观性比较，为我国住房公积金事业发展改革，为管理部门做决策参考还是必要的。

（作者系河北省秦皇岛市住房公积金管理中心副主任、研究员；燕山大学住房金融与住房公积金研究中心主任、教授、博导）