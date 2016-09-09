光大国际上榜道琼斯可持续发展全球指数

2016-09-09 12:10 来源： 经济观察网 作者： 刘雪松 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 实习记者 刘雪松 9月8日，中国光大国际有限公司（简称“光大国际”，香港股份编号：00257）宣布，凭借公司一直以来在可持续发展方面的卓越表现，光大国际今年成功上榜道琼斯可持续发展全球指数（Dow Jones Sustainability World Index），成为该指数唯一一家上榜的中国公司及香港上市公司，同时也获纳入道琼斯可持续发展新兴国家指数（Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index）。这也是光大国际首次上榜该系列指数，将于2016年9月19日起生效。

道琼斯可持续发展指数于1999年推出，每年由道琼斯和RobecoSam集团负责统计，是发展历史最悠久的全球可持续发展的基准。应用同业最优法则，该指数系列衡量全球可持续发展领先企业的表现，基于经济、环境和社会标准三方面的全面评估，以投资角度评价企业可持续发展的能力，而只有在行业处于领先地位的企业方可被选入道琼斯可持续发展全球指数，这也是全球公认的社会责任及可持续发展参考标竿，充分体现光大国际的可持续发展以及在行业的国际领先地位得到认可。

光大国际行政总裁陈小平先生表示：“作为今年中国及香港唯一一家上榜道琼斯可持续发展全球指数的企业，充分说明了光大国际已成功进入全球行业的领军者地位，也正在向世界先进行业大步迈进。进入环保行业13载，光大国际的发展之路已经得到国际市场的认可，我们不仅把可持续发展作为企业发展方向，同时也希望作为公司一个新的起点，全面推进公司在可持续发展的道路上做优做强，为股东及社会创造更大的价值。”