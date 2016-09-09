G20峰会专车服务获美国白宫称赞 神州专车有什么杀手锏？

经济观察网 张强/文 “德国总理一行已在回程飞机上，此行的顺利进行离不开您为我们提高的良好行驶方面的帮助和支持，德国总理府新闻司请我们德国上海领事馆转达对您的谢意，谢谢支持！希望下一次继续合作！”G20杭州峰会结束之后，神州专车杭州分公司经理收到这样一则来自德国总理府的感谢短信。

作为主宾车的驾驶员高师傅同样也收到一份特别的礼物——一枚印有美国国旗的纪念章。G20峰会期间，他负责为一位美国大使提供服务，第一天一切顺利，在第二天到达西湖国宾馆时，随行的中方翻译送给他一枚印有美国国旗的纪念章。刚开始高师傅还一脸疑惑，问是什么。翻译人员告诉他，大使对他提供的服务非常满意，为了表示谢意，赠送给他的礼物。实际上，这已经是神州专车团队收到的第五枚纪念勋章，而其中四枚都来自美国。

在奥巴马的空军一号降临萧山国际机场时，美方的车队里，破例出现了两辆来自神州专车的别克GL8，两位驾驶员承担了当天美方随从人员的接送任务，并有了和奥巴马近距离接触的机会。其中陈进师傅在服务美国代表团期间得到美方的高度认可，美军方赠与勋章一枚，要求其协助运送重要物品。

“我们安排了359名驾驶员全程服务此次大会, 共计300辆专车，其中90%为宝马车队和别克GL8车队,除了机场接送外,神州专车还承担嘉宾的会场往返及其他出行需求。”神州专车杭州分公司经理在接受经济观察网记者采访时表示。

据了解，上报的驾驶人员在经过严格的资格政审后，名单基本确定下来。马上就要分拨体检，进行细致严格的军事化培训。其中除了业务细节外，还包括礼仪和英语的培训。训练期间多次针对实际路线进行拉练和规划。值得注意的是，其中1/3的驾驶人员都拥有部队背景。

经过长达几个月的准备后，近400人的驾驶员和运营团队被划分为八个小组。俄罗斯、美国、沙特、印度、日本，这些参会人员较多的国家单独成组，欧盟成员国一组，埃及、墨西哥、韩国等人员较少的国家搭配成组，每组配备调度员和负责人，以确保随叫随到，万无一失。

9月5日晚，随着第十一届G20杭州峰会的圆满落幕，神州专车也顺利完成了它的G20护航之旅。

而在令世界各国嘉宾如此满意的成绩单背后，神州专车经过2015年一年的发展，已经赢得了越来越多的客户的信任，开始走上一条属于自己的正确之路。

为什么是神州专车？要知道B2C模式下的网约车平台并非神州专车一家。据内部人士透露，早在今年三月份同神州专车一起竞争此次峰会指定会务用车的就有6家。而会务组经过了整整三个月的综合考核和深入考察后，才最终确定神州专车为G20杭州峰会会务组唯一指定用车。可以说安全和优质的服务是神州专车赢得这次大会唯一的出行服务提供商头衔的致胜关键。

目前，专车平台的运营模式主要有两种。一种是B2C模式。即平台公司采用租赁正规租赁公司车辆，自建车队招募驾驶员，提供运营服务的方式。这种模式公司对车辆、司机均具有较高的可控性，但是前期投入较大。

另一种是C2C模式。即平台公司招募社会车辆加入，只提供平台信息服务，并不负责具体运营和管理，自然把控力较差。

而神州专车恰恰属于前者。早在2015年1月，作为国内第一家上市的租车企业，神州租车正式对外宣布，与优车科技合作，推出神州专车。在经过两轮共8亿美元融资后，优车科技估值达35.5亿美元。2016年1月，优车科技重组为神州优车股份，并于4月份提交新三板挂牌申请。7月22日，神州专车的运营主体公司神州优车挂牌新三板，成为全球专车第一股，市值达450亿，也是新三板实业板块中第一股！

神州专车发展时间轴 图片来源：易观数据

据了解，目前神州专车参与提供的服务中不仅包括此次G20杭州峰会，还有此前的博鳌论坛、中欧国家领导人峰会等中高端会议的专车服务以及酒店用车服务。神州专车已经牢牢占据国内会务出行市场。

据易观数据最新相关数据显示，神州专车、滴滴出行和Uber分别以68.3%、62.0%和57.2%分别占据中国专车服务活跃用户平均次月留存率的前三名。

图片来源：易观数据

而由于神州专车面对人群主要集中在中高端用户领域。在月收入在1.2万以上用户人群占比方面，神州用户占有率达到了33.2%，在36岁以上的商务人群占比，神州亦达到了33.5%，均超过另外两家对手。

图片来源：易观数据

事实上，虽然神州专车的面世要比滴滴、Uber们晚，但是其选择的攻下的高端市场正好是靠猛打价格战跑马圈地的滴滴、Uber们当时没有资源和精力去顾及的。

而从商业逻辑来看，虽然高端市场的规模看起来不及覆盖数亿人群的整体市场，但也并不意味着想象空间小，反而正是利润最为丰厚的领域。

从行业发展的角度来说，虽然赢得中高端市场用户并非易事，但一旦培养了用户的消费习惯及获得了用户的信任，占据了中高端市场后，其壁垒就很难被攻破。

虽然专车出行市场百家争鸣，但也不得不说，目前来看神州专车选择深耕这条中高端市场的发展道路是理性且明智的。

纵览专车市场的发展，随着新规的落地及完善，野蛮生长的专车时代必将一去不返。在这个布满鲜花又充满陷阱的行业，如何告别图有漂亮的GMV却成本难降价格难长的尴尬，寻找适合自身的盈利模式把每个业务条线做精，不断深入到事业中，不再为赚钱发愁才是每家创业公司所应思索的。

据中金研究报告显示，专车市场在2020年将达到2万亿规模，其中，中高端的需求会达到4000亿-5000亿。这样的盘子其实已经足够大了。再过几年，其中诞生出伟大的公司并非不可能。

神州专车其实已经远远将对手甩在身后，这也许就是陆正耀曾经讲的专车大战已经结束背后的原因吧。