携手田径协会 悦跑圈成官方线上马拉松唯一合作伙伴

2016-09-09 13:39 来源： 经济观察网 作者： 盖虹达 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 盖虹达 9月6日，悦跑圈宣布正式与中国田径协会达成战略合作，成为官方指定的线上马拉松唯一合作伙伴。未来，双方将依托各自在马拉松赛事线上线下的优势资源，全方位覆盖线上线下跑步人群，中国田径协会也会推荐悦跑圈协同部分城市，为跑者提供更优质的线上马拉松服务，共同推动中国马拉松事业的全面发展。

据悉，悦跑圈在与中国田径协会达成独家合作之后，将发挥自身2000万用户优势、体育资源优势、技术优势以及新媒体优势，积极协助由中国田径协会共同主办的大型马拉松赛事进行推广与宣传，扩大赛事品牌的知名度和美誉度，并在赛事执行、服务保障、文化体验等各环节，切实推动马拉松服务体验的全面升级。

值得关注的是，悦跑圈还正式成为中国田径协会数据合作单位，双方联合组建跑者数据库体系，充分共享线上马拉松用户数据，为官方路跑年度大数据分析提供支持。

截止到2016年7月，悦跑圈共举办了19场线上马拉松，报名总人次达到490万，平均每场线上马拉松报名人数约25万，完赛总人次高达325万。其中，七夕线上马拉松单场报名人数超过55万，创下国内线上马拉松报名人数最高纪录。

相对传统的线下赛事，悦跑圈线上马拉松打破了由参赛城市唯一、比赛场地有限所带来的地域及人数限制，最大限度吸引跑步爱好者参与到赛事活动中。由于线上比赛时间、方式更加灵活，为广大跑步爱好者提供了极大的便利。更为重要的是，官方授权为跑者完赛获取的线上奖牌，与线下赋予了同样意义，实现线上线下的共同奔跑。

专访：

国家体育总局田径运动管理中心马拉松办公室主任水涛

悦跑圈CEO梁峰

问：田协在马拉松发展过程当中，跟很多人合作过，为什么选择悦跑圈作为唯一线上马拉松合作伙伴？

水涛：过去我下了班就是在十圈，而且变速，最后400米是冲刺，这个时候跑着跑着有一个教练，叫王格（音），他有一天找到我，说有一个朋友，也算是跑友，对马拉松很清楚，我们聊了聊，因为我过去是在田径中心的办公室，后来聊着聊着知道有这么一个线上跑，我们聊了以后，也是在探索、摸索，没有正式跟协会合作过，在这期间又有类似的线上跑的IT公司找过我们，有两三家直接找的，间接的还有一些，包括一些知名的公司，这个期间我们就采取公平公正公开的办法，通过跟悦跑圈的接触，他们应该是说，过去我感觉是不是太善谈，但是做事很务实，今天我改变了，梁总这种仅次于于嘉老师，侃侃而谈，谈他的领域，既有知识，又很低调，做事务实，最后通过公平竞争的办法，跟高总一起，最后应该是择优选择了悦跑圈这家公司，选择以后，实践证明我们选择是对的，包括选择以后，有公司出更高的价，我说这不符合规矩，做马拉松要符合规矩，通过比较，通过他们有实实在在的表现，中国田径协会才选择了他们，我们相信今后合作，我们在信任的基础，实力的基础上能够达到双赢。除了线上跑，我们还有更深更广的领域加强合作。

问：投资方对悦跑圈的项目有哪些期许？下一步的融资计划怎样？

梁峰：我们的投资方非常懂体育，都是非常懂互联网的人，非常支持我们做现在的行为，基本上是非常支持的业态帮助我们，不同的资源，不同的配置，不同的关系上帮助我们，我们非常感谢投资人。另外融资，我们很快有一个新的融资的发布，目前还在选择的阶段，还不方便透露，但是很快会有新的信息发布出来。

问：悦跑圈对线上马拉松是很重视的，线上马拉松对你商业模式中占有一定的定位，商业马拉松怎么帮助你变现，会不会办线下马拉松？

梁峰：我们一定会办线下的马拉松，因为悦跑圈其实现在有四个赛事，今年已经做了，你看到刚才有20场赛事，我们陆陆续续的会做更多的赛事，有很多的IP，比如说女子跑，跟很多赛事合作的泥巴跑、越野赛，都是我们自己联名的IP，我们归根结底一个体育+互联网的公司，我们不是纯粹的数据用户公司，我们的盈利方式来自于线下的赛事和线下的医疗康复、营养培训，来自于我们自己自有的杂志，来自于我们自有的旅行社，跑步的链条上是一个很庞大的体育模式，只是用互联网穿接起来。我们已经做赛事了，而且越来越多。其实我们和36氪也合作过。所以基本上线上马拉松的商业模式，线上马拉松是一个很明显的互联网产品，它是一个比原来的体验更好的产品，它一定是一个可以继续发展和深挖的体育，研究的是用户的生态、运动的行为模式，这种模式可以继续深挖，未来有很多的空间想象。在我们商业模式里面，它只是一块，我一直把自己当成体育公司看待的，体育盈利有四个东西，门票、衍生品、赞助和IP输出，你说的线上马拉松只是最简单的一点——门票，未来还有更大的空间和可想象的地方去做。