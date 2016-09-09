网酒网上市 乐视孵化乐生活子生态

2016-09-09 13:43 来源： 经济观察网 作者： 盖虹达 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 盖虹达 2016年8月，网酒网（838890）正式挂牌新三板，成为乐视第二家独立登陆资本市场的子公司。9月7日，网酒网在北京举办“论生活”上市暨乐生活战略升级发布会。媒体、重要投资人、明星股东和以乐视控股战略管理副总裁阿不力克木·阿不力米提为首的乐视移动、花儿影视、乐视体育、LeREE、乐视商城、乐视影业、乐视生态营销等众高管出席。

（乐视控股副董事长、网酒网CEO李锐携嘉宾庆网酒网登陆新三板）

发布会上，乐视控股副董事长、网酒网CEO李锐公布乐生活战略：借资本之力，深耕酒生活生态，并打破边界向广阔的生活消费领域扩张，构建乐生活生态。

乐视控股集团创始人、董事长兼CEO贾跃亭表示，生活消费领域将是乐视下一个主战场，乐生活将补强乐视生活生态的实力，不断影响并改变互联网生态时代人们的生活方式。

（乐视控股战略管理副总裁阿不力克木·阿不力米提）

“乐生活隶属于乐视生活生态，打造科技、艺术、互联网结合O2O服务型的品质生活是其战略目标。乐视将倾全生态之力，推动各子生态与乐生活深度化反，带来极致产品和服务体验，引领生活消费进入ET时代。”阿木表示。

持续深耕“酒生活生态”

作为一家酒类电商后起之秀，凭借生态力的驱动，网酒网从蓄力到狂飙突进崭露头角，展现了奇迹般的上市速度。

网酒网2013年正式上线，3年来，一直专注于以用户为核心的酒生活生态打造，逐步从葡萄酒垂直电商拓展至集“B2C、B2B、O2O、移动互联”等多元化业务类型为一体的生态型商业模式。2015年年底，网酒网获A轮近2亿融资，2016年5月获得郑晓龙、敦勇个人超7000万投资，2016年8月获马苏千万投资，成为中国酒行业现象级标杆股。

“获得A轮不久即登陆新三板，网酒网做的是未来的生意，我们看重网酒网的商业模式和未来发展潜力。乐视生态圈及各大子生态化反产生的影响力和价值，远远超过单兵作战，能真正引领品质消费潮流。”投资方珠海融乐方面表示。

事实上，网酒网的生态价值也逐渐凸显。2016年初，网酒网发布“酒生活生态世界”战略，并快速推进“全球品质供应链+自有优质品牌+跨界生态终端+多维互联网平台”的业务落地。销售额同比实现了极大增长，格鲁特、火玫瑰等自有优质产品品牌也通过IP化的运作实现了品牌溢价的提升。同时，合伙人体系不断完善，自有生态终端乐视生活馆的布局日趋稳健。

对接资本市场后，网酒网将以资本驱动现有业务快速扩张，构建专业的酒生活生态。在上游，扎根全球核心产区，构建极具竞争力的全球品质供应链，持续引进全球16个国家3000余个优质酒类产品。以IP化驱动自有产品品牌矩阵的打造，提升品牌盈利能力。聚焦合伙人体系建设，推进乐视生活馆、LeBar等生态终端的升级。在资本层面，有意向入股、收购海外产区腹地的酒庄，以增强全球供应链的掌控能力，同时以收购、入股形式整合下游渠道商。

战略布局生活消费领域

分析人士认为，乐视向来以战略布局取胜，作为乐视唯一具有生活消费基因的子生态，网酒网在垂直领域的成功，为乐视在生活消费领域孵化子生态夯实基础。

一方面，乐视凭借大生态圈的运作，已在内容、硬件、出行、用户等多个维度积蓄了足够的功力，需要寻找另一个出口释放价值能量。另一方面，纵观乐视七大子生态，网酒网作为乐视唯一具备生活消费基因的子生态，其业务侧重点与用户生活消费息息相关，高频次、大体量、快流转的市场特性，具有极大的价值蓝海。乐生活将是乐视跳出TMT领域，布局生活消费领域的关键棋子。

数据显示， 2016年，城市中高收入人群数量快速提升超9000万人，品质商品、品质服务、品质生活将成为消费结构升级的重要载体，品质生活消费成为国民经济提升的核心驱动力。

李锐表示，乐生活以用户为核心，构建“品质产品矩阵 +生态跨界终端+多维互联网平台+生活生态服务”四层完整的生态架构。驱动乐生活的主轴是跨界融合、颠覆创新，网酒网将打破产品边界、服务边界、地理边界、体验边界，实现从酒到生活消费品，从交易平台到生活平台，从本土到全球化的生活生态构想。

在产品品类方面，以酒类产品为核心，在水、饮料、食品、生鲜等不同领域开疆拓土，并以IP化产品矩阵提升品牌溢价。在服务层面，不断拓展除付费会员服务之外的生态O2O 服务、连锁终端服务、消费金融服务。随着乐视全球化战略在北美、俄罗斯、印度、东南亚的落地，网酒网打破地理边界，或以收购、入股形式实现全球上游供应链资源、世界销售通路的整合。同时通过与硬件、新科技的结合，以乐视生态产品、自建生态跨界终端等为用户提供全新体验。

倾力孵化全新的“乐生活”生态

“纵观乐视在七大生态的布局，相对于BAT购买式扩张，乐视自孵化的模式具有极大的成长价值。”李锐表示，乐生活将不断与各子生态深度化反，共同打造新的业态，最大限度去释放乐视各子生态的价值，不断引爆新的消费浪潮。

在国际化品质生活的打造上，乐视生态俄罗斯和东欧子公司LeREE (leEco Russia and Eastern Europe） 创始人、CEO徐昕泉表示，与乐生活共同成立面对中国消费者的新商务平台LeLive，通过高品质用户和跨境电商O2O的打通，创造、推广、分销以及销售高生态标准的俄罗斯农工食品（水、饮料、糖果点心、面粉、肉类罐头、蜂蜜、黄油、坚果等食品），将生态产品不断输入中国市场。

据悉，乐生活将与乐视体育共同打造“有内容的生态酒吧” LeBar。对此，乐视体育首席内容官刘建宏谈到：坐在大屏前永远不是体育生活的最理想方式，内容仅是体育生活的一个原点。双方将围绕体育IP打造拥有强社群属性、会员权益、生态综合服务和智能硬件体验的体育休闲生活方式，LeBar则是实现这种场景化体育生活方式的承载终端。

同时，花儿影视导演郑晓龙表示，将与乐生活共同成立乐花Le Flower Cafe，打造以孵化花儿影视大IP内容为核心，高品质产品为载体，影视娱乐内容为主题的全国咖啡连锁机构。以咖啡+影视+衍生品的生态模式，满足用户娱乐休闲的生活需求。

此外，产品IP化运作将赋能乐生活产品品牌。张昭在会上谈到，IP内容将变成第一“消费”生产力，通过IP反向打造产品和IP粉丝生态礼包等玩法，将跨产业共享IP的模式运用到生活消费领域，打破传统的“爆米花+可乐+电影票”价值体验。

“在出行端，易到与乐生活深度化反，通过高品质产品极速配送、定制衍生产品、会员打通等方式，实现集出行场景、配送场景、消费场景到体验场景为一体的高品质生活便捷体验。”乐视控股CMO 、易到总裁彭钢表示。

乐视O2O与乐生活将以“高品质产品+跨界融合”的深度化反，为用户创造更好的品质生活体验。乐视生态O2O销售平台总裁张志伟表示，“未来将通过与乐生活共享线上流量、用户资源，就线下信息流、资金流等全面互通，助力乐生活快速渗透。”

“未来的用户体验一定是场景式的，无论是线上还是线下，营销也将变成用户体验的一部分。”乐生活的规划和布局，让乐视生态营销能覆盖多元化场景，这对品牌商而言更具价值。乐视生态营销高级副总裁谭靖颖表示，将以内容联营、渠道联营、产品联营，助力乐生活。

而当生态手机与乐生活化反，将为用户带来怎样的价值？乐视控股高级副总裁、乐视移动总裁冯幸表示，通过超级手机可以随时随地将内容、出行、娱乐、休闲等生活场景打通，为用户提供无边界的体验。如可以在约好友一起看球时，呼叫易到用车接送，一起坐在LeBar，边享用网酒网提供的美酒，边通过乐视超级电视观看震撼的比赛，喝酒之后还可呼叫易到用车。

乐视各子生态能够在短时间内成长为业内翘楚甚至独角兽，离不开乐视生态的保驾护航。乐生活通过与各子生态的化反，打造科技、艺术、文化相结合的颠覆式的产品和创新的服务，通过不断创新体育休闲生活、娱乐休闲生活、智能家居生活、国际品质化生活，提供更有想象力的共融共生的生活方式，让用户享受无边界生活圈成为触手可及的现实。