首次实现“三端互通” 蓝港互动加快布局

2016-09-09 13:45 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

2016年9月8日，蓝港互动《黎明之光》手游全平台上线，成为蓝港互动正式发布的国内首款手机、电脑、主机三端互通3D动作冒险手游。

《黎明之光》是蓝港互动于2012年自主研发的3D双端动作游戏，其“客户端+网页端”的双端设计在当时获得了行业的广泛关注，上线以来总用户超2700万，累积流水超5亿。时隔四年，《黎明之光》端游制作人左拉带领团队，对美术、玩法和技术等进行全方位优化，将这一经典游戏改编为次世代MMOARPG手游。《黎明之光》手游凭借出色品质，在同期众多重量级IP大作中脱颖而出，被硬核联盟评为2016年9月明星手游，将配以S级优质资源展开全线推广。

《黎明之光》手游将与原有的客户端与网页端实现互通，并基于蓝港科技研发的“FUZE游戏机”推出主机版本，玩家可同时在手机、电脑、主机上体验同一款游戏，蓝港互动成为国内首家以一款产品横向打通手机、电脑及主机三端的游戏公司。蓝港互动再次与可口可乐公司合作，100万瓶《黎明之光》定制版雪碧将上架各大超市及卖场，提升《黎明之光》在年轻人群中的影响力。

《黎明之光》是2016年下半年蓝港互动力推的重点产品，蓝港将持续加强游戏的研发和发行，推出《独立日：卷土重来》《大话蜀山》《王者之剑2》《苍穹之剑2》《捉妖记》等一系列大作。蓝港互动集团董事局主席王峰曾多次表示，未来蓝港互动将坚持推进泛娱乐与国际化业务，通过多元的产品布局，加速“影漫游”三位一体战略的落地。