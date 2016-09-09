全时便利加速布局成都市场 起航扬帆带动行业全面升级

2016年9月8日，位于成都市成华区财富又一城商圈的全时便利店盛大开业，闪耀锦城！这也是全时便利进入成都以来开业的第30家店。全时便利璀璨升级，全新起航，带动便利行业升级换代，引领成都”最后一公里“品质生活！

全新形象升级体验时尚优质购物环境

全新升级的全时便利新一代门头更加大气，红黄相间的鲜明标识，简约清爽的店面，为财富又一城商圈注入了一股时尚新流，也为成都消费者带来一个全新的便利体验空间。新店干净典雅，温馨舒适，将购物与餐饮完美结合。在商品结构上，财富又一城店延续了全时一贯的时尚、精品、个性化，一如既往地为顾客提供更多高品健康的生活选择。

全时便利总经理杨波在开业讲话中表示：“全时便利要做的不仅仅是满足人们日常消费的简单需求，而是要全面融入成都的生活模式及消费模式，为成都市民提供适合他们生活的最佳选择方案，提供全方位的优质惠民服务，从而实现连锁便利店独特的社会意义与价值。”

成都成华区区委、区政府何书记，商主席等相关领导参加全时便利新店开业剪彩仪式

开业当天促销让利规模空前，不仅有免费赠送的大金额购物券，更有寿司、沙拉、便当、面食、三明治、关东煮、烤肠统统８折的优惠福利，除了海量商品特价，更有88元超值大福包、愤怒的小鸟、HelloKitty等多款公仔赠送。现场人气爆棚，引爆购物狂潮！

优质商品、优惠价格、当地特色、贴心服务、便捷措施、丰富活动……全时便利以最看得见的实在和便利，呈现在成都消费者的面前。

产品本土化升级品尝贴心爽口美食

入驻成都的全时便利，结合成都市民热爱的川味，特别设置关东煮辣汤系列，并定期增设特色小吃，将地道成都口味与新式消费体验相结合，将蜀文化与全时的便利理念相融。

成都全时便利，在与锦城文化相融相生之中，也体现着独特的全时文化个性。精致而温馨的就餐区，免费wifi覆盖，24小时供应的免费热水，定期更新的成都小吃专区，还有自助的超快速微波加热服务，每一项便民设施都将全时惠民的宗旨落实到了每一家门店,每个细微之处。

全方位服务升级引领“成都最后一公里”

成都“最后一公里”市场已日渐成熟，拥有品质消费能力的80后，尤其是90后简单、便利、高效的消费习惯形成，全时便利在成都的迅速发展，顺应了时尚与个性化消费增长的趋势。

全时便利，不仅是一家便民服务的新型便利店；它提供的不仅是丰富的产品，也不仅是多层次的服务，更是一种愉悦的生活体验。

与传统便利店不同，全时便利把重资产运营模式带来的良好体验引入成都。舒适的环境，贴心的布置，小憩或就餐，都能使顾客收获一份内心的愉悦。

全时便利，更像是选择便利生活方式的时尚注脚。作为国内便利店行业的领军者，全时便利始终致力于提供“最后一公里”的完美解决方案，打造真正适合大众消费和享受的高端便民服务，并通过这种服务向所有成都消费者传递一种“品质生活，触手可及”的生活美学，与消费者一起分享愉悦的购物体验及生活态度。

布局网点升级全面覆盖成都便利生活

自2015年11月入驻成都以来，在短短的10个月内，全时便利成都营业店铺数量已达到30家，签约店铺数量超过50家，遍及成都各大商圈及主要行政区，还有7家地铁店即将开业。全时便利已真正渗入成都市民的生活中，让每一天都有更多的成都消费者享受到全时的优质商品和贴心服务。

2016年，成都全时便利进入超速发展的快车道。据悉，近期成都全时便利将启动加盟业务，并积极拓展电商合作与品牌合作业务，预计2016年底，成都全时便利的店铺数量将达到100家。

未来五年，全时便利计划在管理、运营、商品、商业策略、机制、人才等各方面升级重塑、创新发展，实现“成都千店、全国万店” 的宏伟蓝图，为锦城搭建一个舒适、贴心、便捷的线上线下便利场所，将融餐饮、购物、娱乐、休闲于一体的便利生活真正覆盖成都，为成都市民带来更多便捷和实惠。

全时便利始终以“为客户提供便利、快捷、全方位的服务”为宗旨，依托新型复合店铺在经营模式上的创新和对品质的极致追求，全时必将从容把握“最后一公里”消费趋势的核心命脉，持续为中国消费者带来完美的消费体验，不断引领中国消费者的高品质生活！