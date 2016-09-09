“匠心筑梦 飞跃未来”美特斯邦威品牌创新

2016年9月8日，“Metersbonwe品牌创新暨民族服饰品牌渠道变革升级论坛”在上海美特斯邦威总部隆重举行，中国连锁经营协会副秘书长武瑞玲、美特斯邦威董事长周成建、万达金融集团有限公司总裁曲德君、万达集团商业管理公司副总裁崔宗明、章培玉、盈石中国商业投资控股集团董事长司徒文聪、印力集团商业管理公司副总裁杨创、南京水游城商业管理有限公司总经理孙旭东、正荣商业总经理张子玉、上海大悦城总经理危建平、友阿集团董事总经理胡硕、淮海商业集团副总经理刘铠源、毛晓芳等400多位嘉宾一同出席本次论坛，共襄盛举。

在互联网的洗礼之下，新的消费群体正在崛起，当一个产业愈是竞争重重，也越意味着到了行业变革、洗牌重组的临界点。2017年服装零售业究竟会怎么变？民族品牌将如何应对？嘉宾们热烈的探讨和观点碰撞，希冀为传统零售业带来新的启迪。

美特斯邦威董事长周成建表示：“作为已经深耕中国21年的民族品牌,美特斯邦威与诸位一起，共同亲历并目睹了中国零售行业的发展历程以及当前如火如荼的大转型、大变革。我们坚信实体零售产业依然具备蓬勃的活力与持久的生命力, 与时俱进的零售商与品牌商均将因创新与转型而受到消费者及市场机遇的认可与青睐。”

体验时代主动求变

据中华全国商业信息中心监测，2016年上半年全国50家重点大型零售企业零售额同比累计下降3.1%，该增速相比上年同期回落了4.2个百分点，且所有品类零售额均表现为同比下降。购物中心则继续增长，单体规模更有放大之势。数据显示：截至2016年6月30日，全国共有161个大中型商业项目开业，与2015年同期增加144个相比，增幅达11.8%。

中国连锁经营协会副秘书长武瑞玲表示：我觉得今天会议的主题非常明确非常好，“跃”是什么呢？是崛起再崛起，现在是消费崛起，同时也是中国本土品牌再次崛起的黄金期。再次崛起意味着什么？意味着我们所有的这些本土品牌包括美特斯邦威为代表的本土服饰品牌，在过去20多年来，他们不断在原来供应链体系下、原来品牌分销模式下、原来市场地位下，他们在自我革新、自我找品牌发展方向。

消费者的消费习惯正在潜移默化中改变，经济水平的提升不仅带来消费需求的进化，更带来了消费群体的细分。E时代的消费者更加注重独特性，注重精神层面的消费和享受，只有能够契合他们个性、心灵和精神认同的购物场所才能够决定他们的行为。

在服装零售行业从产品时代、服务时代步入体验时代的起点，信息较之以往数以百倍的瞬息万变，新技术VR 、AR日新月异，传统服装巨头将如何应对？与会嘉宾畅所欲言，一轮轮激辩迸发出智慧的火花，引得台下掌声雷动。

据悉，凯德商用、正荣集团、世贸、金鹰集团、新城、王府井、银泰置地、宜家荟聚、百盛、吾悦、协信、SM集团、红星、宝龙、悦方ID、正大、大融城、欧亚集团、银座、崇邦集团、世纪金源全国招商总经理、总监等业界知名人士参与了此次论坛。

水游城孙旭东在论坛上谈到：“我们的敌人从来就不是互联网，更不是电商，我们的敌人是我们自己容易满足的内心。在消费观念巨变的今天，只有抛弃传统的思想，深入消费内心，才能有创新的动力，才能抓住新的商机，通过对‘人、场、货’更加细致入微的精细化管理，将现场消费体验做的更好。”

对比当下网络购物和移动购物市场增幅突出，但消费者仍需要能直接触摸感知到购物体验选择，与会人士认为：传统零售可能在渠道方式上适应顾客购买方式的变化，但一定不会衰退，只会越来越强。

司徒文聪则认为未来国际性品牌将逐渐从国内购物中心主力店位置中退出，国内品牌、民族品牌会慢慢成为主力店的主流部分，国内品牌只能主动求变，对时代变化做出最积极的反应。

印力集团杨创表示：民族品牌在成长中总有种种困局，民族品牌需要提示开发创新能力，还要将民族品牌团结在一起，实现共同发展。

在圆桌论坛环节，美特斯邦威集团董事、马良行创始人胡周斌，水游城总经理孙旭东，印力集团招商部副总经理陈木贵，戴德梁行南京及杭州总经理汤光耀，中国连锁经营协会连锁品牌与零售地产部副主任张君，美特斯邦威品牌负责人李广，盈石集团副总裁郑瑞声等7位大咖共同探讨“中国民族服饰品牌与购物中心的共赢之路”。

五大系列升级裂变

在论坛上，美特斯邦威董事长周成建表示：“当前中国的主流消费业态都在向‘购物+餐饮+娱乐+文化’的第五代零售购物中心模式转型。我们以为，‘餐饮、娱乐和文化’的确从广度上延展和丰富了购物中心的业态，并提升了消费者在现场的体验式消费，但购物才是零售业态的基础与核心，如何通过品牌与产品的竞争力为消费者带来更具有‘深度’的购物体验，仍将是零售业在市场竞争中得以胜出的关键因素。”

面对新的市场机遇和零售环境，美特斯邦威希望为各类细分市场的目标消费者带来最能引起其共鸣的品牌体验、产品体验、风格体验，且正致力于成为新零售业态中的亮点、热点、差异点，成为购物中心深度开发细分消费市场时不可或缺的重要品牌合作伙伴。

此次论坛之上，美特斯邦威同时重磅推出五大系列NEWear、HYSTYL、Novachic、MTEE、Tebond。五大系列负责人向与会人士介绍了品牌的内涵和灵感来源，继承美邦的匠心，却颠覆了以往大众对美邦的概念和认知，以全新的面貌闪亮登场，重装出发，更加新鲜，也更加时髦，更加贴近消费者的行为习惯，为年轻人提供专属自己的炫酷体验。

美特斯邦威旗下其他品牌ME&CITY、ME&CITY KIDS和褀的负责人相继登场，介绍品牌最新理念，展示覆盖不同人群的时尚态度和生活理念，生动的讲解之下，各大购物中心的负责人对全新的品牌显示出浓厚兴趣。

无论生活方式如何更迭，万变不离其宗，永远不变的是要为消费者提供好的产品，这也是美特斯邦威21年以来的坚持。只有选择不忘初心，不断自我提升，发挥本源的力量，才能全方位的为消费者提供极致化的产品和消费体验。

一句“不走寻常路”，不仅是美特斯邦威深入人心的口号，更是深深根植在美邦血液里的那根永远活跃跳动的神经。成立21年来，经历了虚拟经营、代言人营销、大店策略、多品牌运作、互联网商业应用，时刻保持锐意进取，追求创新和变革，面对现今消费者更个性化、细致化的需求，美特斯邦威再次主动求变。

几抹沁人的亮色，新模式的探寻，也许昭示着零售业重生的曙光，品牌与渠道的交互升级才能更大程度的撬动零售经济的巨大动能。

趋势仍在，路更踏实，周成建表示：“美特斯邦威期望与各位零售行业领导者通过精诚合作，开创更加顺应市场需求的‘零售方-品牌方’合作模式、共同开拓更加广阔零售市场的信心与决心。在消费持续升级和消费类型加速多样化的今天，只有通过具有‘深刻消费者洞察能力’及‘卓越创新能力’的零售商与品牌商之间高度协同与整合，才能为消费者创造出能产生高度共鸣的深度体验，才能为整个消费产业链实现更加丰富而持久的商业价值。”

品牌简介：

NEWear意译为新.衣着，多元的组合传递着青春活力的年轻态度及轻松随性的产品体验。“休闲、有趣、明快”是NEWear核心的产品风格。

HYSTYL与HIGH STYLE高阶有型同音，品牌将年轻人热爱的街头文化、朋克元素与前沿设计结合，以极具辨识性的字母标语和丰富廓形为手法，为追求鲜明态度及着装风格的年轻人提供时尚前沿的潮酷体验。

Nova代表新发现的星体，有革新、突破的引意；Chic 是当下的年轻的流行时尚。Novachic 代表着美特斯邦威都市轻运动系列是不同于以往的，革新性的时尚风潮。为消费者提供舒适、便利、具有功能性的年轻时尚的都市产品，鲜活的轻生活方式

MTEE是美特斯邦威旗下一个集合多元文化的品牌：每个方格代表一种文化，展现着一种创意，每个方格相互影响而汇集，即是MTEE对“文化、创意、跨界、融合”的独到诠释。

Tebond[特优仓]，以触手可及的心动价格提供Metersbonwe旗下系列品牌优质商品，带来“物超所值”的感觉。

ME&CITY 以全球化的视野，风格化的设计和大众化的价格，为都市年轻族群提供工作、休闲、商务等不同场合的着装需求。

Moomoo 以时尚的设计、舒适的面料，轻松切充满乐趣的店铺氛围，为孩子们创造了一个充满想象力的时尚王国。

ME&CITY KIDS 米喜迪以都市时尚化、个性化的款式，倡导潮童的时尚概念和穿衣品味，为3-13岁的儿童专业打造引人瞩目的、个性独立的时尚儿童形象并传达愉悦的生活态度。

CH`IN 褀品牌从过去与当下汲取灵感，彰显简与繁的碰撞融合，将传统中国服饰文化与现代廓形交相融合，以独特的服饰语言传递高雅品位，诉说新绅士的生活格调。