牵手诺亚探索中国财富管理市场 黑石集团50亿美元布局中国

2016-09-09 16:55 来源： 经济观察网 作者： 李意安 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 李意安 黑石集团董事长、CEO兼共同创始人苏世民表示黑石集团对中国财富管理市场表现出了浓厚兴趣，并将诺亚集团视作中国市场的核心合作伙伴。“黑石大学就是我们为了让市场了解和学习另类投资所作出的努力。而诺亚是中国国内市场教育做得最好的一个财富管理机构，很高兴和诺亚携手合作黑石大学项目。”苏世民表示。

苏世民认为相较其他市场而言，中国市场的另类之处在于住宅类房地产和储蓄类投资比例几乎占据了理财市场的全部。相较而言，权益类资产的投资比例则比较低。“在中国，资本涌入住宅类地产推高了市场价格。”苏世民表示。

苏世民表示，目前黑石在华布局资产规模已经超过了50亿美元。黑石非常看好中国地段佳的购物中心（针对大众消费者）和物流地产方面的投资机会。同时，他也非常看好印度办公楼的投资机会。。

与此同时，苏世民对美国市场的投资机会表示看好。“英国脱欧包括脱欧的不确定性，这使得投资者更亲睐于向美国投资，美元大概率会保持升值趋势，美国法规健全、政府稳定，安全的投资环境会吸引全球资金进入美国。”苏世民表示。

苏世民介绍，黑石重点布局四大领域，包括私募股权，信贷投资，房地产和对冲基金。

“每一个资产类别里面，我们都有不同的投资策略，如果你有非常多的策略，不错的投资机会还是不难找的。”苏世民表示，“我们要努力保证的是，每个策略都能捕捉到机遇性的投资。我们不一定非要在某个时间进入某个市场，我们只在机会比较明显的时候我们才去出手。比如，眼下物流地产就是一个很好的机会，互联网经济增长必将带动物流领域的爆发，我们很有信心。除此以外，随着消费升级不断推进，消费金融等领域也非常值得关注。”

苏世民表示，中国的财富管理市场正面临一个巨大的历史机遇。“随着经济的持续增长，中国的亿万富翁已经超过了所有其他国家，对高净值人群来讲，财富管理的需求在不断增加，这种供需环境下，会出现很多的创新。而对比美国现状，中国的财富管理市场还处于婴幼儿的早期增长阶段，增长潜力巨大。”