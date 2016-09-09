红星美凯龙首届Design Dream Show开幕，将联合行业成立梦基金

2016-09-09 16:57 来源： 经济观察网 作者： 谢敏敏 编辑： 经济观察网

导语：

9月8日上午，以“为中国生活设计”为主题的首届Design Dream Show在世博展览馆中国国际家具展上正式开幕。国内首个推进家居设计产业创新，助力设计资源整合和平台搭建的公益基金——梦基金也在开幕式上首次揭秘。

当日，中国家具协会专家委员会副主任陈宝光、红星美凯龙执行董事、副总裁车建芳、博华副总经理钟蓓红、联邦家私董事局主席杜泽桦、荣麟家居董事长戚麟等嘉宾出席了开幕式并作精彩致辞。

车建芳在发言中提出，希望用互联网的思维和技术，结合红星美凯龙已有的强大线下资源, 建立一个新的商业生命共同体，并以此引领下一个30年中国人的生活方式变革，满足人们对家的每一个想象。

中国家具协会专家委员会副主任陈宝光高度评价了此次盛会，并提出中国原创设计的发展不能脱离消费市场，鼓励更多的家居企业共同加入。中国轻工业联合会会长张崇和、中国家具协会理事长朱长岭、上海博华国际展览有限公司创始人及董事王明亮等一行参观了整个展览并给予高度评价。

上海博华国际展览有限公司副总经理钟蓓红表示，此次合作源于双方对行业原创设计、以及生活方式倡导的一致性，都承担着中国原创设计孵化器的责任。

活动现场还邀请到了著名荷兰设计师Jurgen Bey到场助阵，与中国知名设计师刘小康、周宸宸、佘文涛同台互动，碰撞设计思维，分享设计心得。随后，在到场媒体的见证下，众嘉宾携手为Design Dream Show“为中国生活设计”开幕式揭幕。

为中国生活设计

据记者了解，首届Design Dream Show由中国家居流通领域品牌大佬红星美凯龙携手创新设计联盟联合主办，展出时间为9月8日-10日，并以“为中国生活设计”为主题。除了与红星美凯龙30周年主题遥相呼应，更表达了企业30年来一贯坚持提升中国人家居品味的态度。

据主办方介绍，2016年是DDS（Design Dream Show）的元年，它的核心理念是“提供工厂与设计师展示自己的舞台，以整体性与创新性为展览特色，整合产业优秀的设计与生产力量”。红星美凯龙希望通过这一方式关注中国人生活方式的变革，人居生活理念的革新，并整合产业内力量，推动原创设计发展。

今年的Design Dream Show主要由三部分组成：曾惊艳了2016米兰设计周的“传承站出来”—当代中国的生活哲学展、红星美凯龙30周年五大国际设计师展和创新联合展。其中展出作品分别出自原研哉、隈研吾、Jurgen Bey、梁志天、戴昆、邱德光等国内外著名设计师之手。

值得一提的是，五大国际设计师展是五位大师以“为中国生活设计”为命题特意创作的五组设计作品，这也是其首次公开对外展览。而创新联合展则由国内最具原创设计力的家居品牌和建材品牌创作，这也是国内建材品牌第一次参与中国国际家具展。大师作品云集的Design Dream Show也因此成为本次中国国际家具展上的一大亮点，吸引了广大消费者和设计从业者慕名而来。

让设计梦想落地

除了在国内外设计师和消费者之间搭建互动平台，红星美凯龙还为更多的原生设计力量的成长提供孵化器。红星美凯龙执行董事车建芳组织家居设计师和知名家居品牌一同发起国内首个推进家居设计产业创新，助力设计资源整合和平台搭建的公益基金——梦基金。

据发起人车建芳介绍，梦基金将从学术、交流、资金扶持这三个方向切入，聚集一批具有强烈社会责任心与公民使命感的企业家和设计师，借助供给侧改革这一政策浪潮，推动人居生活的变革，创造更公平更智慧的生活方式。“一群具有强烈社会责任感的企业家和设计师聚集在一起，通过设计的力量，为国人创造理想居住环境，实现美好生活梦想。知识与创新转化、资源整合与平台搭建，就是我们让梦想落地的方法。”

事实上，连续五年参加米兰设计周的红星美凯龙在设计上的不遗余力早已在业内有口皆碑，而在刚过去不久的红星美凯龙30周年盛典上，红星美凯龙董事长车建新发布了“1001战略”，再次将设计提高到企业战略高度。

1001战略中提出将构建一个设计平台，包括置业设计、装修和空间设计、家居产品设计、软装设计等，使设计美学理念贯穿整个泛家消费产业链条。在设计平台上，未来除了引入国际设计师，同时还会成为中国原创设计师的孵化器，并联合用户、生产商、服务商打造一条原创设计的产业链。

红星美凯龙一直试图将中国原创设计品牌及原创设计师推向全球舞台，发出中国声音、与国际思维碰撞，达成多元文化的语境的理解。此次，成立梦基金，更是将推动中国原创设计发展进入新纪元。

据主办方介绍，在9月9日的中国家具设计大会上，从米兰设计周上载誉归来的米兰展设计团队将首次公开分享，而梦基金也将在设计师之夜上正式启动。