定增募资24亿引入机构投资者 电子城加快跨区域产业园布局

经济观察网 牧宇/文 9月3日，北京电子城投资开发集团股份有限公司（600658.SH，以下简称 “电子城集团”）发布公告称，公司以每股11.01元的价格完成非公开发行股票发行，新增股份218,891,916 股，总股本增至 798,989,318 股，募集资金约24亿元人民币。

电子城集团是一家以科技产业园区开发管理与运营为主营业务的国有控股企业。通过此次定增，公司引入了弘创（深圳）投资中心、东吴基金、鹏华基金、融通基金、德邦基金，以及东久（上海）投资管理咨询有限公司等6家机构投资者。其中，弘创（深圳）投资中心获配72,963,669股，获配资金约8亿元，本次发行后持股比例为 9.13％，成为电子城集团第二大股东。公司控股股东和实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）持股比例将从 62.65%降为 45.49%。

据悉，此次电子城集团定增资金主要用于天津项目和朔州项目的开发建设。天津项目是电子城集团实施全国拓展战略中首个落地的高科技创新产业项目，被定位为创新产业平台项目,实现了公司“创新中心”系列创新产品的落地。该项目位于京津冀城市群发展的重点区域，总占地面积约580亩，总建筑规模96万平方米。此次参与募投的项目是电子城西青1号地东区项目（移动互联网产业园区项目）、电子城西青1号地西区项目（数据信息创新产业园区项目）、电子城西青7号地西区项目（科技创新产业园区项目）。

朔州项目则是电子城集团着力打造的智慧城市系列首个智能化社区落地项目，位于山西省朔州市朔城区恢河南岸，占地1400亩，总建筑规模130万平方米。此次参与募投的项目有电子城•京城港墨兰园小区、电子城•京城港清竹园小区，电子城•京城港项目二期。

根据可行性分析，电子城集团上述两个募投项目均具较好市场前景和经济效益，合计将给公司带来37.91亿元的销售收入和5.40亿元的净利润。其中，天津项目预计建设周期3年7个月，实现销售收入283,306.97万元，实现净利润43,480.14万元，销售净利率为15.35%。朔州项目预计实现销售收入95,745.02万元，实现净利润10,473.54万元，销售净利率为10.94%。

电子城集团将天津项目和朔州项目打造成“创新中心”系列和智慧城市社区系列品牌，作为公司新的经营亮点，将为公司培育新的利润增长点。此次募资成功，不仅缓解公司缓解资金压力， 加快全国布局的节奏，将品牌在全国复制，从规模和空间上实现公司园区地产的跨区域服务。

按照电子城集团的战略布局，未来将积极推进在长三角、珠三角、海峡西岸经济区、成渝经济带等热点经济区域的战略布局工作，并根据各个园区自身特点和资源情况，建设符合各园区定位的产业聚集平台，建立创新的环境和氛围，形成并固化新的产品体系和盈利模式。

而就在9月9日，公司发布最新公告称，近期与厦门市集美区人民政府签订了战略合作意向书。