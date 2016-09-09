成都自贸区“路线图”

自贸区在成都的“落地”，是中央对四川战略区位重视的体现，也是近年来成都积极主动地进行制度创新、水到渠成的结果。如果说在获批自贸区以前，成都在自贸区探索中的任务主要是学习“上海经验”的规定动作，今天的成都，则面临着在探索创新上“自成一派”的任务。

8月31日，商务部部长高虎城透露，近日，党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。

从目前的信息和已有的布局看，四川的自贸区将以成都为核心，自2014年以来，成都以自贸区为范例和目标的改革和探索已两年有余，对于成都而言，自贸区如何“落地”，成为其下一步的首要任务。

“边申报、边探索、边改革”

自贸区在成都的“落地”，可以说是中央对四川战略区位的重视，也是近年来成都积极主动地进行制度创新、水到渠成的结果。

改革开放三十余年来，各省份和地方曾有一波争建“开发区”、“保税区”以及各类专项政策的热潮，在不少分析人士看来，与此前以税费优惠为核心的“政策洼地”不同，中央对自贸区的核心定位在于“制度创新高地”。

事实上，自贸区在上海落地后，成都便以积极务实的态度进行着制度创新，“边申报、边探索、边改革”。

2014年8月，四川省决定在成都高新综合保税区、成都空港保税物流中心学习借鉴上海自贸区经验；两个月后，成都拿出“55条”学习借鉴的具体措施。

一年之后，即有成都的企业享受到了自贸区的实际“待遇”。2015年9月1日，成都旅众通旅游开发集团有限公司在天府新区成都直管区政务中心工商窗口，领到了中国西部首张“三证合一、一照一码”营业执照，标志着成都正式启动“三证合一、一照一码”登记制度改革，而商事登记制度改革，也是上海自贸区的核心举措和经验之一。

而在与货物贸易有关的制度方面，成都推行了“保税货物区间结转制度”，这让不少保税区内的企业获益匪浅，据媒体报道，因为这项制度，在成都投资的IT巨头英特尔相关贸易整体通关时间减少6个小时，在成都和大连间的运输时间由原来的2-3天缩短至1天，仅此一项每月节约费用超过10万元。

在探索的同时，作为成都自贸区顶层设计的“自贸区方案”申报工作亦同步推进。2015年4月1日，四川省政府向国务院专题报送了《中国（成都）内陆自由贸易试验区申报方案》；2016年3月8日，四川再次根据新的形势和深化研究成果形成《申报方案（完善提升稿）》并报送国务院。

据了解，上述方案围绕完善法治化、国际化、便利化的营商环境，深化国际产能合作，推进服务贸易自由化，推进货物贸易便利化，深化金融领域开放创新，率先推进与欧盟服务贸易自由化，监管服务以及税收政策等8大重点领域提出了160余项改革举措。

成都自贸区框架

如果说在获批自贸区以前，成都在自贸区探索中的任务主要是学习“上海经验”的规定动作，今天的成都，则面临着在探索创新上“自成一派”的任务。

据成都市商务委相关负责人透露，成都创建内陆自贸试验区的总体思路是：以制度创新为核心，以营造法治化、国际化、便利化营商环境为目标，发挥成都“一带一路”重要节点城市作用和向西向南“贸易走廊”的地缘优势，立足内陆服务全国，承东启西辐射亚欧，探索与“一带一路”沿线国家经济合作新模式，促进内陆地区与沿海沿边沿江协同开放，培育内陆地区参与国际竞争合作新优势，构建全方位开放新格局和开放型经济新体制。

从这些官方表态看，成都建设自贸区有几个关键点：

首先，制度创新是核心，其目标则在于实现法治化、国际化，以及营商环境的便利化。

其次，在实现发展增量的路径层面上，成都把笔墨放在了与沿海沿边沿江协同开放，以及培育与“一带一路”沿线国家经济合作的新模式上。

同时，成都希望在制度创新和实现发展增量的过程中能在某些方面起到“领头羊”的作用。“成都是典型的内陆城市，应该在全方位构建对外开放新格局方面，创造一些可以在其他内陆地区复制推广的经验。”成都市商务委相关负责人说。

据前述成都市商务委人士透露，成都将力争通过3至5年的努力，把自贸试验区建设成为引领西部大开发的动能转换区，融入“一带一路”的国际装备制造与产能合作区，探索中国与欧盟服务贸易自由化的开放先行区，对接国际投资贸易规则的压力测试区，整合全球创新要素的创新创业集聚区和构建内陆开放型经济新体制的综合改革区。

对于成都在全国自贸区“试验”中的地位，成都市服务业研究院认为，成都作为西部大开发的“领头羊”和内陆开放的“最前列”，是一个关键性的城市，有责任有义务落实国家要求，通过自贸区先行先试、有所作为，未来，特别是在内陆开放型经济高地建设，推动内陆与沿海沿边沿江协同开放方面起到引领作用。

成都下一步

7个新的自贸试验区已经获批，但在全国已有12个自贸区的形势下，各个自贸区下一步无疑将在竞争和合作中，凭借自身的禀赋和特色，进一步地探索和发展。

就成都而言，其在营商环境、金融环境，乃至创新精神上，放眼整个中西部都有着相当的优势，如果说成都下一步的自贸区“试验”务求全面和深化，这些因素都将成为适宜的土壤。

普华永道近期的一份研究报告表示，成都市一直在积极探索事中、事后行政监管的改革，加快政府职能的转变，在社会信用体系建设、信息共享和综合执法制度、企业年度报告公示和经营异常名录制度、社会力量参与市场监督制度等方面成效明显。

企业对于一个地区营商环境的感知也最为敏锐，从数据上看，今年上半年，成都投资继续保持平稳增长态势，新签约引进重大项目（含增资）162个，总投资1830.35亿元；利用内、外资实际到位分别为2124.21亿元、45.68亿美元，利用外资实际到位总量居中西部城市第一。

在金融环境上，成都亦被一些外资金融机构所看好。“早在2014年，成都就已经开始在全国率先借鉴和复制上海自由贸易试验区经验，并已取得一定的金融创新成果。随着四川获批第三批自由贸易试验区，我相信成都企业将能获得更为便利的融资和投资环境，充分发挥与南部和西部地区联系的地理优势，促进与包括东盟在内的一带一路沿线国家的贸易与投资”，新加坡大华银行成都分行行长胡维表示，早在2006年，这家新加坡大行就将其在中国西部的第一家分行设在了成都。

据了解，包括四川在内的7个新设自贸区获批后，下一步商务部将采取集中指导与专项指导相结合的方式，尽快会同相关省市和部门，研究完善新设自贸试验区总体方案，履行必要审核程序后实施。

据成都官方媒体报道，成都近期将进一步梳理上海、天津、广东、福建4地自贸区的海关监管创新制度清单，为四川自贸区借鉴学习做好准备；开展调研，深入了解各地政府、企业的实际需求和建议，把需求转变为创新制度落地服务；同时，还将对“先行先试”过程中探索的自主创新监管举措进行总结评估，继续实施先进做法和经验，对不足之处作进一步完善优化。

而普华的研究报告认为，成都将在深化金融领域开放创新，率先推进与欧盟服务贸易自由化，监管服务和税收政策等重点领域进一步深入探索，挖掘改革潜力。