诺翰酒店参与角逐第九届AHF亚洲酒店大奖 荣膺2016年度最具投资价值酒店品牌

9月6日至8日，诺翰酒店集团中国区作为重要嘉宾出席AHF®第九届国际酒店投资峰会暨第三届中国酒店资产管理大会（2016 AHF International Hotel Investment Summit & 3rd Hotel Asset Management Conference，以下简称第九届国际酒店投资峰会）。诺翰酒店集团旗下中端城市酒店品牌诺翰酒店凭借出色的盈利能力和良好的业主回报率，获封第九届AHF亚洲酒店大奖“2016年度最具投资价值酒店品牌”，标志着业界对诺翰酒店集团中国市场发展前景的充分认可。

图1. 诺翰酒店荣膺2016年度最具投资价值酒店品牌，图为诺翰酒店集团中国区首席发展官何锡洪（左）与香港酒店业协会执行总干事吕尚怀在颁奖典礼现场

图2. 诺翰酒店集团中国区执行董事马健龙（Markland Blaiklock）（左三）为第九届国际酒店投资峰会开幕式剪彩

“我们对诺翰酒店获封‘年度最具投资价值酒店品牌’感到由衷的激动，这不仅仅是业界对诺翰酒店盈利能力的认可，也说明大家看好诺翰酒店品牌在中国市场的发展潜力，这对我们来说意义非凡。”诺翰酒店集团中国区执行董事马健龙（Markland Blaiklock）表示，“作为合资公司，诺翰酒店集团中国区目前的战略重点是在中国市场布局诺翰酒店和诺翰精选酒店，一如既往地致力于为客人创造更优体验，并为业主和股东带来更高收益回报。当前正是发展良机，我认为可以用一句话形容诺翰酒店在中国——最合适的品牌以最合适的时机来到了最合适的市场。”

图3. 诺翰酒店集团中国区执行董事马健龙（Markland Blaiklock）（右二）参与第九届国际酒店投资峰会嘉宾对话

此次载誉而归的诺翰酒店是诺翰酒店集团旗下中端城市酒店品牌，凭借绝佳的地理位置、高品质的产品和服务满足商务人士和休闲旅客的入住需求。凭借超过37年的运营经验，诺翰酒店已在欧洲和南美洲主要市场处于领先地位。在诺翰酒店集团五年革新计划推动下，酒店RevPAR（每间可供出租客房收入）、GOP（营业毛利润）与EBITDA（税息折旧及摊销前利润）持续稳步增长，为业主和股东带来更高收益回报。出色的盈利能力、杰出的运营管理能力和灵活的业主合作模式令诺翰酒店在业内独树一帜。

今年3月，诺翰酒店集团与海航酒店集团的合资公司北京海航纽华酒店管理有限公司正式成立，正式作为诺翰酒店集团中国区开始运营。顺应中国市场日益增长的中端和中高端酒店市场发展趋势，诺翰酒店集团中国区将与海航集团业主或第三方业主合作，引进集团旗下中端品牌诺翰酒店和高端品牌诺翰精选酒店，并计划未来五年内在区域内开设120至150家酒店。

图4. 诺翰酒店集团中国区第九届国际酒店投资峰会期间展位布置

“根据业内统计，中国酒店业的发展潜力依然很大，加之爆发式增长的中产阶级和相应升级的消费水平，以诺翰酒店为代表的中高端城市商务酒店获得了良好的发展空间。”诺翰酒店集团中国区首席发展官何锡洪表示，“我们希望借助诺翰酒店集团丰富的运营管理经验和海航集团在旅游产业链的优势，在中国市场进行战略性布局，在品牌发展初期保持一个良好的增速，同时与合作伙伴探索更多元化的合作模式。”

图5. 德国柏林中心诺翰酒店

图6. 意大利威尼斯巴洛奇宫诺翰精选酒店

正在建设中的三亚凤凰机场诺翰酒店及海口美兰机场诺翰酒店将在今年年底前盛大开业。两家酒店均坐落于全新的机场商业综合体中，优越的地理位置令客人可以尽享交通便利和免税区购物乐趣，现代简约风格的客房配备高速无线网络、舒软睡床和高品质淋浴设施，餐厅、酒廊、会务服务和健身中心一应俱全，全方位满足商务人士和休闲旅客的各类需求。其中海口美兰机场诺翰酒店拥有996间客房，是诺翰品牌在全球400多家酒店中规模最大的一家。