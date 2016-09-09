东航获评“精准扶贫典范企业”

9月5日，世界公益慈善论坛·企业精准扶贫分论坛在清华大学隆重举行。论坛同时发布了评选出来的“精准扶贫典范企业(机构)”，东航集团凭借长期以来坚持产业帮扶、精准扶贫、智力扶贫，实现了“输血”与“造血”并重，被评为“精准扶贫典范企业”。

本次论坛由中国人民对外友好协会、清华大学、中国宋庆龄基金会主办，清华大学公益慈善研究院、经济观察报社等承办，聚焦精准扶贫的中国经验与全球治理，对“怎么扶”提供了有效答案。论坛对接权威智库、建立科学评价体系，广泛征集在战略、创新、商业模式等方面最具减贫效果、最具典范意义的精准扶贫案例，为国家扶贫战略拾遗补缺，为社会参与扶贫提供镜鉴。最终通过投入规模、投入产出比、模式的可复制性、扶贫效果等方面的综合评选，东航集团、中国扶贫基金会、汇丰银行等8家单位获评为“精准扶贫典范企业(机构)”。

论坛上，东航集团工会副主席、扶贫办公室主任柴舸作为东航集团代表，应邀参加分论坛以“精准扶贫中的商业力量”为主的圆桌对话，分享东航扶贫的经验与成效。重点介绍了东航发挥航空产业综合优势，持续坚持推动航空扶贫、产业扶贫、教育帮扶、旅游推广等方面的实践和成效，特别详细阐述了东航结合广泛开展“爱在东航”大型系列公益活动，汇聚各级组织和广大员工力量，推动公益和扶贫方面的成功做法。

作为国有三大航空运输企业之一，东航集团始终把扶贫攻坚作为央企重要的政治责任和社会责任。2003年，在国务院的统一部署下，东航开始参与国家定点扶贫开发工作，并确定云南省临沧市沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县为定点扶贫县。东航因地制宜，结合当地的发展规划，努力通过项目落地、帮扶创新、产业支撑等方式促进贫困地区经济社会发展，重点在基础教育、文化保护、旅游发展、新农村建设等方面提供扶持，做到“输血”与“造血”并重。

近年来，东航集团进一步加大扶贫力度，东航先后援建打造了“东航忙品拉祜族风情村”、“东航景亢傣族风情村”、“翁丁新村东航示范村”等15个项目和危房改造工程，让数万名边疆少数民族群众的生产生活条件得到了明显改善，有力助推了临沧市脱贫攻坚步伐;推出“爱在东航·情系临沧”教育帮扶3+X系列活动;积极引进社会各类优质资源，大力发展临沧民航事业，助推临沧从封闭走向开放，为临沧人民走向世界打开了远航之窗。后续东航还将协助沧源机场通航前的各项准备工作，并根据情况开通运营航班，进一步推进多层次、多形式、全方位的扶贫协作和对口支援。